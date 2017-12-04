Bí kíp giúp vợ luôn nằm ‘kèo trên’, chồng nghe lời răm rắp, chiều chuộng hết mực

Yêu - Hôn nhân 04/12/2017 06:30

Đàn ông, muốn họ nghe lời yêu chiều mình vốn không khó, quan trọng là phải có bí kíp các chị vợ ơi!

Luôn tạo không gian riêng cho chồng

Ai cũng cần khoảng không riêng, dù đã là vợ chồng gắn bó thế nào. Vài lần hò hẹn với bạn bè, những trận bóng không thể bỏ lỡ, đó là một phần thế giới của chồng. Cũng đừng mang suy nghĩ chồng phải thay đổi sở thích hay thói quen nào đó vì bạn. Vợ khôn luôn hiểu hôn nhân không phải là loại bỏ nhau mà phải tìm cách để hòa hợp với nhau. Sống cạnh nhau, vẫn là phải tôn trọng khoảng không của nhau. Và rõ ràng rằng đừng cố gắng quản thúc hết cuộc sống của đàn ông, phụ nữ vốn không đủ sức, mà chồng cũng không thoải mái. Cách giữ chồng tốt nhất không phải là cứ ghì cho bằng chặt, mà là buông sao cho chắc. Cứ để chồng làm thứ anh ấy thích, tôn trọng thế giới riêng của anh ấy. Từ đó, chồng cũng sẽ trân trọng vợ hơn, hiểu mình phải làm gì cho gia đình hơn.

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Cách giữ chồng tốt nhất không phải là cứ ghì cho bằng chặt, mà là buông sao cho chắc - Ảnh minh họa: Internet

Là một người vợ tinh tế và khéo léo

Làm vợ không cần quá mưu mô, cũng đừng quá ngây thơ, chỉ cần khôn ngoan là đủ. Lúc nào nên nói, khi nào im lặng đều cần thiết. Lúc nào nói nhẹ, khi nào phải dữ dội cũng nên suy xét. Và lúc nào phải tin chồng, khi nào phải tin mình và cảnh tỉnh bản thân để giữ gia đình lại càng nên. Vợ khôn luôn biết rõ họ muốn gì và làm gì lúc nào là tốt nhất. Đàn ông lại luôn mong một người vợ hiểu chuyện như thế, là chỗ dựa cho họ, cũng như là bản ngã để giữ vững gia đình của cả hai.

Đừng quá hiền lành và tin chồng tuyệt đối

Đàn ông thích phụ nữ hiền lành đảm đang, nhưng vợ hiền quá lại không hay. Đàn bà khi đã làm vợ rồi thì nên biết khi nào nên dịu dàng hiền lành, khi nào nên khôn khéo để chồng phải nể. Đừng nghĩ bạn cứ tin chồng tuyệt đối, cứ hiền lành thì chồng sẽ vì thương mà không phản bội. Có tin, cũng đừng tin hết thảy, phải giữ lại chút “tỉnh” cho mình và con. Những khi chồng lạc lối, đừng hiền lành nữa, cũng đừng mù quáng. Lúc đó, phải dữ một chút, phải cứng một tí để chồng vì nể mà sợ, kẻ thứ ba vì hèn mà không dám làm gì. Phụ nữ biết hiền đúng lúc, dữ đúng khi mới có thể giữ được chồng.

Có khí chất riêng

Đàn ông yêu bằng mắt nhưng sẽ ở bên người vợ có khí chất riêng biệt. Cám dỗ hình thể ngoài kia nhiều vô kể, đàn ông rồi sẽ có khi động lòng. Nhưng không phải cứ phải đẹp hơn hết những dụ hoặc ngoài kia mới là đủ cho chồng. Giữ chồng thì phải giữ được trái tim của anh ta bằng khí chất riêng của mình. Chính là  cư xử, hành động và phong thái duy nhất. Phụ nữ biết cải thiện mình từ hình thể tới khối óc và tâm hồn, luôn để lại ấn tượng trong lòng đàn ông thì không ai nỡ bỏ đi cả.

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Đàn ông yêu bằng mắt nhưng sẽ ở bên người vợ có khí chất riêng biệt - Ảnh minh họa: Internet

Đừng chiều chồng quá mức

Đàn bà dại chính là chiều chuộng chồng quá mức. Việc gì cũng chiều ý chồng, chuyện gì cũng làm thay chồng. Mà phàm thì cái gì quá dễ dàng, càng được nhận nhiều thì người ta lại càng không trân trọng. Đàn ông cũng thế, họ sẽ thấy hy sinh của vợ là hiển nhiên, yêu thương nơi vợ là nghĩa vụ. Cứ thế mà đến lúc chồng chán, và chỉ muốn đi tìm những thứ mới mẻ. Ngược lại, vợ khôn không khi nào chiều chồng quá mức. Họ muốn san sẻ cả trách nhiệm và yêu thương với chồng. Họ muốn chồng hiểu gia đình là phải có cả vợ chồng  cùng vun đắp. Chồng có trách nhiệm, biết yêu thương vợ thì có thế nào cũng sẽ khó lòng lạc đường. Hôn nhân, cốt là tình, vững là nghĩa, tình đủ, nghĩa đầy thì sao đổ vỡ được.

Mềm mỏng

Đàn ông thường cứng rắn và có phần nóng tính hơn phụ nữ. Do đó, họ luôn cần một người vợ tinh tế và mềm mỏng bên cạnh. Chồng có lớn tiếng thì vợ nhỏ lời, chồng nóng vội thì vợ phải từ tốn, chồng không tế nhị thì vợ phải tinh tế. Vợ chồng là bù đắp cho nhau. Vợ khôn sẽ luôn cố gắng để chồng có cảm giác vợ là mảnh ghép anh ấy không thể tìm đâu khác được nữa. Vợ có thể không hoàn hảo, nhưng là phù hợp nhất.

Lạc quan và bản lĩnh

Đàn ông luôn nể trọng phụ nữ mạnh mẽ và độc lập. Dù đã là vợ chồng thì phụ nữ cũng nên có lập trường riêng và tự lập khi có thể. Bạn không cần phải là trụ cột tài chính nhưng chắc chắn phải kiếm ra tiền, đừng để chồng gánh hết chuyện tiền bạc. Việc độc lập này cũng là cách bạn nói với chồng rằng mình muốn chia sẻ bộn bề và trách nhiệm với anh ấy. Bên cạnh đó, hãy luôn lạc quan và mạnh mẽ khi cần để là hậu phương và chỗ dựa cho chồng. Đàn ông càng giỏi giang và bản lĩnh sẽ càng cần một người phụ nữ như thế ở bên.

Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cho mình cái đầu lạnh

Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cho mình cái đầu lạnh

Đàn ông không nên và cũng không thể là kim chỉ nam cho cuộc đời đàn bà. Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cái đầu tỉnh mà nắm chặt cuộc đời mình.

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