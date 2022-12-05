Yêu nhau 1 năm mới 'làm chuyện ấy', ai ngờ đêm đầu tiên tôi thất vọng tràn trề vì bạn trai thiếu kinh nghiệm 'giường chiếu'

Tâm sự Eva 05/12/2022 14:31

Chưa được 4 phút "thăng hoa" thì anh dừng lại, bảo đã xong và nói tôi đi ngủ sớm. Không ngờ người đàn ông cao to lại khác với suy nghĩ ban đầu của tôi...

Khi em giới thiệu Tuấn với bạn bè, đồng nghiệp, không ai là không xuýt xoa ngưỡng mộ em may mắn. Tuấn - bạn trai em là người có ngoại hình rất nổi bật, anh cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt nam tính quyến rũ, thân hình chuẩn chẳng khác gì người mẫu. Bạn trai em thi thoảng vẫn được các cửa hàng thời trang mời làm mẫu ảnh cho họ cơ mà. Bản thân em cũng có công việc ổn định với mức lương khá, tuy nhiên ngoại hình không được long lanh như bạn trai.

Em rất yêu Tuấn, do đó luôn cố gắng giữ gìn hình tượng để ghi điểm với anh. Vẫn biết hiện nay giới trẻ yêu đương thì chuyện lên giường là bình thường, song em tự dặn mình không được sớm trao thân, tránh cho anh nghĩ em là người phụ nữ dễ dãi.

Sau nhiều lần Tuấn gợi ý, em mới gật đầu qua đêm cùng anh khi hai đứa yêu nhau được gần 1 năm. Đêm hôm đó, sau buổi hẹn hò thì chúng em rẽ vào một nhà nghỉ lãng mạn. Bước ra từ nhà tắm với chiếc váy ngủ gợi cảm, em rất hồi hộp và cũng có phần lo lắng, sợ mình khiến bạn trai thất vọng vì kinh nghiệm yêu đương của em không nhiều lắm.

Yêu nhau 1 năm mới 'làm chuyện ấy', ai ngờ đêm đầu tiên tôi thất vọng tràn trề vì bạn trai thiếu kinh nghiệm 'giường chiếu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuấn ôm lấy em, dịu dàng vỗ về. Anh cũng rất nhẹ nhàng và nâng niu em. Nhưng không hiểu sao, khi nhập cuộc chính thức chưa được 4 phút thì anh đã buông em ra, nằm sang bên cạnh nhắm mắt có vẻ muốn ngủ.

"Anh sao thế? Sao tự dưng lại dừng lại?", em hỏi Tuấn, trong lòng thấp thỏm lo sợ mình làm gì khiến Tuấn phật ý.

"Anh xong rồi, em không cảm nhận được à mà lại hỏi như thế?", câu trả lời của Tuấn khiến em kinh ngạc nhưng vì giữ sĩ diện cho bạn trai nên em phải mỉm cười lấp liếm. Sau đó Tuấn giục em ngủ sớm, rồi anh cũng lăn ra ngủ luôn, có vẻ rất mệt mỏi.

Em ngơ ngác không thể tin nổi. Bao chờ đợi, trông ngóng và giữ gìn, cuối cùng đêm đầu tiên lại thế này? Em còn chưa kịp cảm nhận gì mà Tuấn đã xong rồi. Không phải Tuấn bị yếu sinh lý đấy chứ?

Em ngại không muốn hỏi thẳng Tuấn nhưng từ sau đêm đó, chuyện ấy cứ khiến em phiền muộn mãi. Ai mà ngờ được nhìn Tuấn đẹp trai, cao lớn và phong độ nhường ấy nhưng thực ra chuyện giường chiếu lại dở tới vậy.

Thấy em lạnh nhạt, hờ hững hơn trước, Tuấn gắt gỏng hỏi em có người khác rồi phải không? Em không biết phải trả lời ra sao cả, chuyện ấy cũng là một vấn đề rất quan trọng trong hôn nhân mà. Theo các chị bây giờ em có nên kiếm cớ chia tay Tuấn luôn không? Hay nói thẳng với Tuấn để anh ấy liệu đường chữa trị? Thực lòng em vẫn thích Tuấn bởi anh ấy rất đẹp trai.

Gái đã qua một đời chồng lấy được trai tân nhưng vẫn tỏ vẻ 'cành cao' và cái kết không thể ngờ

Gái đã qua một đời chồng lấy được trai tân nhưng vẫn tỏ vẻ 'cành cao' và cái kết không thể ngờ

Tôi đàng hoàng là trai tân chưa vợ, chịu yêu và lấy cô ấy đã là có chút thiệt thòi rồi. Vậy mà cả nhà họ còn tỏ vẻ "cành cao" yêu sách này nọ.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện phòng the phụ nữ bạn trai

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 49 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm