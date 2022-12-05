Yêu nhau 1 năm mới 'làm chuyện ấy', ai ngờ đêm đầu tiên tôi thất vọng tràn trề vì bạn trai thiếu kinh nghiệm 'giường chiếu'

Chưa được 4 phút "thăng hoa" thì anh dừng lại, bảo đã xong và nói tôi đi ngủ sớm. Không ngờ người đàn ông cao to lại khác với suy nghĩ ban đầu của tôi...

Khi em giới thiệu Tuấn với bạn bè, đồng nghiệp, không ai là không xuýt xoa ngưỡng mộ em may mắn. Tuấn - bạn trai em là người có ngoại hình rất nổi bật, anh cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt nam tính quyến rũ, thân hình chuẩn chẳng khác gì người mẫu. Bạn trai em thi thoảng vẫn được các cửa hàng thời trang mời làm mẫu ảnh cho họ cơ mà. Bản thân em cũng có công việc ổn định với mức lương khá, tuy nhiên ngoại hình không được long lanh như bạn trai. Em rất yêu Tuấn, do đó luôn cố gắng giữ gìn hình tượng để ghi điểm với anh. Vẫn biết hiện nay giới trẻ yêu đương thì chuyện lên giường là bình thường, song em tự dặn mình không được sớm trao thân, tránh cho anh nghĩ em là người phụ nữ dễ dãi.

Sau nhiều lần Tuấn gợi ý, em mới gật đầu qua đêm cùng anh khi hai đứa yêu nhau được gần 1 năm. Đêm hôm đó, sau buổi hẹn hò thì chúng em rẽ vào một nhà nghỉ lãng mạn. Bước ra từ nhà tắm với chiếc váy ngủ gợi cảm, em rất hồi hộp và cũng có phần lo lắng, sợ mình khiến bạn trai thất vọng vì kinh nghiệm yêu đương của em không nhiều lắm. Ảnh minh họa: Internet Tuấn ôm lấy em, dịu dàng vỗ về. Anh cũng rất nhẹ nhàng và nâng niu em. Nhưng không hiểu sao, khi nhập cuộc chính thức chưa được 4 phút thì anh đã buông em ra, nằm sang bên cạnh nhắm mắt có vẻ muốn ngủ.

"Anh sao thế? Sao tự dưng lại dừng lại?", em hỏi Tuấn, trong lòng thấp thỏm lo sợ mình làm gì khiến Tuấn phật ý. "Anh xong rồi, em không cảm nhận được à mà lại hỏi như thế?", câu trả lời của Tuấn khiến em kinh ngạc nhưng vì giữ sĩ diện cho bạn trai nên em phải mỉm cười lấp liếm. Sau đó Tuấn giục em ngủ sớm, rồi anh cũng lăn ra ngủ luôn, có vẻ rất mệt mỏi. Em ngơ ngác không thể tin nổi. Bao chờ đợi, trông ngóng và giữ gìn, cuối cùng đêm đầu tiên lại thế này? Em còn chưa kịp cảm nhận gì mà Tuấn đã xong rồi. Không phải Tuấn bị yếu sinh lý đấy chứ? Em ngại không muốn hỏi thẳng Tuấn nhưng từ sau đêm đó, chuyện ấy cứ khiến em phiền muộn mãi. Ai mà ngờ được nhìn Tuấn đẹp trai, cao lớn và phong độ nhường ấy nhưng thực ra chuyện giường chiếu lại dở tới vậy. Thấy em lạnh nhạt, hờ hững hơn trước, Tuấn gắt gỏng hỏi em có người khác rồi phải không? Em không biết phải trả lời ra sao cả, chuyện ấy cũng là một vấn đề rất quan trọng trong hôn nhân mà. Theo các chị bây giờ em có nên kiếm cớ chia tay Tuấn luôn không? Hay nói thẳng với Tuấn để anh ấy liệu đường chữa trị? Thực lòng em vẫn thích Tuấn bởi anh ấy rất đẹp trai.

Gái đã qua một đời chồng lấy được trai tân nhưng vẫn tỏ vẻ 'cành cao' và cái kết không thể ngờ Tôi đàng hoàng là trai tân chưa vợ, chịu yêu và lấy cô ấy đã là có chút thiệt thòi rồi. Vậy mà cả nhà họ còn tỏ vẻ "cành cao" yêu sách này nọ.

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