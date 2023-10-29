Tưởng lấy 'đàn bà cũ' , đêm tân hôn, chồng 'sốc ngất' khi thấy dấu hiệu lạ và cái kết ngọt ngào

Tâm sự Eva 29/10/2023 16:58

Thú thật, trước đó tôi có nhiều lần đụng chạm, nhưng thấy vợ mình không thích nên tôi tôn trọng cô ấy.

Tôi và Linh vừa kết hôn được vài ngày. Đến giờ, tôi vẫn chưa tin vào những gì đã trải qua. Chỉ tin rằng ở hiền thì sẽ gặp lành.

Tôi và vợ mình quen nhau cách đây nửa năm. Vừa mới gặp cô ấy, tôi đã trúng tiếng sét ái tình. Năm nay Linh 26 tuổi, là một người hiền lành, nhu mì, thuộc đúng tuýp người mà tôi muốn cưới làm vợ. Chính vì vậy, tôi đã dồn công sức để theo đuổi cô ấy.

Tưởng lấy 'đàn bà cũ' , đêm tân hôn, chồng 'sốc ngất' khi thấy dấu hiệu lạ và cái kết ngọt ngào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 au 3 tháng trồng cây si, cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật đầu của Linh. Có điều lúc này, cô ấy lại nói ra một sự thật khiến tôi sốc nặng. Đó là Linh đã từng kết hôn. Chồng cũ của cô ấy cũng qua đời chỉ sau khi cưới được một tháng. Biết đây là câu chuyện buồn, tôi không khơi lại và chẳng bao giờ hỏi về người đàn ông cũ.

Đến khi yêu nhau, Linh mới nói cho tôi rõ sự thật. Cô ấy kết hôn với chồng cũ là vì ân tình. Ngay cả khi kết hôn, Linh cũng biết người ta đã mắc trong mình bệnh hiểm nghèo. Nghe xong chuyện này, tôi càng thấy khâm phục cô ấy. Đó là lý do mà vừa yêu nhau được 3 tháng, tôi đã nhanh chóng mở lời cầu hôn.

Để đến được với Linh, tôi đã gặp không ít rào cản từ phía gia đình. Ai cũng khuyên nên suy nghĩ kỹ, phụ nữ đã từng qua một đời chồng, trong khi tôi lại là trai tân. Thế nhưng trong mắt tôi, một hay hai đời chồng không quan trọng. Điều tôi quan tâm là người phụ nữ ấy như thế nào.

Tưởng lấy 'đàn bà cũ' , đêm tân hôn, chồng 'sốc ngất' khi thấy dấu hiệu lạ và cái kết ngọt ngào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn cũng là đêm đầu tiên của tôi và vợ. Thú thật, trước đó tôi có nhiều lần đụng chạm, nhưng thấy vợ mình không thích nên tôi tôn trọng cô ấy. Trước khi bắt đầu, tôi đã xác định Linh đã từng là của người đàn ông khác. Vậy mà không ngờ, cô ấy vẫn còn trong trắng.

Hỏi ra mới biết, Linh và người chồng cũ vẫn chưa hề thân mật. Và tôi mới chính là người đàn ông đầu tiên của vợ mình. Cả đêm hôm ấy, tôi cảm thấy rất vui sướng, không phải vui vì cô ấy còn trong trắng, tôi vui vì mình đã lựa chọn đúng, đã không vì cái mác phụ nữ một đời chồng mà bỏ lỡ một người phụ nữ tốt đến vậy...

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