Tôi đã gặp quả báo khi bỏ bạn gái đang mang thai đi cưới vợ giàu, 5 năm sau cuộc sống tôi rơi vào bế tắc càng đau đớn hơn khi gặp lại 2 người này

Tâm sự Eva 22/11/2023 00:45

Sau khi chia tay Nga, Chí hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người cũ, anh tìm niềm vui bên các nhân tình mới. Một năm sau đó thì Chí cũng kết hôn với một cô nàng chân dài.

Chí và Nga quen nhau vào năm 4 đại học, tình cờ khi đi chơi cùng nhóm bạn của cả hai. Chí vốn điển trai, học hành giỏi giang, lại có duyên ăn nói nên rất được lòng nữ giới. Nga cũng vì vậy mà đổ trước vài lần tỏ tình như kẹo ngọt của Chí. Nếu so ra thì Nga là người thương Chí nhiều hơn, cô chăm sóc và chiều chuộng người yêu hết mực. Ai cũng nói hai người xứng đôi. Nhưng họ cũng bảo rằng Nga phải cẩn thận, không là mất Chí như chơi. Nga chỉ cười xòa, vì cô tin Chí vô điều kiện

Đến năm thứ 2 quen nhau thì Nga vượt quá giới hạn với Chí. Vì yếu lòng, cũng vì tình cảm cô dành cho Chí quá nhiều. Nhưng không may, ba tháng sau đó thì cô phát hiện mình có thai. Thấy hai vạch trên que thử thai, Nga dù hoảng sợ nhưng lại cảm thấy điều gì đó hạnh phúc và kì diệu lắm. Chính là đứa trẻ của cô và Chí đang từ ngày lớn lên trong bụng cô, là kết tinh tình yêu của cả hai. Nga hồ hởi nói điều này với Chí, trong cô đã tràn ngập kế hoạch kết hôn sắp tới của cả hai.

Tôi đã gặp quả báo khi bỏ bạn gái đang mang thai đi cưới vợ giàu, 5 năm sau cuộc sống tôi rơi vào bế tắc càng đau đớn hơn khi gặp lại 2 người này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khác hẳn với những gì Nga mong chờ, Chí im lặng đến đáng sợ. Anh cũng không chịu đến gặp cô, tắt điện thoại cả 3 ngày sau đó. Nga thấy mình bơ vơ không điểm tựa, nhưng trong lòng cô vẫn nuôi chút hy vọng rằng Chí chỉ đang bận và sẽ tìm cô ngay thôi. Đến ngày thứ 4 thì đúng là Chí tìm đến cô thật. Anh mang cam và ít đồ đến nấu ăn cho cô. Nga vui mừng khi Chí bảo rằng sẽ tổ chức đám cưới cho cả hai vào tháng sau. Bữa trưa hôm đó Nga đã ăn rất ngon.

Đến tối khi Chí đã về nhà thì Nga mới thấy bụng mình đau âm ỉ, máu bắt đầu chảy xối xả. Hàng xóm đưa cô vào viện. Chính là do Chí đã bỏ thuốc phá thai vào đồ ăn nấu cho Nga. Từ lúc đau cho đến khi vào viện, cô gọi cả chục cuộc cho Chí mà vẫn không được. Hồi sau chỉ thấy tin nhắn trả lời của Chí: “Cuối tuần anh cưới, mình chia tay nha em”. Nga gào khóc trong điên cuồng. Người chỉ một vài tiếng trước đây còn nói lời yêu thương, hẹn thề với cô lại độc ác và tàn nhẫn như vậy.

Sau khi chia tay Nga, Chí hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người cũ, anh tìm niềm vui bên các nhân tình mới. Một năm sau đó thì Chí cũng kết hôn với một cô nàng chân dài. Lại không may, Chí cùng ba đều bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ba Chí nằm liệt giường, Chí lại có vết sẹo dài trên mặt cùng đôi chân tật nguyền. Bao nhiêu tiền của nhà Chí đều để chưa trị cho hai cha con Chí. Chí lại không thể xin việc với ngoại hình bây giờ của mình. Đến khi nhà chẳng còn gì, Chí phải làm nghề vá xe bên đường. Cô vợ xinh đẹp ngày nào vì quá chán cảnh nhà Chí ngày một tệ mà gom hết số tiền ít ỏi trong nhà bỏ trốn.

Tôi đã gặp quả báo khi bỏ bạn gái đang mang thai đi cưới vợ giàu, 5 năm sau cuộc sống tôi rơi vào bế tắc càng đau đớn hơn khi gặp lại 2 người này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một hôm, Chí đang chuẩn bị dọn hàng ra như mọi khi. Bỗng một chiếc xe đỗ xịch trước nhà của Chí. Khu phố nghèo một phen nhốn nhao, vì đó giờ chưa khi nào có siêu xe đắt tiền thế này chạy vào bao giờ. Chí lại càng ngỡ ngàng hơn khi bước xuống từ siêu xe là một người phụ nữ sang trọng, quý phái, đeo kính thời trang. Cô ta bước gần đến chỗ của Chí, mùi nước hoa quyến rũ sang trọng xộc thẳng vào mũi Chí khiến anh càng tỉnh táo hơn.

- Lâu quá không gặp rồi...

- Em...Nga...Là em sao?

- Không, Nga nó chết từ lúc anh bỏ mẹ con nó rồi. Giờ tôi là Linh. Những gì anh nợ mẹ con tôi, anh phải trả bằng những khổ sở suốt cuộc đời này. Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

Nói xong rồi Nga bỏ đi. Cô bước lại lên xe hơi. Chí thấy một đứa trẻ khoảng 4 tuổi thò đầu ra ngoài ngơ ngác nhìn Chí. Chí khuỵu xuống, đứa trẻ đó giống anh như đúc. Chỉ vì nhẫn tâm bắt Nga bỏ đứa trẻ, phụ bạc người tình thủy chung mà giờ Chí phải ôm hận cả đời. Hóa ra bất kì tội lỗi nào trên thế gian này người ta đều phải trả giá. Chí sẽ phải trả hết thảy bằng những khổ đau và ân hận suốt cuộc đời này.

Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai kém tuổi, tôi bị họ chê thẳng mặt vừa già vừa xấu, tôi bình thản móc điện thoại ra nói một câu khiến cả nhà trợn mắt câm nín

Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai kém tuổi, tôi bị họ chê thẳng mặt vừa già vừa xấu, tôi bình thản móc điện thoại ra nói một câu khiến cả nhà trợn mắt câm nín

Tôi sững người không thể ngờ. Hóa ra họ thay đổi thái độ với tôi là vì bề ngoài và tuổi tác cảu tôi. Nhưng tôi dù lớn tuổi nhưng vẫn rất biết cách chăm sóc ngoại hình. Không tự khoe khoang nhưng tôi cũng chẳng tới mức xấu xí như họ nói.

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