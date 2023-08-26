Thấy bạn thân và bạn trai cũ có hành động "mờ ám", tôi tìm hiểu thì đứng tim khi biết sự thật

Tâm sự Eva 26/08/2023 21:13

Tôi không ngờ mình lại rơi vào tình huống oái oăm này.

Cụ thể là vào ngày 4, trên một trang cộng đồng trực tuyến đã đăng tải một bài viết với tiêu đề "Bạn tôi muốn gặp người yêu cũ của tôi".

Theo bài đăng, tác giả A kể rằng đã nhận được tin nhắn trực tiếp (DM) gây sốc từ bạn thân nhất của mình. Nội dung là về mối quan hệ tình cảm của người bạn thân và bạn trai cũ đã chia tay ba năm trước của cô.

Thấy bạn thân và bạn trai cũ có hành động 'mờ ám', tôi tìm hiểu thì đứng tim khi biết sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ lúc 20 tuổi, A đã hẹn hò cùng người bạn trai cũ đấy khoảng 1 năm 6 tháng và là một người bạn trai khó quên đối với A vì cô đã có thời gian chờ đợi người bạn trai đó đi quân sự trong một thời gian ngắn.

Bạn thân luôn biết rằng A và người bạn trai cũ đấy đã thân thiết với nhau từ khi học cấp ba và sau đó đã hẹn hò với nhau. Trên thực tế, vì hai người họ đã từng gặp nhau rồi nên cô bạn thân mới DM để xin A thông cảm cho cô ấy.

Cô bạn thân yêu cầu A trả lời thành thật vì nếu A không vui thì cô bạn thân sẽ không đi gặp người bạn trai cũ đó nữa. Và nếu A thấy không sao thì người bạn thân bày tỏ sự chân thành rằng cô muốn có một cuộc gặp gỡ nghiêm túc với người bạn trai cũ của tôi.

Cô gái A đã nói rằng: “Không sao đâu” nhưng trong lòng cô lại rất buồn bã nói : “Nhìn hai người họ gặp nhau tôi có chút khó khăn”.

Thấy bạn thân và bạn trai cũ có hành động 'mờ ám', tôi tìm hiểu thì đứng tim khi biết sự thật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bạn thân trả lời A rằng: "Tớ thực sự xin lỗi. Lần sau tụi mình gặp nhau rồi nói chuyện nha" và nhanh chóng kết thúc tin nhắn. Cuộc nói chuyện giữa hai người chúng tôi đã kết thúc như vậy, nhưng sự khó chịu của cô A vẫn chưa được giải quyết.

Cô A nói rằng: "Tôi phải trả lời như thế nào đây? Bây giờ tôi cũng không còn luyến tiếc gì nữa” nhưng mà “Tôi cũng không hiểu cảm xúc hiện tại của mình ra sao. Người bạn thân cũng hiểu được tâm trạng của tôi".

Cư dân mạng xem xong câu chuyện đã để lại nhiều bình luận đa dạng. Họ hiểu được tình huống nan giải của A và đồng thời cũng hiểu cho hoàn cảnh của người bạn thân.

Cư dân mạng đã để lại những bình luận như "Có vẻ khó xử đây", "Nếu chủ bài viết không còn tình cảm với bạn trai cũ thì người bạn thân gặp cũng không sao đâu", "Dù vậy tôi cũng không thích", "Tôi đều hiểu cho cả hai bạn", v.v

Thấy tên con trai của bạn gái cũ "có gì đó sai sai", anh chàng tìm hiểu thì ngã ngửa khi vào xem trang cá nhân của cô gái

Thấy tên con trai của bạn gái cũ "có gì đó sai sai", anh chàng tìm hiểu thì ngã ngửa khi vào xem trang cá nhân của cô gái

Anh A bắt đầu kể câu chuyện của mình: "Tôi vô tình vào xem trang cá nhân của của bạn gái cũ vì hồ sơ của cô ấy đã được cập nhật.”

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