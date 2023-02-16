Mẹ quyết định đi bước nữa sau nhiều năm bố mất, tôi ngã quỵ khi biết bố dượng tương lai

Nhiều tháng liền, mẹ mất ăn mất ngủ, tinh thần sa sút. Ba chị em tôi rất lo lắng nên đã thử mọi cách để động viên, vực dậy tinh thần của mẹ. Nhưng có lẽ, việc bố tôi qua đời là cú sốc quá lớn khiến mẹ không thể vượt qua. Chỉ trong 1 năm, mẹ giảm gần 10kg, sức khỏe báo động.

Bố mẹ tôi xuất thân từ 2 gia đình không môn đăng hộ đối, phải trải qua nhiều khó khăn mới thành vợ chồng nên rất quý trọng nhau. Cách đây 9 năm, bố tôi đột ngột qua đời sau cơn đột quỵ. Mẹ con tôi đau xót vô cùng.

Ba chị em tôi rất mừng cho mẹ và động viên mẹ tái hôn để có người bầu bạn lúc tuổi già. Tuy nhiên, mẹ bảo, chỉ coi ông ấy là bạn, không muốn tiến xa hơn.

May mắn, cách đây 3 năm, sau khi sang cát cho bố, mẹ tôi dần lấy lại tinh thần. Bà vui vẻ tham gia nhiều hoạt động ở địa phương. Sau đó, chúng tôi nghe tin mẹ có cảm tình với một người đàn ông khác xã. Ông hơn mẹ 5 tuổi, sống cảnh gà trống nuôi con nhiều năm. Nay các con của ông đều đã có gia đình riêng.

Cách đây ít ngày, mẹ lại bất ngờ gọi chúng tôi về nhà để giới thiệu và thông báo chuyện tái hôn với người đàn ông kia. Chị em tôi dù mới trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết nhưng vẫn sắp xếp công việc để về nhà. Ai cũng háo hức xem mặt dượng tương lai. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ông ấy, tôi sững sờ rồi chết lặng.

Ông ấy chính là bố của bạn trai cũ của tôi.

Tôi và bạn trai yêu nhau từ thời học đại học. Hai đứa đều là mối tình đầu của nhau nên tình yêu rất mãnh liệt. Chúng tôi còn từng thề non hẹn biển. Thế nhưng, khi tôi nhận ra đã mang thai cũng là lúc tôi phát hiện anh ta phản bội. Cay đắng hơn, dù tôi đã xuống nước, muốn hàn gắn mối quan hệ, anh ta vẫn phũ phàng từ chối tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Một đêm, khi chạy theo anh ta để van xin tình cảm, tôi đã ngã và mất đi đứa trẻ đang hình thành trong bụng mình.

Tôi đau đớn, tủi nhục nhưng hoàn toàn giấu mẹ và tự vượt qua một mình. Tôi sợ mẹ buồn, giận, không tha thứ cho lỗi lầm của tôi.

Sau nhiều năm, tôi dần vượt qua những cảm xúc tiêu cực và có được hạnh phúc mới. Thế nhưng, khi nhìn thấy bố dượng tương lai, những chuyện cũ lại ùa về khiến tôi rơi nước mắt. Tôi lấy lý do phải xử lý việc công ty gấp nên ngồi lỳ trong phòng, không đến chào hỏi, tiếp chuyện ông ta.

Từ hôm đó đến nay, tôi mất ăn mất ngủ. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Tôi không muốn phá bỏ hạnh phúc của mẹ vì ở tuổi của mẹ tìm được người hợp ý không dễ. Hơn nữa, ông ấy và mẹ tôi đều không biết chuyện đã xảy ra với tôi. Thậm chí, ông ấy còn chưa gặp mặt tôi lần nào. Tôi nhận ra ông vì bạn trai cũ thường đăng ảnh gia đình lên Facebook.

Thế nhưng, nếu ông ấy trở thành dượng của tôi thì sau này, mỗi khi gặp mặt, vết thương lòng trong tôi lại bị khơi dậy. Và nếu một ngày, mẹ biết chuyện của tôi, liệu mẹ có buồn, đau khi sống với người mà con trai của ông ta từng làm tổn thương tôi hay không?

Tôi rất băn khoăn và không thể tìm được phương án tốt nhất cho mình lúc này. Tôi viết lên đây, mong nhận được lời khuyên của mọi người. Tôi xin cảm ơn.