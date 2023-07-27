Cưới phải người chồng bạc nhược, vợ ê chề nuốt nước mắt vào trong khi nhân tình trơ trẽn mỉa mai 'cây độc không trái, gái độc không con'

Tâm sự Eva 27/07/2023 05:19

Tôi năm nay 32 tuổi, hiện đang làm công việc văn phòng ở Hà Nội. Dù không còn quá trẻ nhưng ngoại hình của tôi luôn được đồng nghiệp cùng cơ quan khen ngợi. Không những vậy, các chị em còn rất ngưỡng mộ và ghen tị với cuộc sống gia đình của tôi, bởi tôi có một người chồng khá điển trai, hiền lành và biết quan tâm vợ.

Với tôi, anh ấy là người đàn ông hoàn hảo. Suốt 4 năm qua, tôi luôn sống trong tình yêu thương của chồng mà không hề mảy may nghi ngờ anh điều gì. Thế nhưng, dường như tôi đã sai lầm khi đằng sau cuộc sống hôn nhân màu hồng này, anh đã giấu tôi một mối quan hệ bí mật với tiểu tam”.

Cưới phải người chồng bạc nhược, vợ ê chề nuốt nước mắt vào trong khi nhân tình trơ trẽn mỉa mai 'cây độc không trái, gái độc không con' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không rõ mối quan hệ của chồng với cô ta đã bắt đầu từ bao giờ. Phải đến vài tháng trở lại đây tôi mới phát hiện ra bí mật động trời này. Trước kia, chồng tôi chưa bao giờ đi làm về quá muộn, càng không bao giờ qua đêm ở ngoài. Vậy mà dạo gần đây anh lại thường xuyên vắng nhà vì lý do gặp đối tác, họp mặt cuối năm. Đồ đạc của anh thường ngày tôi vẫn hay dọn dẹp, chuẩn bị chu đáo, nhưng bây giờ anh không để tôi đụng vào bất cứ thứ gì của mình. Trực giác của một người phụ nữ mách bảo tôi chuyện chẳng lành. Tôi bí mật theo dõi anh để rồi “ngã ngửa” khi nhìn thấy sự thật ngay trước mắt.

Trước cửa khách sạn, chồng tôi ôm eo một cô gái bước từ taxi xuống, chuẩn bị tiến vào bên trong. Tôi cố gắng bình tĩnh để cho anh cơ hội giải thích. Tôi hi vọng đây là hiểu nhầm, cô gái kia chỉ là đồng nghiệp nhờ anh đưa về sau cuộc nhậu quá chén. Tôi chờ đợi, nước mắt giàn giụa. Thế nhưng chồng tôi chẳng buồn giải thích. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Vòng tay vẫn để trên hông cô gái xinh đẹp ấy.

Cưới phải người chồng bạc nhược, vợ ê chề nuốt nước mắt vào trong khi nhân tình trơ trẽn mỉa mai 'cây độc không trái, gái độc không con' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Anh không giải thích được thì để em giải thích” - cô gái “tiểu tam” lên tiếng. “Tôi và chồng chị quen nhau từ khi anh ấy chưa quen chị. Tôi chỉ ra nước ngoài vài năm, có lẽ giờ phải quay lại vị trí của mình rồi. Tôi cũng đang mang thai đứa con của anh, điều mà chị không thể làm được.”

Tôi “cứng họng” không thể nói được gì trước tuyên bố ngang ngược của “con giáp thứ 13”. Cô ta đã động đến lòng tự trọng của một người phụ nữ là tôi. Đau khổ hơn nữa, người chồng mà tôi từng chung sống 4 năm lại nhu nhược đến mức để vợ mình bị “tiểu tam” coi thường như vậy sao? Liệu anh ta có xứng đáng để tôi níu kéo?

Chia tay đã lâu, 1 ngày tình cờ gặp lại người yêu cũ, tôi xao xuyến loạn nhịp, đêm về ôm chồng nhưng đầu óc toàn hình bóng của anh ấy

Chia tay đã lâu, 1 ngày tình cờ gặp lại người yêu cũ, tôi xao xuyến loạn nhịp, đêm về ôm chồng nhưng đầu óc toàn hình bóng của anh ấy

Hiếu là người yêu cũ của tôi thời đại học. Chúng tôi học cùng nhau rồi có tình cảm. Tình yêu thời sinh viên nhẹ nhàng không vướng bận tiền bạc, danh vọng. Chúng tôi còn hứa hẹn sẽ trở thành vợ chồng trong tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu chuyện hôn nhân góc hôn nhân góc tình yêu chuyện tình yêu

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời thông báo bất ngờ lúc nửa đêm khiến tôi dứt áo ra đi trong đêm tối

Lời thông báo bất ngờ lúc nửa đêm khiến tôi dứt áo ra đi trong đêm tối

Sự đổi thay của người yêu 5 năm sau cuộc trò chuyện với gia đình

Sự đổi thay của người yêu 5 năm sau cuộc trò chuyện với gia đình

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ