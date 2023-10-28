Biết thai nhi trong bụng vợ không phải con mình, chồng ung dung làm một việc khiến vợ 'dập đầu' tạ tội, nguyện dùng cả đời 'báo ân'

Tâm sự Eva 28/10/2023 23:18

Đến nước ấy, tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ dập đầu cảm ơn chồng.

Chuyện phải kể từ 5 năm trước, khi tôi vẫn đang học đại học. Nói chẳng phải khoe, ngày đó tôi được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Nhưng nổi bật chỉ có hai người, một người mọt sách học giỏi, một người ăn chơi, có gia đình khá giả.

Biết thai nhi trong bụng vợ không phải con mình, chồng ung dung làm một việc khiến vợ 'dập đầu' tạ tội, nguyện dùng cả đời 'báo ân' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, tôi chọn yêu người học trên mình 2 khóa, cũng là người ăn chơi trác táng kia. Hồi đầu chúng tôi rất hợp ý nhau. Tôi còn nghĩ người đàn ông ấy thật lòng thật dạ với mình. Thế nhưng yêu đến năm thứ 5 thì anh ta bắt đầu dở chứng. Chúng tôi sống chung, thành ra anh ta luôn cảm thấy nhàm chán nên đã tìm đến người phụ nữ khác.

Tôi vẫn nhớ như in, khi tôi biết mình có thai, anh ta tỏ ra rất hoảng hốt. Cả đêm hôm ấy, anh ta thề sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con. Vậy mà chiều ngày hôm sau khi tôi đi làm trở về, nhà cửa đã sạch bách. Tôi nhấc máy gọi điện thì thuê bao, đến tận nhà thì không ai mở cửa, bố mẹ anh còn nói chẳng biết tôi có mèo mỡ bên ngoài hay không. Vì thế, ông bà không chấp nhận một đứa con dâu chửa trước.

Cách đó vài hôm, tôi nhận lời mời đi họp lớp với bạn. Dù sao thì sau tất cả, tôi cũng cần cân bằng cuộc sống để chuẩn bị làm mẹ đơn thân. Nhưng điều mà tôi không ngờ là hôm ấy, người thích tôi năm xưa cũng đến. Anh đã thành đạt, không những vậy còn tỏ tình với tôi.

Mọi người biết ý nên ăn xong thì bảo anh đưa tôi về nhà. Chẳng biết thế nào, khi về đến nhà, tôi lại mời anh uống tiếp. Kết quả là cả hai đã qua đêm với nhau. Sau hôm ấy, chúng tôi chính thức thành một cặp, tôi còn nghĩ sẽ giấu chuyện này để anh làm bố của con mình, dù sao thì cái thai cũng chỉ nhanh hơn một tháng so với bình thường.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra ngay sau khi anh biết tôi có em bé. Thế rồi mỗi lần chồng tôi bảo đưa vợ đi siêu âm, tôi lại từ chối. Cho đến hôm ấy, anh mới thở dài: "Em nghĩ anh chưa biết chuyện à? Anh biết rồi, nhưng trẻ con không có tội, anh lại yêu em. Em yêu tâm, anh sẽ xem nó như con ruột".

Biết thai nhi trong bụng vợ không phải con mình, chồng ung dung làm một việc khiến vợ 'dập đầu' tạ tội, nguyện dùng cả đời 'báo ân' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thì ra khi biết tôi tìm được hạnh phúc mới, người yêu cũ đã nhắn tin cho chồng tôi nói hết mọi chuyện. Đến nước ấy, tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ dập đầu cảm ơn chồng. Có lẽ kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới gặp được người đàn ông vĩ đại như vậy...

Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, vợ trẻ cố tình quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' khi nhìn thấy bức ảnh lạ trong phòng thờ

Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, vợ trẻ cố tình quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' khi nhìn thấy bức ảnh lạ trong phòng thờ

Im lặng một lúc, chồng tôi mới vào phòng sách lấy ra một bức ảnh được đóng khung như ảnh thờ. Sốc hơn là khuôn mặt ấy giống tôi y đúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 37 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 3 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Lời thông báo bất ngờ lúc nửa đêm khiến tôi dứt áo ra đi trong đêm tối

Lời thông báo bất ngờ lúc nửa đêm khiến tôi dứt áo ra đi trong đêm tối

Sự đổi thay của người yêu 5 năm sau cuộc trò chuyện với gia đình

Sự đổi thay của người yêu 5 năm sau cuộc trò chuyện với gia đình

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt