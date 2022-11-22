Cô gái phát thiệp mời đám cưới cho 70 người đồng nghiệp thân thiết nhưng sau đám cưới lập tức viết đơn từ chức

Tại sao nữ nhân viên này quyết định nghỉ việc ở công ty mình đã gắn bó được 5 năm?

Câu chuyện về một nữ nhân viên gửi thiệp mời đám cưới cho tất cả 70 người đồng nghiệp đã lập tức nộp đơn xin nghỉ việc sau đám cưới. Ảnh minh họa: Internet Cụ thể là mới đây trang truyền thông Hồng Kông HK01, đã đăng tải câu chuyện về một nữ nhân viên cảm thấy bị đồng nghiệp phản bội.

Ảnh minh họa: Internet Câu chuyện về người phụ nữ A sinh sống ở Trung Quốc và mới đây cô đã tổ chức đám cưới của mình. Nhưng cô A lại nhận được sự phản bội ngay trong ngày cưới, điều đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất. Ảnh minh họa: Internet Vào hôm đám cưới, cô A rất hào hứng và để trống 6 bàn cho tất cả đồng nghiệp trong công ty của mình. Nhưng cô A lại nhận được cú sốc lớn trong chính ngày cưới của mình, cô A đã cảm thấy vô cùng thất vọng và cảm giác bị đồng nghiệp phản bội.

Ảnh minh họa: Internet Điều này là do chỉ có đúng 1 người đồng nghiệp trong tổng số 70 người nhận được thiệp mời đám cưới đến dự đám cưới của cô A. Vì lý do này, 6 chiếc bàn đã bị bỏ trống và gây tò mò cho những vị khách xung quanh. Ảnh minh họa: Internet Cư dân mạng khi đọc câu chuyện của cô A đã để lại những bình luận thể hiện sự đồng cảm và an ủi cô A như:"Vì quá thất vọng nên bạn chắc không muốn nhìn thấy đồng nghiệp của mình nữa đâu nhỉ" và "Những người đồng nghiệp nếu từ đầu đã không đi thì thà là nói trước với cô dâu là mình không đi, để người ta đừng chừa bàn trống lại cho mình". Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, cũng xuất hiện một số bình luận như: "Nghỉ việc vì cảm xúc cá nhân của bản thân, thì tôi nghĩ đó không phải là một lựa chọn tốt đâu", "Câu chuyện này nghe phi lý quá, tôi nghĩ nó giống như một ‘câu chuyện bịa ra' của tác giả vậy”, v.v. Theo Insight

Nếu được quay ngược thời gian, thì bạn muốn dừng lại ở ngày nào lâu nhất? Đời người thấm thoáng vụt bay, ngoảnh đầu nhìn lại mới hay thời gian là điều quý giá nhất. Đâu là khoảng thời gian bạn tha thiết muốn quay lại để có thể khiến mọi thứ khác đi, dù chỉ một chút?

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