Yêu chiều vợ như 'bà hoàng' đến khi đọc được tin nhắn của em cùng tình cũ, tôi như ngã ngửa với nội dung bên trong

Những tưởng tình yêu đẹp của đôi trai tài, gái sắc sẽ đơm hoa bằng một đám cưới, nào ngờ Linh và Nhân chia tay nhau trước ngày lễ tình nhân có một hôm. Thật lòng thấy Linh buồn, bọn con trai chúng tôi xúm vào an ủi em, nhưng tôi biết trong thâm tâm không ít chàng coi đây là dịp may để tiếp cận người đẹp.

Tôi và Linh không cùng cơ quan, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn chào hỏi, chuyện trò khi gặp nhau trong thang máy hay ngoài sảnh văn phòng. Linh là nhân viên Maketting của một công ty truyền thông trên tầng 8, còn tôi là phó phòng kinh doanh bất động sản có trụ sở ở tầng 6. Nói chung bọn đàn ông chưa vợ trong đó có tôi đều xuýt xoa vì vẻ đẹp kiêu sa, hút hồn của Linh, nhưng vì Linh đã có người yêu là Nhân một kĩ sư trẻ ga lăng, chiều Linh nhất mực. Ngày ngày tan sở tôi vẫn gặp Nhân phi xe máy từ cơ quan cách nơi làm của Linh cả chục cây số kiên nhẫn chờ cho Linh sửa soạn váy áo, son phấn kĩ càng để đèo Linh về nhà thuê của em.

Em bạo dạn nép sát vào tôi khiến mấy “vệ tinh” trẻ vẫn dõi theo em tiếc nuối ngơ ngẩn. Rõ là trời xe duyên, bởi chỉ vài lần café, cơm trưa, cơm tối cùng nhau Lệ đã trở thành bạn gái của tôi.

So với mấy chàng độc thân ở công ty, tôi đã qua cái tuổi tam thập nhị lập nên nghĩ mình ít có cơ hội lọt vào mắt xanh của Linh. Vậy mà bất ngờ sau khi chính thức xa Nhân chưa đầy 3 tháng Linh chủ động chờ tôi lúc hết giờ làm để rủ tôi đi ăn tối cùng em.

Ảnh minh họa: Internet

Linh tâm sự Nhân và Linh chia tay vì Nhân trẻ con quá, động tí là hờn dỗi, lại còn ngang bướng thích gì làm nấy nên Linh chán. Vả lại Linh muốn gửi đời mình vào một người đàn ông chín chắn, kinh tế vững vàng để có tương lai chứ làm thân con gái xa quê, ở nhà thuê, ăn cơm bụi biết bao giờ mới ngẩng mặt cho bằng chị, bằng em được!

Tôi đâu phải ngô ngọng để không hiểu ý của Linh, song choáng ngợp trước tình cảm ngọt ngào của Linh dành cho tôi, lại nghĩ mong muốn của Linh là hợp lí, là chấp nhận được, vì những người phụ nữ chân yếu tay mềm bao giờ cũng mơ có một nửa kia của mình đủ sức lo cho mình cuộc sống đầy đủ, viên mãn.

Đám cưới của tôi và Linh được tổ chức vui vẻ, đầm ấm với sự hiện diện của bố, mẹ, họ hàng và bạn bè đồng nghiệp đôi bên sau 2 năm chúng tôi gắn bó, yêu thương thắm thiết. Căn nhà riêng của tôi ở mặt phố đủ rộng để Linh trang trí theo ý thích, em khéo tay bày biện tranh, ảnh, cây cảnh làm cho tổ ấm của chúng tôi vừa đẹp vừa sang trọng.

Chiều Linh tất cả tiền mừng cưới, tất cả trang sức em nhận được trong ngày vui tôi để em toàn quyền sử dụng kể cả lương hàng tháng của em, tôi cũng không bao giờ hỏi tới. Bởi thu nhập của tôi ở công ty với thu nhập làm thêm ở ngoài tôi thừa sức lo cho cuộc sống của 2 vợ chồng.

Công việc kinh doanh bất động sản của một phó phòng như tôi vô cùng bận rộn, lại luôn săn tìm, nghe ngóng mối làm ăn bên ngoài nên nhiều khi Linh phải ở nhà một mình vài ba ngày đến cả tuần không phải là hiếm. Vì vậy tôi thường giục Linh không nên kế hoạch mà có con luôn để tôi có đi công tác thì em không phải buồn, thế nhưng Linh né tránh, hứa hẹn với nhiều lí do em còn trẻ, còn phải phấn đấu sự nghiệp, phải có nhiều tiền nữa mới sinh con?

Hạnh phúc bên vợ được nửa năm thì tối chủ nhật tuần trước tôi trở về nhà sau chuyến công tác mà không báo cho vợ. Khuya muộn mà vợ không có nhà, gọi điện thì nghe chuông kêu ngay trong phòng ngủ. Hóa ra vợ đi đâu đó mà quên điện thoại.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy có tin nhắn báo trong máy của vợ, theo phản xạ tôi mở ra đọc, dễ có cả trăm tin nhắn đi, nhắn lại của Linh và Nhân - tình cũ của em, tin mới nhất Linh làm tôi choáng váng khi em viết em lấy tôi đơn giản chì vì tiền, còn tình yêu của em mãi mãi dành cho Nhân. Em còn tình cảm nhắn cho Nhân rằng minh chứng của tình yêu em dành cho Nhân là hễ tôi vắng nhà là em đến với Nhân ngay. Tôi quyết định đưa đơn ra tòa vì chẳng còn gì để giữ Linh nữa.