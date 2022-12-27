Đứng cả đêm dưới trời mưa chờ bắt tại trận vợ ngoại tình nhưng sáng vợ bước ra tôi cố căng mắt ra nhìn, chết sững vì người đi bên cạnh

Tâm sự 27/12/2022 04:39

Nếu người vào khách sạn cùng vợ tôi hôm ấy là một gã đàn ông thì tôi đã có thể "dạy dỗ" hắn một trận cho thỏa cơn giận. Đằng này, tôi chỉ biết đau khổ mà đứng nhìn...

Cưới nhau hơn 5 năm, chưa thời gian nào tôi thấy vợ có nhiều biểu hiện kỳ lạ như hiện giờ. Cô ấy cứ thẩn thơ, suy nghĩ, có lúc thất thần, làm việc gì cũng chẳng tập trung...

Mới đầu, tôi tưởng vợ đau ốm gì nhưng hình như không phải. Cả ngày cô ấy cứ chòng chọc ôm cái điện thoại, thấy tin nhắn thì vui tươi, phấn khởi. Còn tôi để ý, nếu không có tin nhắn hay cuộc gọi gì là y như rằng vợ tỏ ra buồn rầu, chán nản...

Tôi bắt đầu nghi ngờ vợ ngoại tình. Có lần, vợ để điện thoại ở bếp, tôi tò mò lấy xem thử, nhưng cô ấy khóa bằng mật mã nên không tài nào xem được. Điều đó càng khiến tôi nghi ngờ, tôi thấy lạ lắm, trước giờ cô ấy chẳng bao giờ như thế. Chưa kể, gần đây tôi thấy vợ lảng tránh chuyện vợ chồng. Tôi nghĩ đến 80% vợ có vấn đề.

Đứng cả đêm dưới trời mưa chờ bắt tại trận vợ ngoại tình nhưng sáng vợ bước ra tôi cố căng mắt ra nhìn, chết sững vì người đi bên cạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ hôm đấy, tôi bắt đầu chú ý vợ. Ngoài mặt thì tỏ ra bình thường, nhưng tôi bắt đầu theo dõi hành động của vợ. Cô ấy làm trong ngành du lịch, thành ra tôi không biết được thời gian cụ thể của vợ. Cho đến một hôm tôi đi theo vợ thì thấy cô ấy hẹn với một người phụ nữ lạ trong quán cà phê. Tôi định chờ thêm nhưng có cuộc gọi đột xuất nên buộc phải đi.

Sau đó 1 tuần, vợ bảo với tôi cô ấy phải dẫn khách đi nên 2 ngày mới về. Tôi biết vợ nói dối nên lén theo dõi. Trời đêm hôm ấy mưa to, rét mướt, tôi thấy vợ bước vào khách sạn mà tim đau nhói.

Tôi đi theo nhưng nhân viên khách sạn không cho vào. Cực chẳng đã, tôi đành chờ vợ dưới đường. Cả một đêm không dám đi đâu, trời thì mưa buốt thấu, tôi cứ nghĩ đến vợ mình ở trong kia với một gã đàn ông là phát điên phát rồ.

Tôi vạch ra trong đầu bao nhiêu kế hoạch, rằng tôi sẽ nói gì, sẽ cho vợ bài học thế nào, tôi sẽ cho cô ấy phải ân hận cả đời...

Thế nhưng 5h sáng hôm sau, tôi thấy vợ bước ra, nhưng không phải với một gã đàn ông mà với một người phụ nữ. Cô ta choàng khăn cho vợ, nhìn hai người vô cùng bịn rịn. Tôi căng mắt ra nhìn, chết sững...

Đứng cả đêm dưới trời mưa chờ bắt tại trận vợ ngoại tình nhưng sáng vợ bước ra tôi cố căng mắt ra nhìn, chết sững vì người đi bên cạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chờ người phụ nữ kia đi khỏi rồi bước ra trước mặt vợ. Cô ấy lúng túng làm rơi cả túi. Tôi trân trối hỏi vợ, ai ngờ cô ấy bảo theo cô ấy. Tôi đi cùng vợ vào quán cà phê, vợ ngồi một lúc rồi thú nhận. Thực ra cô ấy và người phụ nữ kia ngày xưa từng có tình cảm với nhau, rằng cô ấy có thể yêu được cả nam cả nữ,... vì thế mới kết hôn mới tôi, nhưng nay cô ta ra Hà Nội công tác, họ vô tình gặp lại...

Tôi nghe vợ nói mà không thốt nổi lời nào... Thế này có phải là cô ấy ngoại tình không. Cô ấy vốn rất bình thường, sao bỗng nhiên lại yêu đương như thế... giờ tôi không biết phải đối xử với vợ như nào nữa...

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