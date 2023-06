'Yêu chay' đến tận đêm tân hôn, tôi đang hừng hực khí thế tận hưởng thì phải hốt hoảng bỏ chạy ngay khi cởi bỏ lớp áo

Tôi tình cờ quen An qua vài lần bắc cầu mối quan hệ dây mơ rễ má với bạn bè. An khiến tôi ấn tượng ngay từ lần đầu bởi sự ngây thơ. Tôi tấn công dồn dập, chỉ chờ ngày An nhận lời là chuẩn bị tiến tới kết hôn luôn. Bố mẹ tôi cũng đã giục chuyện trăm năm, hơn nữa tôi cũng muốn ông bà sớm có cháu để vui cửa vui nhà.

Tán tỉnh An tôi mới được sống lại những cảm xúc như thời học sinh. Em ngây thơ trong trắng, tôi phải mất mấy tháng liền mới có thể cầm được tay em. Ngày An nhận lời yêu tôi, tôi đã hí hửng chờ đến ngày được tận hưởng cái ngàn vàng ấy.