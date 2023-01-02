'Yêu chay' đến tận đêm tân hôn, tôi đang hừng hực khí thế tận hưởng thì phải hốt hoảng bỏ chạy ngay khi cởi bỏ lớp áo

Tán tỉnh An tôi mới được sống lại những cảm xúc như thời học sinh. Em ngây thơ trong trắng, tôi phải mất mấy tháng liền mới có thể cầm được tay em. Ngày An nhận lời yêu tôi, tôi đã hí hửng chờ đến ngày được tận hưởng cái ngàn vàng ấy.

Tôi tình cờ quen An qua vài lần bắc cầu mối quan hệ dây mơ rễ má với bạn bè. An khiến tôi ấn tượng ngay từ lần đầu bởi sự ngây thơ. Tôi tấn công dồn dập, chỉ chờ ngày An nhận lời là chuẩn bị tiến tới kết hôn luôn. Bố mẹ tôi cũng đã giục chuyện trăm năm, hơn nữa tôi cũng muốn ông bà sớm có cháu để vui cửa vui nhà.

Sau hơn nửa năm không thể động vào người nàng, cuối cùng An cũng nhận lời lấy tôi. Tôi đưa em về ra mắt, thúc giục gia đình cưới thật nhanh. Đêm tân hôn, tôi hừng hực khí thế khi nghĩ rằng mình sắp được khám phá cơ thể trinh trắng của vợ. Đã bao lâu rồi tôi mới được nếm cái vị trinh tiết của một người con gái chứ. Thế nhưng, mọi chuyện lại không hề như tôi tưởng tượng.

Trong thời gian hẹn hò, tôi cũng đã gạ An chuyện ấy mấy lần nhưng em đều khăng khăng từ chối. Nhìn vẻ mặt của em, tôi càng tự hào khi mình đã chọn được người con gái còn trinh tiết. Mấy thằng bạn của tôi còn nhận xét rằng, nhìn tướng An như vậy thì chắc chắn là còn trinh. Tôi lại thấy mình thật may mắn, thời buổi này còn mấy người được trong sáng như em đâu.

Vừa cởi váy của vợ ra, tôi hốt hoảng bỏ chạy khi nhìn thấy những thứ trên cơ thể vợ. Trên bụng An là một hình xăm song đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Tôi có thể thấy rõ một vết mổ ngang bụng ngay dưới những hình xăm đó.

Chạy xuống nhà uống cốc nước lạnh để bình tĩnh lại, một lúc sau tôi mới đi lên phòng để nói chuyện phải trái với cô ta. Trái ngược với thái độ bực dọc của tôi, An có vẻ rất thản nhiên.

- Anh khao khát được chạm vào cơ thể tôi, giờ anh có thể rồi thì lại la làng lên là sao?

- Cô im mồm đi. Tôi theo đuổi cô, tưởng cô còn nguyên vẹn trinh tiết. Ai ngờ ... Cô đóng kịch giỏi lắm!

Thấy tôi nổi điện, An lại càng cười lớn. Thái độ của cô ấy khiến tôi có chút sợ hãi.

- Anh nói gì chứ? Ai lừa ai? Tôi đã khi nào nói với anh rằng mình là gái trinh đâu? Đó là điều mà thằng đàn ông chỉ biết coi trọng cái màng trinh như anh tự tưởng tượng ra mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi thật không ngờ con người ta có thể thay đổi như lật bàn tay thế được. Mới hôm qua An còn là cô gái e thẹn nói gì cũng vâng vâng dạ dạ, giờ đây nhìn cô ấy tôi không thể tưởng tượng được.

Nhưng cô ta nói đúng, nếu giờ làm to mọi chuyện lên thì người xấu hổ chỉ có là tôi chứ không phải cô ấy. Có ai đi làm rùm beng lên vì vợ không còn trinh trắng không cơ chứ. Vả lại tôi cũng không dám tưởng tượng đến ngày bị Thư và những cô người tình cũ cười vào mặt.

Đúng là, chỉ vì tham một chữ trinh mà giờ đây tôi ôm lòng đắng ngắt. Nhìn vợ ở bên cạnh mà tôi như nhìn một người xa lạ. Tôi có nên bỏ qua mọi chuyện để chấp nhận cô ấy.