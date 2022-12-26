Vừa đồng ý lời tỏ tình, bạn trai đã kéo tay tôi vào nhà nghỉ để ‘vui vẻ’, khi tôi lên tiếng cự tuyệt thì anh bỗng đổi thái độ rồi tuyên bố một câu xanh rờn

Tâm sự 26/12/2022 19:39

Tôi chỉ vừa mới trở thành bạn gái của anh vài tiếng trước thôi mà không ngờ anh lại đề nghị một điều khó tin đến như vậy. Giờ tôi không biết phải làm gì đây khi anh liên tục gạ gẫm và năng nỉ.

Tôi và Nam sống cùng dãy trọ nhiều năm nay, gặp nhau nhiều nhưng chỉ lướt qua nhau, không ai chào hỏi ai câu nào. Chúng tôi chỉ bắt đầu quen nhau vào tháng trước.

Hôm đó trên đường đi làm, xe tôi bị chết máy, trong lúc đang dắt xe thì gặp Nam. Anh ấy nhiệt tình đẩy xe đến tiệm sửa giúp và đưa tôi đến công ty. Tôi thì đến đúng giờ còn anh thì bị muộn phải nộp phạt khiến tôi rất áy náy.

Từ sau hôm đó, Nam thường qua phòng trò chuyện với tôi và hai đứa rủ nhau đi uống cà phê hay ăn tối. Tiếp xúc với anh ấy nhiều, tôi nhận thấy anh sống tình cảm, tốt tính và vui vẻ.

Tối thứ 7, Nam mời tôi đi chơi và tôi đã đồng ý. Tôi rất bất ngờ khi được anh tặng một chiếc điện thoại trị giá hơn 15 triệu. Tuy đã 30 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhận món quà giá trị từ bạn khác giới, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và trong lúc anh tỏ tình, tôi đã đồng ý.

Vừa đồng ý lời tỏ tình, bạn trai đã kéo tay tôi vào nhà nghỉ để ‘vui vẻ’, khi tôi lên tiếng cự tuyệt thì anh bỗng đổi thái độ rồi tuyên bố một câu xanh rờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó chúng tôi đi dạo. Lúc tôi đang chìm đắm trong tình yêu thì bất ngờ Nam bảo tôi vào nhà nghỉ ngủ. Đến lúc này thì tôi tỉnh táo lại và bắt đầu suy nghĩ. Chúng tôi chính thức quen nhau mới được 2 tuần, tôi thật sự chưa hiểu về gia cảnh của Nam thế nào. Huống chi vừa mới đồng ý làm bạn gái của anh vài tiếng trước, giờ anh đã rủ tôi đi nhà nghỉ.

Tôi đã lớn tuổi, trải qua vài mối tình thất bại, tôi chưa thấy người đàn ông nào yêu mình thật sự. Tôi sợ khi đáp ứng yêu cầu của Nam rồi anh lại chán tôi lúc nào không hay nữa.

Tôi nói với Nam là chưa sẵn sàng, mong anh giữ gìn cho bạn gái. Anh không chịu buông tha, anh nói trước sau hai đứa cũng là vợ chồng, trước hay sau cũng như nhau. Anh hứa chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm cả đời này với tôi.

Anh càng nói tôi càng thấy sợ, tôi cảm thấy không an toàn khi tiếp tục yêu Nam. Thế là tôi đã trả lại quà và yêu cầu anh đưa về phòng trọ.

Đêm đó anh nhắn tin cho tôi rất nhiều, trong lời lẽ có yêu thương và cả muốn qua phòng tôi. Tôi đang phân vân không biết Nam yêu tôi thật lòng hay chỉ muốn ngủ với tôi? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Đi làm về sớm, tôi sững người khi thấy vợ quần áo xộc xệch, đang 'gọi vốn' cùng đối tác trên giường

Đi làm về sớm, tôi sững người khi thấy vợ quần áo xộc xệch, đang 'gọi vốn' cùng đối tác trên giường

Tôi không hề xấu trai, lại có thu nhập ổn định, gia đình lại yêu thương con dâu nên chưa từng nghĩ vợ mình sẽ có lý do để ngoại tình. Tuy nhiên, trên đời này không có gì là không thể xảy ra.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 47 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 47 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình