Ăn nằm cùng cô thư ký trẻ nóng bỏng, đến khi vợ phát hiện tôi 'đổ mồ hôi hột' khi cô không đòi ly hôn mà đề nghị một điều khó tin

Tâm sự 26/12/2022 13:41

Vì một phút yếu lòng mà tôi sa vào vòng tay của cô thư ký trẻ và giấu vợ về mối quan hệ này. Tuy nhiên, "đi đêm lắm có ngày gặp ma", vợ tôi đã phát hiện và đưa ra mà yêu cầu không tưởng nếu không muốn ly hôn.

Tôi năm nay 38 tuổi, hiện làm trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty của Nhật Bản tại Việt Nam. Đây là chức vụ mà tôi phải mất nhiều năm để phấn đấu. Tôi có 1 vợ, 2 con, có nhà, có xe và cuộc sống nhiều người mơ không được. Tuy nhiên, thành thực mà nói, vợ chồng tôi sống với nhau vì tình nghĩa chứ tình cảm với nhau không còn nhiều.

Đầu năm nay, tôi đi xem bói, thầy bói nói năm nay tôi gặp vận hạn nặng, dễ mà tan cửa nát nhà. Giờ đây, tôi mới hiểu vận hạn mà tôi phải gánh chịu có liên quan đến đàn bà.

 

Tháng 2 năm nay, công ty tôi mới tuyển một cô thư ký tên Hân. Nhung mới ly dị chồng, trẻ hơn tôi 10 tuổi, gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ, ánh mắt lúng liếng đưa tình. Trời đất xui khiến thế nào, Nhung lại hỗ trợ trực tiếp cho bộ phận của tôi nên tôi với cô ấy thường xuyên tiếp xúc với nhau. Nhà Nhung ở trên đường đi làm của tôi, tôi cho cô ấy đi nhờ xe vài lần.

Ăn nằm cùng cô thư ký trẻ nóng bỏng, đến khi vợ phát hiện tôi 'đổ mồ hôi hột' khi cô không đòi ly hôn mà đề nghị một điều khó tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong những lần đó, Nhung tâm sự với tôi nhiều về cuộc đời cô ấy. Nhung nói cô ấy lấy chồng được hơn 1 năm, vợ chồng cô ấy sống không hạnh phúc. Chồng cô ấy cặp kè, bồ bịch, cả hai cãi vã nhiều nên quyết định ly hôn. Nghe Nhung kể vậy, tôi thương cô ấy nhiều. Trò chuyện, tiếp xúc với nhau nhiều, tôi với Nhung yêu nhau lúc nào không hay.

Hôm đó, Nhung nhắn tin cho rằng cô ấy đang sốt cao. Chẳng biết tại sao tôi lại lao như điên đến nhà cô ấy. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy ôm lấy tôi, trao tôi nụ hôn đầy khao khát và chuyện gì đến cũng đã đến.

Vợ tôi là người nhạy cảm nên chẳng có gì qua mặt được cô ấy cả. Tôi với Nhung ngoại tình được 3-4 tháng thì vợ tôi phát hiện. Biết chuyện, cô ấy rất bình tĩnh. Vợ gọi tôi và bố mẹ 2 bên gia đình đến nói chuyện và đưa tôi lá đơn xin ly hôn.

Sau khi bị 2 bên gia đình "đấu tố", tôi nhận ra sai lầm của mình. Tôi hứa với vợ rằng sẽ chấm dứt chuyện ngoại tình với cô thư ký kia và thỏa mãn mọi điều kiện của vợ. Miễn là cô ấy chịu tha thứ và cho tôi thêm một cơ hội.

Vợ giận dỗi, chiến tranh lạnh với tôi suốt cả tháng nay, không khí nhà tôi lúc nào cũng căng thẳng. Đến lúc không chịu được, tôi cầu xin vợ một cơ hội.

Ăn nằm cùng cô thư ký trẻ nóng bỏng, đến khi vợ phát hiện tôi 'đổ mồ hôi hột' khi cô không đòi ly hôn mà đề nghị một điều khó tin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy đưa điều kiện: "Bao năm qua, em một lòng tin tưởng anh. Tiền bạc em để anh tự giữ, anh tiêu pha gì, em cũng không hỏi đến. Nhưng giờ em mới biết em đã mắc sai lầm. Giờ nếu anh muốn được em tha thứ, vợ chồng mình hàn gắn, làm lại từ đầu thì anh phải sang tên nhà cửa, xe cộ cho em. Thẻ lương của anh, em sẽ giữ. Em sẽ để một khoản tiền ở tủ, anh tiêu gì cứ tự lấy."

 

Nghe lời nói của vợ, tôi lặng người. Ngôi nhà 3 tầng vợ chồng tôi đang ở là bố mẹ sang tên cho tôi từ trước khi chúng tôi cưới. Chiếc xe tôi mua đứng tên tôi. Trước giờ, tôi với vợ độc lập về kinh tế. Tôi chỉ đóng góp tiền để vợ nuôi con. Giờ sang tên hết tài sản cho vợ, đồng nghĩa với chuyện tôi sẽ trắng tay. Giành được tài sản từ tay tôi rồi, lỡ vợ tôi ngoại tình thì sao?

Tôi nói những điều băn khoăn với vợ thì cô ấy cười nhếch mép và nói nếu tôi không nỗ lực hàn gắn, cô ấy có thể chấm dứt cuộc hôn nhân và trả tự do cho tôi bất cứ lúc nào. Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ nhiều mà không biết phải làm sao. Tôi vẫn nhớ Nhung lắm. Tình cảm của tôi dành cho vợ không nhiều như xưa nên không thể dứt khoát quyết định.

Bắt gặp bạn thân diện váy ngủ gợi cảm lượn lờ trước mặt chồng, tôi bừng tỉnh rồi vạch trần kế hoạch xấu xa của cô ả

Bắt gặp bạn thân diện váy ngủ gợi cảm lượn lờ trước mặt chồng, tôi bừng tỉnh rồi vạch trần kế hoạch xấu xa của cô ả

Vì nghĩ cô ấy là bạn thân mình nên dù cô có thường xuyên đến nhà thì tôi vẫn đồng ý. Dẫu vậy, ai ngờ đâu cô ta lại có một toan tính riêng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 48 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 48 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình