Ăn nằm cùng cô thư ký trẻ nóng bỏng, đến khi vợ phát hiện tôi 'đổ mồ hôi hột' khi cô không đòi ly hôn mà đề nghị một điều khó tin

Đầu năm nay, tôi đi xem bói, thầy bói nói năm nay tôi gặp vận hạn nặng, dễ mà tan cửa nát nhà. Giờ đây, tôi mới hiểu vận hạn mà tôi phải gánh chịu có liên quan đến đàn bà.

Tôi năm nay 38 tuổi, hiện làm trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty của Nhật Bản tại Việt Nam. Đây là chức vụ mà tôi phải mất nhiều năm để phấn đấu. Tôi có 1 vợ, 2 con, có nhà, có xe và cuộc sống nhiều người mơ không được. Tuy nhiên, thành thực mà nói, vợ chồng tôi sống với nhau vì tình nghĩa chứ tình cảm với nhau không còn nhiều.

Tháng 2 năm nay, công ty tôi mới tuyển một cô thư ký tên Hân. Nhung mới ly dị chồng, trẻ hơn tôi 10 tuổi, gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ, ánh mắt lúng liếng đưa tình. Trời đất xui khiến thế nào, Nhung lại hỗ trợ trực tiếp cho bộ phận của tôi nên tôi với cô ấy thường xuyên tiếp xúc với nhau. Nhà Nhung ở trên đường đi làm của tôi, tôi cho cô ấy đi nhờ xe vài lần.

Ảnh minh họa: Internet

Trong những lần đó, Nhung tâm sự với tôi nhiều về cuộc đời cô ấy. Nhung nói cô ấy lấy chồng được hơn 1 năm, vợ chồng cô ấy sống không hạnh phúc. Chồng cô ấy cặp kè, bồ bịch, cả hai cãi vã nhiều nên quyết định ly hôn. Nghe Nhung kể vậy, tôi thương cô ấy nhiều. Trò chuyện, tiếp xúc với nhau nhiều, tôi với Nhung yêu nhau lúc nào không hay.

Hôm đó, Nhung nhắn tin cho rằng cô ấy đang sốt cao. Chẳng biết tại sao tôi lại lao như điên đến nhà cô ấy. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy ôm lấy tôi, trao tôi nụ hôn đầy khao khát và chuyện gì đến cũng đã đến.

Vợ tôi là người nhạy cảm nên chẳng có gì qua mặt được cô ấy cả. Tôi với Nhung ngoại tình được 3-4 tháng thì vợ tôi phát hiện. Biết chuyện, cô ấy rất bình tĩnh. Vợ gọi tôi và bố mẹ 2 bên gia đình đến nói chuyện và đưa tôi lá đơn xin ly hôn.

Sau khi bị 2 bên gia đình "đấu tố", tôi nhận ra sai lầm của mình. Tôi hứa với vợ rằng sẽ chấm dứt chuyện ngoại tình với cô thư ký kia và thỏa mãn mọi điều kiện của vợ. Miễn là cô ấy chịu tha thứ và cho tôi thêm một cơ hội.

Vợ giận dỗi, chiến tranh lạnh với tôi suốt cả tháng nay, không khí nhà tôi lúc nào cũng căng thẳng. Đến lúc không chịu được, tôi cầu xin vợ một cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy đưa điều kiện: "Bao năm qua, em một lòng tin tưởng anh. Tiền bạc em để anh tự giữ, anh tiêu pha gì, em cũng không hỏi đến. Nhưng giờ em mới biết em đã mắc sai lầm. Giờ nếu anh muốn được em tha thứ, vợ chồng mình hàn gắn, làm lại từ đầu thì anh phải sang tên nhà cửa, xe cộ cho em. Thẻ lương của anh, em sẽ giữ. Em sẽ để một khoản tiền ở tủ, anh tiêu gì cứ tự lấy."

Nghe lời nói của vợ, tôi lặng người. Ngôi nhà 3 tầng vợ chồng tôi đang ở là bố mẹ sang tên cho tôi từ trước khi chúng tôi cưới. Chiếc xe tôi mua đứng tên tôi. Trước giờ, tôi với vợ độc lập về kinh tế. Tôi chỉ đóng góp tiền để vợ nuôi con. Giờ sang tên hết tài sản cho vợ, đồng nghĩa với chuyện tôi sẽ trắng tay. Giành được tài sản từ tay tôi rồi, lỡ vợ tôi ngoại tình thì sao?

Tôi nói những điều băn khoăn với vợ thì cô ấy cười nhếch mép và nói nếu tôi không nỗ lực hàn gắn, cô ấy có thể chấm dứt cuộc hôn nhân và trả tự do cho tôi bất cứ lúc nào. Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ nhiều mà không biết phải làm sao. Tôi vẫn nhớ Nhung lắm. Tình cảm của tôi dành cho vợ không nhiều như xưa nên không thể dứt khoát quyết định.