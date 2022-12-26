Bắt gặp bạn thân diện váy ngủ gợi cảm lượn lờ trước mặt chồng, tôi bừng tỉnh rồi vạch trần kế hoạch xấu xa của cô ả

Linh có một cô bạn thân vô cùng thân thiết, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có chuyện gì cũng nói hết với nhau. Sau khi hẹn hò với bạn trai, liền đem ngay tin tức kể cho bạn thân. Bạn thân nghe xong rất hào hứng, nhưng lúc này bạn thân đang còn là du học sinh ở Trung Quốc nên hẹn khi nào về nước sẽ giới thiệu chồng cho bạn.

5 năm sau, khi Linh đã là mẹ của một bé gái 4 tuổi thì cũng là lúc bạn thân về nước. Lúc kết bạn với nhau trên Zalo, bạn thân còn nói với Linh: “Nếu chồng cậu làm cậu tức giận, có thể tìm đến tìm tớ giúp. Hãy nhớ tớ là người bạn tốt nhất của cậu”. Lúc ấy Linh không suy nghĩ gì nhiều, cảm thấy chồng và bạn thân hòa thuận, chính mình cũng vui vẻ.

Kể từ lúc về nước, cứ 3 ngày thì 2 ngày bạn thân lại đến nhà Linh chơi. Linh vẫn không suy nghĩ gì nhiều, cho rằng bạn thân đến nhà ăn cơm là chuyện bình thường, dù đôi khi có cảm thấy hành động của bạn thân hơi quá. Cô nghĩ dù gì mình và chồng là thế giới riêng của hai người, bạn thân thường đến nhà, ảnh hưởng không ít đến đời sống bình thường của vợ chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Có một lần, Linh và chồng vừa ăn cơm tối xong, chuẩn bị cùng nhau ra ngoài xem phim, nhưng bạn thân bỗng nhiên chạy tới. Hai người đành phải bỏ đi ý tưởng đi xem phim, nhưng bạn thân lại nói 3 người có thể cùng nhau đi xem phim. Trong lòng Linh luôn cảm thấy có chút chán nản, nhưng vẫn nghe bạn thân an bài.

Cuộc sống cứ như vậy mỗi ngày trôi qua, không bao lâu sau, Linh mang thai lần 2. Bạn thân sau khi biết tin tức liền mua một đống lễ vật đến thăm. Sau đó, mỗi ngày đều đến nhà vợ chồng Linh, nói là đến chăm sóc nhưng Linh cảm thấy sau khi bạn thân tới, cô gần như không được nghỉ ngơi tốt mà còn phải chiêu đãi bạn thân không ít. Linh thật sự rất mệt mỏi, nhưng cũng không thể trực tiếp nói lời “đuổi” bạn thân được. Nếu thật sự làm vậy, tình bạn giữa hai người nhất định sẽ bị ảnh hưởng.

Bạn thân còn nói muốn làm mẹ đỡ đầu của con Linh, Dự định sau khi đứa nhỏ sinh ra, cô ấy sẽ thường xuyên đến nhà để thăm con gái. Lúc ấy Linh khá cảm động, cảm thấy có thêm một người yêu thương con mình cũng tốt, cho nên cũng không cảm thấy hành vi của bạn thân không có gì là không hợp lý.

Cho đến một ngày, bạn thân lại đến, còn mua cho con gái lớn của Linh một bộ quần áo. Lúc bạn thân rời đi, Linh cùng chồng ra tận cửa tiễn. Bạn thân nói không phải tiễn rồi khom lưng buộc dây giày. Cô mặc váy ngắn nên khom lưng liền lộ sạch ra phần cơ thể phía sau. Linh giật mình, vội vàng đi tới phía sau bạn thân, giúp bạn thân, mà chồng cô để tránh tình huống nhạy cảm nên liền bỏ đi.

Sau khi tiễn bạn thân, Linh mặc thử quần áo mới cho con gái, con gái bỗng nhiên nói một câu: "Sao dây giày của dì lúc nào cũng bị tuột thế mẹ nhỉ?" Nghe con gái nói, Linh chợt tỉnh ngộ, cảm thấy bạn thân cứ 3 ngày lại 2 ngày chạy đến nhà mình liệu có mưu đồ khác? Mỗi lần nàng đến đều ăn mặc rất hấp dẫn, còn luôn khom lưng buộc dây giày, đây chẳng phải là trần trụi quyến rũ sao? chẳng lẽ cô ấy muốn cướp chồng của mình?

Linh cảm thấy dù bạn thân có ý nghĩ này hay không, mình cũng nên đề phòng một chút. Tình cảm của cô và chồng rất tốt, đã có một cô con gái, còn sắp đón thêm thành viên nữa, một nhà bốn người sống rất hạnh phúc, không thể bị bạn thân hủy hoại.

Vào ngày kỷ niệm ngày cưới của Linh và chồng, chồng cô đặt chỗ tại một nhà hàng, một nhà bốn người chuẩn bị cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Nhưng lúc này bạn thân gọi điện thoại tới, nói muốn giúp bọn họ kỷ niệm ngày cưới. Linh nghe xong liền trực tiếp cự tuyệt, nói với bạn thân: "Chồng tớ đã đặt nhà hàng rồi. Một nhà bốn người chuẩn bị đi ăn cơm. Cậu hẹn ngày khác đi”.

Bị cự tuyệt lời mời, bạn thân có vẻ không vui, nói với Linh: "Sao cậu có thể như vậy? Có chồng và con gái thì không cần tớ nữa à. Như vậy đi, tớ đi ăn cơm với hai người luôn, giúp hai người cùng nhau ăn mừng, thế nào?” Nghe bạn thân nói, trong lòng Linh có chút tức giận. Bạn thân lại nói tiếp: “Cứ như vậy đi, gửi địa chỉ cho tớ, tớ lập tức đi qua.”

Bạn thân thật sự chạy tới, còn mang theo qua, nhưng Linh cảm thấy bạn thân như vậy là quá không có chừng mực. Đây là một nhà bốn người nhà cô tụ hội, bạn thân vì sao nhất định phải đến tham gia?

Sau khi ăn cơm xong, bạn thân nói vì uống rượu nên không thể lái xe, muốn đến nhà Linh ở một đêm. Linh không biết nên cự tuyệt bạn thân thế nào, đành phải đáp ứng. Buổi tối, bạn thân mặc đồ ngủ sexy, lượn qua lượn lại trong phòng khách. Chồng Linh cảm thấy có chút không ổn, liền vội vàng trở về phòng. Đối mặt với hành vi như vậy của bạn thân, trong lòng Linh tức giận không thôi, quyết định muốn cùng bạn thân nói chuyện một lần cho rõ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm sau, chồng đi làm rồi, con gái cũng đi học, lúc bạn thân chuẩn bị đi, Linh nói với cô ấy: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu." Bạn thân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Linh, đáp: “Sao vậy, cậu gặp phải khó khăn gì sao?” Linh thẳng thắn nói: “Cậu là bạn tốt của tớ. Mối quan hệ của tớ và cậu không có gì để nói, nhưng tớ đã kết hôn, cậu 3 ngày thì 2 ngày đến nhà tớ, liệu có thích hợp không? Buổi tối còn mặc đồ ngủ đi lại trong phòng khách khi chồng tớ vẫn còn ngồi đó”.

Nghe Linh nói, bạn thân có vẻ tức giận, nói: "Quan hệ của chúng ta tốt như vậy, không ngờ cậu lại nghĩ về tớ như thế. Chuyện bạn thân cướp chồng của nhau không thiếu, nhưng tớ không phải người như vậy”. Linh nói: "Tớ cũng hy vọng cậu không phải là người như thế. Nhưng tớ muốn cậu làm gì cũng phải có chút chừng mực. Hôm qua là một nhà bốn người chúng tớ tụ tập, cậu nhất định phải đến tham gia? Cậu không cảm thấy có gì không thích hợp sao?”

Bạn thân nói với Linh: "Tớ chỉ muốn giúp cậu kỷ niệm ngày cưới thì có gì sai?" Linh đáp: "Đó là kỷ niệm đám cưới của tớ và chồng, là ngày trọng đại của một nhà bốn người chúng tớ. Cậu tới thì góp vui được gì? Đừng tưởng tớ không biết, cậu môi lần đến nhà chúng tớ lại liền khom lưng buộc dây giày, lại còn hay mặc váy ngắn, không phải là muốn quyến rũ chồng tớ sao? Cậu bị bắt thóp rồi. Tớ sẽ không cho cậu cơ hội làm thế nữa đâu!”

Bị thân bị Linh nói trúng tim đen, liền tức giận rời đi. Linh cũng nhận rõ bộ mặt thật của bạn thân, tình bạn này không cách nào duy trì được nữa.