Bạn trai đưa vào khách sạn ‘5 lần 7 lượt’ nhưng lại chỉ nắm tay ngủ, nghỉ anh đàng hoàng ơi ngờ phía sau là cả một kế hoạch mưu mô

Tâm sự 26/12/2022 09:53

Thuở yêu nhau chưa cưới, tôi và anh ấy chưa từng đi quá giới hạng. Lúc đấy tôi cứ ngỡ anh là người đàng hoàng, ai ngờ phía sau là cả một kế hoạch tỉ mỉ.

Cho tới nay, vợ chồng mình mới cưới được 1 tuần rồi mọi người ạ. Vì mới cưới nên cuộc sống của chúng mình vẫn vô cùng mật ngọt. Cả hai được đường đường chính chính ở bên nhau mọi nơi mọi lúc, không còn cần phải lén lút giấu bố mẹ đi nhà nghỉ như trước nữa.

Mình và anh xã cùng làm 1 công ty nhưng khác bộ phận. Cả hai cùng đi phỏng vấn và vào công ty làm cùng 1 ngày. Vì thế, hai đứa biết rõ nhau từ những ngày đầu mới đến. Do là lính mới, nên có những gì chưa hiểu trong công việc, ngoài hỏi sếp trực tiếp, chúng mình cũng thường tâm sự, chia sẻ với nhau.

Vì thế, từ những người trước đó còn xa lạ, chúng mình đã thân thiết hơn và để ý tới nhau. Tuy khác bộ phận nhưng 2 đứa hay đi ăn trưa, đi chơi với nhau. Anh hơn mình 2 tuổi, khá là chín chắn, hiền lành. Vì thế mình cũng rất quý mến anh.

Bạn trai đưa vào khách sạn ‘5 lần 7 lượt’ nhưng lại chỉ nắm tay ngủ, nghỉ anh đàng hoàng ơi ngờ phía sau là cả một kế hoạch mưu mô - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Làm cùng nhau được khoảng 1 năm thì anh ngỏ lời yêu mình đúng hôm sinh nhật. Mình cũng nhận lời. Dù có tình cảm với nhau nhưng mình và anh đều xác định không đi quá giới hạn cho tới khi 2 đứa nghiêm túc nghĩ về chuyện cưới xin. Do đó, mọi thứ chỉ dừng lại ở những nụ hôn cháy bỏng.

Yêu nhau được 8 tháng, một lần cả hai đi ăn đầy tháng con nhà đồng nghiệp về. Hôm ấy do anh uống khá nhiều nên cũng hơi ngà ngà say. Trên đường về, vì nhà đồng nghiệp cách nhà hai đứa cách tận gần 20km. Vì thế, khi đi qua một nhà nghỉ ven đường, anh cứ nằng nặc đòi mình phải vào cùng.

Thấy anh cũng thấm mệt, lại đang hơi say như vậy, sợ đi đường cảm gió nên mình buộc phải đồng ý. Song sợ anh “được đà lấn tới” mà ép mình làm “chuyện ấy” nên mình bắt anh phải hứa vào đó chỉ để ngủ chay. Anh đồng ý.

Vào nhà nghỉ, rửa chân tay tắm giặt xong là mình nằm trên giường, anh nằm dưới sàn nói chuyện rôm rả chán thì ngủ. Mình còn sợ ban đêm anh làm liều nên lo nơm nớp canh không ngủ được. Song anh đúng là không có ý đồ gì, chỉ ngủ chay tới sáng rồi 2 đứa ra về.

Sáng ra đi làm mà mình cứ lăn tăn mãi. Sao rủ người mình vào nhà nghỉ mà anh lại không làm gì, chỉ ngủ chay? Hay là do anh bị yếu sinh lý? Chứ không một người đàn ông nào làm như vậy hết.

Bạn trai đưa vào khách sạn ‘5 lần 7 lượt’ nhưng lại chỉ nắm tay ngủ, nghỉ anh đàng hoàng ơi ngờ phía sau là cả một kế hoạch mưu mô - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho tới lần thứ 2 anh rủ vào nhà nghỉ, mình cũng muốn đi xem anh còn như vậy không sẽ tránh xa. Nào ngờ, vừa vào đến phòng, anh trở nên bạo rạn, vồ vập và tấn công tới tấp. Tất nhiên vì yêu và vì xác định chuyện cưới xin nên mình cũng đồng ý để anh lấn tới. Và rồi chuyện ấy trở thành sợi dây gắn kết chuyện tình yêu của chúng mình đến tận bây giờ.

Cho tới tận đêm tân hôn, anh mới thú nhận lần đầu vào nhà nghỉ anh cố tình “ngủ chay” là để diễn cho mình xem và lấy sự tin tưởng của mình. Anh bảo, lần đầu cứ phải thể hiện mình là người đàng hoàng, lịch sự, không làm gì hết thì những lần sau bạn gái mới thoải mái và dễ dàng hơn.

Thì ra, đàn ông khi dụ bạn gái vào nhà nghỉ cũng có cả 1 kế hoạch cụ thể đó mọi người ạ. Những gì bạn nhìn thấy chưa chắc đã phải thể mà có thể là âm mưu phía sau để phải bất ngờ toàn tập luôn.

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Tôi và chồng mới kết hôn không lâu nên tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ gian dối tôi như vậy. Tuy nhiên, tôi sẽ không bỏ qua cho những ai làm chuyện võ lỗi với tôi.

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