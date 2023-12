Đêm tân hôn chồng tụt váy vợ ra rồi ném cho một xấp tiền, hành cả đêm như với gái làng chơi rồi sáng dậy buông ra câu cay đắng

Cuối cùng thì cái đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi cũng đã trôi qua theo một cái cách đầy đau đớn và tủi nhục. Tôi khóc suốt đêm, bên cạnh là tiếng ngáy đều đều của chồng. Tôi thực sự thấy hối hận vì đã cưới anh ta. Tại sao cuộc sống lại nghiệt ngã tới độ đợi tới đúng ngày cưới mới cho tôi thấy cái bộ mặt đồi bại của anh ta như thế.

25 tuổi tôi chính thức lên xe hoa về nhà chồng sau gần một năm yêu anh. Chuyện tình của chúng tôi là do bố mẹ hai bên gia đình mai mối. Thú thật trước đó tôi cũng chúa ghét cái kiểu gán ghép này. Tôi còn trẻ, tôi cũng muốn tự do yêu đương, tìm hiểu chứ không phải là do sức ép từ người lớn. Thế rồi sau vài lần hẹn hò, chính anh lại cuốn hút tôi. Tôi bị anh chinh phục bởi chính con người anh chứ không phải vì một sức ép nào.