Nhắm mắt lấy chồng nghèo vì lỡ 'ăn cơm trước kẻng', đêm tân hôn tôi nằm khóc trên giường khi anh ân ái bên nhân tình là phú bà

Tâm sự 26/12/2022 14:39

Anh rõ ràng đã hứa với tôi sẽ không qua lại với người đàn bà đó nữa. Ai ngờ rằng, ngay đêm tân hôn của mình, anh lại bỏ tôi một mình để đến bên bà ta.

Hơn 3 năm yêu nhau, ngày Ngọc biết mình có thai, cô khóc không thành tiếng. Lẽ ra, Ngọc sẽ phải hạnh phúc và vui sướng trong lần đầu làm mẹ, thế nhưng cảm xúc của cô khi ấy chỉ là một nỗi ê chề, chán nản. Giá mà cái thai đó không đến, có lẽ cô đã chọn cho mình một con đường khác chứ không phải là chấp nhận làm vợ Tân trong một nỗi đau bị cắm sừng.

Ngọc và Tân quen nhau từ năm cuối Đại học. Khi đó, cả hai cùng chưa có gì trong tay, thậm chí còn sợ thất nghiệp. Tình cảm ấy chân thành và đáng quý vì đôi bên chẳng có gì để vụ lợi, bòn rút của nhau. Cô cảm nhận ở Tân một sự chân thành và yêu thương mình thật lòng. Chính điều đó đã cho Ngọc cái động lực để chấp nhận yêu anh dù cho cô biết gia cảnh nhà Tân không lấy gì làm khá giả.

Bố mẹ Tân vừa già, vừa nghèo túng, phía sau anh lại còn 2 đứa em. Mọi thứ giờ đây đều nhờ cậy vào đồng lương mà Tân làm ra mỗi tháng. Bố mẹ Ngọc thương con, khi biết con gái yêu người có hoàn cảnh như Tân đã ra sức ngăn cản. Nhưng bất chấp tất cả, Ngọc vẫn quyết tâm bên người yêu.

Nhắm mắt lấy chồng nghèo vì lỡ 'ăn cơm trước kẻng', đêm tân hôn tôi nằm khóc trên giường khi anh ân ái bên nhân tình là phú bà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi mọi thứ cũng dần tốt lên. Anh đi làm và có tiền. Ngọc thấy thật may mắn khi công việc của Tân thuận lợi. Chỉ sau hơn 1 năm ra trường, Tân đã có một khoản kha khá. Anh xây lại nhà cho bố mẹ ở quê, gửi một khoản tiết kiệm để bố mẹ chi tiêu sinh hoạt và lấy tiền trang trải nuôi hai em. Năm tiếp theo, Tân mua được một căn hộ chung cư, bé thôi nhưng xinh xắn và tiện nghi. Sang năm thứ 3, anh dành dụm được một khoản để lo cho cuộc sống tương lai sau này của hai vợ chồng.

Giữa cái lúc mọi sự đang êm đẹp đó thì Ngọc phát hiện Tân có bồ. Đau khổ hơn nữa là, sau khi tìm hiểu mọi chuyện, cô mới biết anh cặp với sếp của mình ở công ty. Người đàn bà đó góa chồng, hơn Tân tới gần 20 tuổi. Dĩ nhiên, bà ta lắm tiền, lại cô đơn nên chỉ cần Tân trong vai trò là một chàng nhân tình trẻ, chiều chuộng, mơn trớn.

 

Người đàn bà đó đã tìm Ngọc, kẻ cho cô nghe về mối quan hệ của hai người. Bà ta nói yêu Tân thực sự nên mong Ngọc chia tay. Lúc đó cô cay cú lắm… Cô cũng muốn chấm dứt tất cả với anh vì không thể chấp nhận được thân là đàn ông mà lại đi bán rẻ bản thân mình vì tiền như thế. Nhưng đúng vào thời điểm Ngọc muốn dứt áo ra đi đó, cô lại phát hiện mình có bầu.

Tân quỳ gối xuống xin Ngọc tha thứ. Anh nói chưa bao giờ yêu người phụ nữ đó cả nhưng anh phải cặp vì lo cho gia đình. Nếu không có tiền của bà ta, làm sao anh cáng đáng nổi gia đình mình rồi chuẩn bị cho tương lai của hai đứa. Tân nói những năm tháng đẹp nhất và tình yêu chân thành nhất anh đều dành cho Ngọc, giờ cô cứ làm ngơ chuyện anh cặp với bà ta đi để tương lai sau này ổn định. Anh hứa sau khi cưới sẽ chấm dứt với người đàn bà đó vì cũng chẳng yêu thương gì, thậm chí mỗi làn gần gũi anh còn thấy sợ.

Ngọc đã suy nghĩ rất nhiều và rồi cuối cùng bỏ qua cho anh bởi vì nghĩ đến đứa con trong bụng, nghĩ đến việc anh cũng có nỗi khổ tâm riêng. Kể từ khi biết Ngọc và Tân vẫn là một cặp đôi hạnh phúc, người đàn bà đó càng lồng lộn lên vì ghen. Bà ta luôn tìm cách chọc tức khiến Ngọc phải đau khổ. Những tin nhắn, những hình ảnh tình tứ giữa bà ta và Tân luôn được gửi tới máy của Ngọc. Cô cố tình làm ngơ dù trong lòng đau lắm.

Rồi ngày cưới của Ngọc và Tân cũng tới. Ngày hôm đó, bà ta tham dự như một người quen cũ. Người đàn bà trơ trẽn đó bước tới, thay vì chúc mừng thì lại chỉnh áo cho Tân rồi dặn dò:

 

- “Tân giữ gìn sức khỏe nhé! Tôi có việc nhắn riêng cho Tân rồi đó”.

Nhắm mắt lấy chồng nghèo vì lỡ 'ăn cơm trước kẻng', đêm tân hôn tôi nằm khóc trên giường khi anh ân ái bên nhân tình là phú bà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, trong lúc Ngọc vừa thay chiếc váy ngủ quay vào, Tân tần ngần rồi nói:

- “Em… nghe anh bảo này! Đêm nay, em cho anh đi gặp chị ấy một chút nhé. Chị ấy… ghen với em, chị ấy cảm thấy khó chịu vì anh chọn em thế nên muốn chọc tức em. Nhưng mà em đừng bận tâm em ạ, chấp làm gì người đàn bà đó. Nếu anh đi, bà ta sẽ cho anh một khoản tiền khá lớn. Sau chuyến này, anh sẽ chấm dứt với bà ta. Anh mặc cả rồi, vì anh nói đây là đêm tân hôn, nếu anh đi thì anh cần một khoản kếch xù và bà ta cũng chịu. Bà ta chỉ muốn chứng tỏ là mình có cái tài cướp chồng người trong đêm tân hôn thôi mà. Chẳng để làm gì cả, thỏa mãn sự ích kỷ. Vợ chồng mình đang có em bé, chuyện ấy cũng không làm gì được. Em nhắm mắt cho qua, anh có tiền, sẽ không bao giờ để em và con phải khổ…”

Nói rồi Tân rời đi chẳng cả cho Ngọc cái quyền lựa chọn. Đêm đó, Ngọc nằm trên chiếc giường cưới một mình. Tin nhắn lại vang lên, người đàn bà kia đắc thắng gửi cho cô cả một đống ảnh chăn gối giữa họ ngay lúc ấy để chọc tức cô. Ngọc chẳng còn biết làm gì, chỉ biết bưng mặt khóc. Cô tự hỏi liệu bao lâu nữa chồng có thể dứt ra khỏi mối quan hệ này? Và cô sẽ còn phải chung chồng cho đến bao giờ nữa đây?

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Thời gian tôi dưỡng thai ở nhà mẹ đẻ thì cũng là lúc mà tôi hay tin mình bị chồng lừa dối. Vì vậy, tôi đành phải thực hiện một kế hoạch để vạch trần tất cả.

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