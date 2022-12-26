Phát hiện ra bạn thân cướp chồng, tôi cho cô ta một cái tát trời giáng, ai ngờ cô ả không hối hận mà còn lên mặt tuyên bố một điều không tưởng

Tâm sự Eva 26/12/2022 12:26

Thời gian tôi dưỡng thai ở nhà mẹ đẻ thì cũng là lúc mà tôi hay tin mình bị chồng lừa dối. Vì vậy, tôi đành phải thực hiện một kế hoạch để vạch trần tất cả.

Tôi năm nay 25 tuổi, tôi mới cưới chồng và đang mang bầu 8 tháng. Cuộc hôn nhân của tôi mới bắt đầu mà đã gặp sóng gió. Có lẽ do vợ chồng tôi chẳng có duyên. Chồng hơn tôi 4 tuổi, anh làm việc trong ngành ngân hàng. Chồng tôi đẹp trai, có tài ăn nói, được nhiều người yêu quý. Nhiều người cho rằng tôi thua kém chồng ở nhiều điểm.

Sau khi cưới, tôi về sống chung với nhà chồng một thời gian nhưng vì không hợp với mẹ chồng nên tôi xin về ngoại dưỡng thai đến khi sinh. Về nhà ngoại ở, tôi như sống trên thiên đường. Nhưng chẳng ngờ, đây cũng là thời gian chồng tôi ra ngoài trai gái, lăng nhăng. Tuy nhà tôi và nhà chồng gần nhau nhưng anh rất ít khi đến thăm tôi. Mỗi lần đến thăm, anh đều đổi mật khẩu điện thoại, thoát hết các nick nên tôi không thể vào được.

Tôi nghe người quen mách rằng hay bắt gặp chồng tôi đến nhà nghỉ X, Y nhưng tôi chưa bắt được tận tay nên không có bằng chứng gì để buộc tội anh. Tôi nói bóng gió thì anh toàn chối đây đẩy. Anh bảo tôi không thương anh ra ngoài làm việc vất vả, căng thẳng. Tôi chỉ ở nhà ngồi mát, ăn bát vàng lại còn bày đặt "hành" chồng.

Phát hiện ra bạn thân cướp chồng, tôi cho cô ta một cái tát trời giáng, ai ngờ cô ả không hối hận mà còn lên mặt tuyên bố một điều không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, tôi nhà chồng lấy chứng minh thư để chuẩn bị làm thủ tục đăng ký sinh. Tôi vào phòng thấy máy tính của chồng vẫn sáng nên vào thử. Vào nick Facebook của chồng, tôi tá hỏa khi thấy chồng tôi đang chat với Thảo- cô bạn thân của tôi với nội dung thân mật. Thảo rủ chồng tôi đi nhà nghỉ để "tranh thủ". Ban đầu, chồng tôi chối vì phải đưa tôi đi đăng ký sinh. Sau đó, cô ta lả lơi mời gọi, chồng tôi cũng đồng ý.

Tôi đọc được dòng đó mà chết lặng vì đau khổ. Chúng tôi cưới nhau mới được hơn 1 năm mà anh ta đã thay lòng đổi dạ, lại tằng tịu với chính cô bạn chơi thân với tôi từng ấy năm trời. Tôi đến nhà nghỉ mà 2 người hẹn nhau rồi ngồi chờ ở quán nước đối diện.

Chờ mãi đến sẩm tối, chồng tôi cũng bước ra. Cô ta đi đằng sau, mặc quần áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít, nhìn trước ngó sau một hồi mới dám dắt xe ra về. Tôi tiến đến gần, tát cô ta một cái đau điếng rồi gào lên hỏi: "Sao mày lại làm như thế? Sao mày lại cướp chồng tao? Mày có con coi tao là bạn thân nữa không?"

Tôi tiến đến gần, tát cô ta một cái đau điếng. Tôi quay sang trách móc chồng tôi: "Còn anh nữa, cút đi cho khuất mắt tôi. Đồ đàn ông đê tiện, đốn mạt, hèn hạ!".

Nào ngờ, sau khi ăn 1 cái tát từ tôi, cô ta bật lại một câu làm tôi điếng người: "Tao với mày, ai cướp chồng ai? Thử hỏi ngày xưa nếu mày không chen chân vào chuyện của tao với anh Hoàng thì anh Hoàng giờ đã là chồng của tao rồi. Mày mới gọi là kẻ giật chồng".

Phát hiện ra bạn thân cướp chồng, tôi cho cô ta một cái tát trời giáng, ai ngờ cô ả không hối hận mà còn lên mặt tuyên bố một điều không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe những lời của Thảo, tôi mới nhớ lại ngày xưa lúc học cấp 3, Thảo và anh Hoàng có yêu nhau chừng 2-3 tháng. Hồi ấy tôi không chơi thân với Thảo nên không biết chuyện hai người. Một thời gian sau, anh Hoàng nói chia tay Thảo và chủ động theo đuổi tôi. Sau đó, chúng tôi cưới nhau còn Thảo vẫn một mình.

Lên đại học, tôi với Thảo mới chơi thân với nhau. Lúc đó, Thảo vun vén cho tôi với chồng tôi nhiều lắm. Nhưng tôi không biết sau lưng tôi, Thảo có qua lại với chồng tôi hay không. Giờ thì rõ rồi, họ lang chạ với nhau ngay trong lúc tôi mang bầu, bụng chửa vượt mặt. Tôi cùng lúc bị 2 người thân nhất phản bội. Còn nỗi đau nào đau hơn.

Mấy hôm nay, tôi khóc nhiều, chẳng thiết ăn ngủ. Chồng tôi cũng đến tìm tôi mấy lần nhưng tôi không muốn gặp. Mẹ tôi cũng an ủi và khuyên tôi bình tâm lại. Tôi băn khoăn không biết có nên ly hôn hay không. Xin độc giả cho lời tư vấn.

Bắt gặp bạn thân diện váy ngủ gợi cảm lượn lờ trước mặt chồng, tôi bừng tỉnh rồi vạch trần kế hoạch xấu xa của cô ả

Bắt gặp bạn thân diện váy ngủ gợi cảm lượn lờ trước mặt chồng, tôi bừng tỉnh rồi vạch trần kế hoạch xấu xa của cô ả

Vì nghĩ cô ấy là bạn thân mình nên dù cô có thường xuyên đến nhà thì tôi vẫn đồng ý. Dẫu vậy, ai ngờ đâu cô ta lại có một toan tính riêng.

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