Vừa ly hôn tôi cưới ngay người mới để chọc tức vợ cũ, đêm tân hôn vừa cởi chiếc áo ngủ, tôi choáng váng ngã vật ra giường khi thấy thứ này trên người vợ mới

Tâm sự 25/12/2022 05:43

Đêm tân hôn, mặc dù trước đó tôi và Loan cũng vượt rào khá nhiều lần nhưng dù sao cảm giác đêm nay vẫn khác. Tôi hồ hởi chờ vợ tắm rồi tiến hành đêm ngọt ngào. Thế nhưng khi cởi chiếc áo ngủ của Loan, tôi phát hiện bụng Loan to bất thường.

Tôi và vợ cũ kết hôn đã được 10 năm, trước đó cũng yêu 3 năm mới cưới. Vợ cũ tôi không quá xinh đẹp nhưng sống biết trên, biết dưới, cũng sinh cho tôi 2 cô công chúa xinh xắn, đáng yêu. Cô ấy chưa làm mất lòng ai trong nhà tôi nhưng chẳng hiểu sao, càng ngày tôi lại càng mất hứng với vợ.

Nhất là khi vợ cũ sinh xong đứa thứ 2, từ lúc bầu cho tới khi sinh xong phải hơn 1 năm chúng tôi không động chạm vào nhau nhưng tôi cũng chẳng mong muốn gần vợ, chả hiểu sao nhìn cô ấy tôi không có chút hứng thú nào.

Công việc của tôi bận rộn hơn, vợ chồng về nhà cũng ít nói chuyện, mọi thứ tôi giao phó lại hết cho vợ cũ. Cô ấy cũng quay ra trách móc tôi nhưng tôi cứ kiếm cớ đó mà mắng lại cô ấy. Rồi tôi có bồ, cô ta tên Loan. Loan xinh xắn, trẻ trung và nóng bỏng, ở bên Loan tôi rất thoải mái và vui vẻ.

Vừa ly hôn tôi cưới ngay người mới để chọc tức vợ cũ, đêm tân hôn vừa cởi chiếc áo ngủ, tôi choáng váng ngã vật ra giường khi thấy thứ này trên người vợ mới - Ảnh 1
Cô ấy chưa làm mất lòng ai trong nhà tôi nhưng chẳng hiểu sao, càng ngày tôi lại càng mất hứng với vợ - Ảnh minh họa: Internet 

Cô ấy luôn tạo cho tôi rất nhiều cảm xúc, ngay cả chuyện lên giường, Loan cũng tỏ ra là sành sỏi hơn vợ tôi rất nhiều. Loan đem cho tôi cảm giác mà vợ tôi dù có cố đến mấy cũng chẳng thể nào bằng được.

Rôi nghe lời ngon ngọt của Loan, tôi về nhà tìm cớ gây sự với vợ và ra khỏi nhà để đến với Loan, tôi chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhanh chóng nhất. Mọi thứ tôi sẵn sàng chia đôi với vợ, nếu cô ấy muốn nuôi con tôi cũng chấp nhận, tôi chỉ mong nhanh được đoàn tụ với Loan.

Ý nguyện của tôi cũng được thực hiện nhanh chóng. Sau vài lần khuyên can tôi không được, vợ cũ cũng buông xuôi, em chấp nhận ly dị nhưng bắt tôi phải ra khỏi nhà và nhường hết mọi tài sản trong nhà cũng như quỹ tiết kiệm chung của vợ chồng. Tôi nghĩ với khả năng kinh tế của mình bây giờ. Chẳng có lý nào tôi lại không thể làm được. Tôi đồng ý nhưng trong lòng cũng có phần ấm ức. Vì dù sao nó cũng là công sức của tôi đổ vào đó.

Thủ tục ly hôn vừa xong, tôi nhanh chóng kết hôn với Loan. Tôi muốn vợ cũ tôi phải bứt rứt nên gửi thiệp tới tận nhà cô ấy hòng trêu tức. Đám cưới của tôi cũng diễn ra khá suôn sẻ tại một khách sạn sang trọng ngay sau đó.

Vừa ly hôn tôi cưới ngay người mới để chọc tức vợ cũ, đêm tân hôn vừa cởi chiếc áo ngủ, tôi choáng váng ngã vật ra giường khi thấy thứ này trên người vợ mới - Ảnh 2
Tôi cứng họng, ngã vật ra giường, còn Loan thì thản nhiên tắt điện đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, mặc dù trước đó tôi và Loan cũng vượt rào khá nhiều lần nhưng dù sao cảm giác đêm nay vẫn khác. Tôi hồ hởi chờ vợ tắm rồi tiến hành đêm ngọt ngào. Thế nhưng khi cởi chiếc áo ngủ của Loan, tôi phát hiện bụng Loan to bất thường.

Khác hẳn với hình ảnh nóng bỏng tôi vẫn thường thấy. Tôi chợt nhớ, những lần ân ái trước, em chẳng bao giờ để tôi nhìn thấy bụng em, lúc nào cũng bắt tôi bịt mắt. Tôi ngạc nhiên hỏi Loan thì cô ấy tỉnh bơ:

- Em có bầu 5 tháng rồi thì dĩ nhiên là phải to chứ.
- Cô nói cái gì, tôi mới quen cô chưa đầy 4 tháng sao lại bầu bí gì ở đây?.
- Thì em cũng phải tìm được một ông bố cho con em chứ, nhưng em thách anh dám ly hôn 2 lần trong một tháng đấy
- Cô...

Tôi cứng họng, ngã vật ra giường, còn Loan thì thản nhiên tắt điện đi ngủ. Đúng như lời Loan nói, tôi không đủ can đảm để tiếp tục ly hôn lần nữa. Chợt nghĩ tới vợ cũ mà tôi thấy thực sự ân hận... giá mà...

Cưới cả tháng vợ không cho tân hôn, tôi giả vờ rủ vợ đi ăn rồi cố ý chuốc say để 'động phòng', nào ngờ vừa cởi váy, nhìn cơ thể em tôi căm hận vô cùng chỉ muốn ly hôn

Cưới cả tháng vợ không cho tân hôn, tôi giả vờ rủ vợ đi ăn rồi cố ý chuốc say để 'động phòng', nào ngờ vừa cởi váy, nhìn cơ thể em tôi căm hận vô cùng chỉ muốn ly hôn

Đêm ấy tôi bỏ sang phòng làm việc ngủ. Sáng hôm sau vợ tỉnh dậy thấy bản thân đang khỏa thân và biết tôi đã phát hiện ra sự thật, nên cô ấy đành thành thật thú nhận mọi chuyện.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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