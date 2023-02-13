Vừa ly hôn, anh chồng cuốn gói từ quê lên ở cùng vợ chồng tôi, ngày anh đi tôi lặng người khi thấy một thứ đặt dưới chiếu

Thú thực tôi hơi khó chịu khi anh chồng đến ở nhờ. Chẳng lẽ anh ấy túng thiếu đến mức không thể thuê một căn nhà trọ nhỏ? Nhà trọ của vợ chồng tôi đâu rộng rãi gì, hai vợ chồng lại thêm một đứa con nhỏ, có anh chồng nữa thành ra vừa chật lại khó chịu, mất tự nhiên.

Cách đây hơn 1 tháng, anh trai chồng tôi đột nhiên ly hôn vợ rồi mang đồ đạc đến nhà tôi ở nhờ. Nhà chồng có hai anh em trai, chúng tôi đều xa quê thuê nhà làm việc trên thành phố.

Bố mẹ chồng tôi đều mất sớm, anh và anh trai ở với bà nội từ nhỏ. Bà qua đời rồi, ở quê chỉ còn vài người họ hàng thân thích và căn nhà cũ nát mà khi xưa bà nội để lại. Anh chồng đã quyết định như vậy, chúng tôi cũng không biết khuyên bảo hay ngăn cản ra sao.

Tuy vậy anh chồng cũng không khó tính, lại chẳng rượu chè bê tha, anh khá hiền lành nên tôi đành bấm bụng chấp nhận vì chồng mình. Giữa lúc tôi còn đang tự hỏi không biết lúc nào anh chồng mới rời đi thì anh đột ngột thông báo muốn về quê. Anh nói không ở lại thành phố làm việc nữa, sẽ về quê làm lụng sống qua ngày.

Sau khi anh chồng đi rồi, tôi dọn dẹp giường chiếu nơi anh đã ở hơn tháng qua. Ai ngờ khi lật chiếu mang đi giặt, tôi phải sững người nhìn thấy một món đồ bên dưới. Đó là một xấp tiền khá dày, tôi đếm được tròn 50 triệu.

Kẹp trong xấp tiền là mẩu giấy nhỏ có dòng chữ của anh chồng: "Bác cho cháu nhé, mong cháu luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi, nghe lời cha mẹ”. Tôi thẫn thờ khó tin, không ngờ sau khi rời đi anh chồng để lại món quà lớn thế này tặng cho cháu.

Ngẫm lại hành động, lời nói và tâm trạng cảm xúc của anh, tôi cảm thấy khá bất thường. Tôi vội kể với chồng, hai vợ chồng suy nghĩ phân tích rồi đưa đến kết luận dường như anh ấy đang có điều gì giấu giếm. Chuyện vợ chồng anh ly hôn cũng rất đột ngột. Anh chồng lấy vợ muộn hơn chồng tôi, anh chị mới cưới nhau hai năm và vẫn chưa sinh con.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi về tận quê tìm anh trai, lúc này sự thật mới được hé lộ. Hóa ra anh chồng đi khám phát hiện bản thân bị ung thư gan. Anh rất đau khổ nhưng hơn hết anh sợ làm vợ khổ liền dứt khoát ly hôn giải thoát cho chị dâu. Anh đến nhà các em ở nhờ cũng vì muốn dành một khoảng thời gian bên em trai, em dâu và cháu mà thôi.

Anh đang bệnh tật nhưng vẫn để lại một phần tiền cho vợ, còn tặng cháu ruột một phần tiền, rồi anh về quê tự chịu đựng không muốn phiền đến ai. Tôi vội vã đến tìm chị dâu. Biết chuyện mà chị khóc hết nước mắt. Chúng tôi lập tức đón anh lên, quyết định phải chữa bệnh cho anh.

Chị dâu tôi tha thiết muốn có một đứa con với chồng. Để nếu anh gặp bất trắc thì chị vẫn còn đứa con an ủi. Với trường hợp như của anh chồng tôi, làm thế nào để có thể sinh con? Xin cho tôi một lời khuyên.