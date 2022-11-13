Vừa đi làm về bất ngờ nghe mẹ chồng than phiền tôi với chị dâu, nào ngờ chị nói thêm 1 câu khiến tôi sững người, thì ra đây là con người thật của chị

Tâm sự 13/11/2022 23:21

Vô tình nghe được cuộc trò chuyện rôm rả giữa mẹ chồng tôi và chị dâu, bỗng, tôi hoàn toàn lặng người trước suy nghĩ của 2 người về tôi. Hóa ra từ trước nay tôi đã sai...

Đọc bài "Thật bất ngờ, chỉ sau một năm, chị dâu đã khiến mẹ tôi thay đổi", tôi lại cảm thấy nhớ chị dâu mình da diết. Đúng là trong cuộc sống, chúng ta phải tìm hiểu rồi mới có thể phán xét hay cảm thông với người khác. Nếu không, ta chỉ thấy họ thật khó gần, khó chịu và ta không thể kết thân được.

Cách đây 3 năm, anh trai chồng tôi lấy vợ. Chị dâu là người xinh đẹp, giỏi giang, năng động. Ở cạnh chị ấy, tôi luôn thấy mình thật bé nhỏ. Chính sự tự ti khiến tôi không dám và cũng không muốn gần gũi, thân thiết với chị dâu dù chúng tôi sống cùng một nhà.

Tôi vốn ít nói nên dù về nhà chồng 4 năm rồi mà chẳng thân với mẹ chồng. Lúc nào tôi cũng giữ kẽ vì sợ bị mẹ chồng bắt bẻ, soi mói. Vô tình, tôi tự tạo khoảng cách với mẹ chồng mà không hay biết. Mỗi lần nhìn chị dâu và mẹ chồng nói chuyện rôm rả, tôi lại cảm thấy chạnh lòng và tủi thân, lạc lõng ngay trong nhà mình.

Vừa đi làm về bất ngờ nghe mẹ chồng than phiền tôi với chị dâu, nào ngờ chị nói thêm 1 câu khiến tôi sững người, thì ra đây là con người thật của chị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mãi đến ngày hôm đó, tôi vô tình nghe cuộc nói chuyện của mẹ chồng và chị dâu. Mẹ chồng tôi than thở, bảo muốn nói chuyện với tôi mà sao khó quá.

Chị dâu cười xòa, nói thế này: "Con thấy tính bé T cũng hiền hậu, đảm đang. Chỉ là em ấy ít nói nên khó hòa nhập với gia đình mình thôi. Con tin rằng nếu con với mẹ cố gắng, tìm cách xóa đi rào cản do bé H dựng nên thì tình cảm của ba mẹ con mình sẽ thân thiết thôi".

Những lời nói của chị dâu khiến tôi lặng người. Thật không ngờ, trong mắt mẹ chồng, tôi lại là người khó gần; còn với chị dâu, chị nhìn nhận tôi bằng cái nhìn bao dung, thấu hiểu hơn.

Sau hôm đó, tôi chủ động mở lòng, nói chuyện với mẹ chồng và chị dâu. Kết quả, tôi cảm thấy mọi người rất đáng yêu, hòa nhã và tâm lý. Cuộc sống của tôi vì thế cũng trôi qua vui vẻ, nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều.

Vừa đi làm về bất ngờ nghe mẹ chồng than phiền tôi với chị dâu, nào ngờ chị nói thêm 1 câu khiến tôi sững người, thì ra đây là con người thật của chị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hiện giờ, gia đình chị dâu tôi đã sang nước ngoài định cư rồi. Nhưng chúng tôi vẫn hay gọi video call và nói chuyện mỗi ngày. Tôi cũng hiểu và thương mẹ chồng mình hơn. Thế mới nói, chỉ cần mình chịu mở lòng để tâm sự và lắng nghe, chắc chắn sẽ cải thiện được những mối quan hệ xung quanh mà thôi.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một người mẹ chồng và chị dâu đáng mến như thế này.

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