Thấy chồng bồn chồn bên chiếc điện thoại, hóa ra chuyện anh với người phụ nữ hơn 10 tuổi được tiết lộ qua dòng tin nhắn, câu nói của chị ta mới khiến tôi suy sụp

Vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm rồi. Chúng tôi yêu nhau từ hồi sinh viên, ra trường 2 năm thì mới làm đám cưới. Chuyện tình yêu của chúng tôi từng rất đẹp, trước giờ không có sứt mẻ gì. Mỗi lần nhắc lại những kỷ niệm, vợ chồng tôi nằm nói chuyện cả đêm không hết.

Trong nhà, chồng tôi là trụ cột về kinh tế, anh làm xây dựng nên phải đi hết công trình nọ đến công trình kia. Khoảng 3-4 tháng chồng tôi mới về nhà một lần. Vì vậy, vợ chồng tôi chẳng mấy khi được ở cùng nhau.

Vợ chồng tôi có 3 con gái và cũng dự định sẽ không sinh thêm nữa. Dù tôi biết, trong lòng bố mẹ chồng hay chồng tôi vẫn khao khát 1 đứa con trai. Tuy nhiên, tôi đã sinh mổ 3 lần, mổ thai ngoài tử cung 1 lần nên bác sỹ cũng khuyên rằng tôi không nên sinh thêm con nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng đi làm xa cũng không lo ngoại tình

Tôi một mình nuôi 3 con gái đã là quá mệt mỏi nên không đi làm kiếm được nhiều tiền. Tôi làm hành chính văn phòng, mức lương mỗi tháng chỉ khoảng 6-7 triệu. Đổi lại, tôi chăm lo, nuôi nấng con cái. 3 cô con gái của tôi, bé nào cũng xinh, cũng ngoan. Tôi biết đối nhân xử thế nên nhà chồng cũng quý mến.

10 năm trôi qua, chồng đi làm xa nhưng tôi chưa bao giờ lo nghĩ đến chuyện anh ngoại tình, mèo mỡ bên ngoài. Ngày anh đi làm, tối gọi điện thăm hỏi 4 mẹ con. Lương tháng chồng tôi được hơn 20 triệu, anh gửi về cho tôi phần nhiều kèm cả bảng lương. Mỗi tháng, anh chỉ để lại khoảng 3 triệu để chi tiêu cá nhân.

Cách đây gần hai tháng, chồng tôi về ở với vợ con vì dịch bệnh, công trình bị đình trệ. Lúc này, tôi mới được làm vợ theo đúng nghĩa. Để phòng tránh dịch bệnh, vợ chồng tôi với các con chủ yếu ở nhà, không đi đâu cả.

Mấy hôm nay, tôi thấy chồng có vẻ bồn chồn, lo lắng. Anh cứ ôm điện thoại cả ngày lẫn đêm. Có cuộc gọi đến, anh bấm tắt đi chứ không nghe. Tôi hỏi thì anh chỉ cười xòa bảo không có gì cả. Tôi đoán chắc chồng có gì giấu vợ nên quyết điều tra đến cùng.

Nào ngờ anh lại ngoại tình với người không ngờ nhất

Đêm đó, tôi chờ chồng ngủ say mới lén mở điện thoại của anh. Tôi mở Zalo của chồng thì phát hiện chồng cặp kè với với 1 chị lớn hơn tầm 10 tuổi. Chị này là đầu bếp ở chỗ anh làm. Trong tin nhắn, chị chia sẻ rằng cái thai trong bụng chị đã được 4 tháng tuổi.

Chị không muốn anh bỏ vợ nhưng chỉ muốn con có bố, con được nhận gia đình nhà nội. Đọc những đoạn tin nhắn của chồng với chị này, tim tôi đập thình thịch, nước mắt rơi không ngừng.

Sáng hôm sau, vợ chồng tôi cãi nhau to. Ban đầu, chồng chối đây đẩy nhưng đến khi tôi tung ra hết các bằng chứng, anh cũng đành nhận tội. Anh bảo do anh sống xa vợ nên thiếu thốn tình cảm. Anh gặp gỡ, trò chuyện với chị gái muộn chồng kia nhiều nên dần nảy sinh tình cảm.

Hai người cũng biết mối quan hệ này là sai trái nên ban đầu giao kèo là sẽ cặp kè với nhau vài tháng cho vui thôi. Sau khi hết công trình, chồng tôi sẽ về với vợ con và không ai biết về mối quan hệ của hai người.

Ảnh minh họa: Internet

Nào ngờ, vài ngày sau khi anh về nhà, chị này liên tục nhắn tin, gọi điện "khủng bố" và nói rằng mình đã có thai. Theo tính toán của chị ấy thì đứa bé là con của chồng tôi và đứa bé là bé trai. "Chắc em cũng đọc rồi. Cô ấy muốn con được nhận bố và gia đình bên nội chứ không muốn anh bỏ vợ", chồng tôi nói giọng đầy bất lực.

Ngoài ra, chị này cũng muốn chồng tôi chu cấp cho chị ấy tiền sinh nở, nuôi con vì dạo này bệnh dịch, chị không có việc làm, thu nhập cũng giảm. Mấy ngày nay, tôi khóc cạn nước mắt vì biết chồng ngoại tình.

Tôi xem ảnh thì thấy đó là một người phụ nữ tuổi trung niên, nhan sắc khá bình thường. Nhưng chị này đang âm mưu làm tiểu tam, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Giờ tôi phải làm sao đây mọi người ơi? Kiên quyết ép chồng tuyệt giao với người đàn bà ấy hay nhắm bắt cho qua để anh ấy có con đường đi lại với con rơi?