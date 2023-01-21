Vừa bước vào trong khách sạn, tôi giật thót mình khi thấy bạn gái đang bên trong, gương mặt người ngoại tình khiến tôi sửng sốt ngậm ngùi trao cho em một điều

Tâm sự 21/01/2023 23:43

Nước mắt tôi không ngừng rơi, điều em làm khiến tôi kinh hãi không dám tin vào sự thật bấy lâu nay.

Tôi và Thục yêu nhau hơn 1 năm, 2 đứa chơi từ cấp 3, yêu đương qua lại bao nhiêu người xong cuối cùng chẳng hiểu cơ duyên thế nào lại yêu nhau. Có lẽ đến 1 thời điểm người ta không còn chạy theo những thứ tình yêu cảm xúc nữa mà thực tế hơn để tìm người phù hợp kết hôn, sống cả đời.

Nhà Thục ở quê bố mẹ thuộc dạng đại gia trong vùng nhà bán vàng và có 1 cây xăng lớn nhất xã. Hồi còn đi học Thục được gọi công chúa vì bố mẹ Thục chiều chuộng lại bảo bọc quá đà. Trong ấn tượng của tôi Thục bị cả trường ghét vì kênh kiệu, thế mà chẳng hiểu sao sau này lớn lên tôi lại yêu Thục.

Lúc mới yêu dắt về nhà bố mẹ tôi phản đối lắm, bố tôi nói không môn đăng hộ đối sau này lấy về tôi sẽ lép vế, nhà tôi không phải nghèo nhưng so với nhà Thục cũng 1 trời 1 vực, hơn nữa nhà Thục chỉ có 2 cô con gái, xác định sau này 1 trong 2 rể phải ở rể nhà Thục, bố mẹ tôi không muốn tôi như thế.

Vừa bước vào trong khách sạn, tôi giật thót mình khi thấy bạn gái đang bên trong, gương mặt người ngoại tình khiến tôi sửng sốt ngậm ngùi trao cho em một điều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, còn 1 lý do nữa là nhà Thục có thói lăng nhăng và gia đình hơi phức tạp, bố mẹ Thục đều có con riêng bên ngoài, chưa kể trong họ nhà Thục cũng có tới 2/3 bỏ vợ, bỏ chồng. Bố tôi thì không nói con mẹ tôi thì bảo "lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống", lấy 1 người như Thục sau này chẳng mấy chốc mà bỏ nhau.

Lúc đó tôi không tin lắm vì tôi về nhà Thục rồi thấy nhà Thục cũng bình thường, tuy nhà có điều kiện nhưng bố mẹ em khá hòa nhã cũng không tỏ ý chê bai gì tôi. Đổi lại nhiều lúc tôi ước giá như bố mẹ em không ưng để tôi có động lực chia tay thay vì yêu thương chiều em như bà hoàng để đổi lại là "cặp sừng" dài trên đầu.

Cuối tuần trước đang nằm ở nhà thì bạn bè tôi nhắn tin tới tấp trên nhóm chat, tôi có 1 nhóm bạn thân chí cốt từ thời cấp 3, tới giờ vẫn chơi với nhau như anh em trong nhà. Tôi thấy được tag trên trong nhóm nhiều quá nên vội vàng vào đọc, kéo tin nhắn tới đâu tôi nóng mắt tới đó.

Chuyện là bạn tôi có 1 đứa đang đi du lịch Nha Trang cùng với công ty, trùng hợp thế nào nó lại gặp người yêu tôi đang đi công tác ở đó, hồi đầu tuần em bảo em phải đi Nha Trang 1 tuần để bàn công việc với đối tác, tôi định đi cùng em xem như đi chơi nhưng lại vướng cái đám cưới chị họ nên hủy về phút trót. Thế nhưng trong những bức ảnh gửi về Thục đang ôm eo một người đàn ông khác, người này trông có vẻ đã nhiều tuổi, dáng người hơi béo.

Vừa bước vào trong khách sạn, tôi giật thót mình khi thấy bạn gái đang bên trong, gương mặt người ngoại tình khiến tôi sửng sốt ngậm ngùi trao cho em một điều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mấy người bạn của tôi bắt đầu chửi mắng rồi lên kế hoạch để bắt gian, tôi chỉ cần theo kế hoạch đó mà làm. Đầu tiên là tôi phải thể hiện như tôi vẫn chưa biết gì, sau đó đợi Thục về kiểm tra điện thoại, cài định vị vào máy Thục và chờ đợi...

Tôi làm đúng như những gì vạch ra nhưng khi có kết quả trong tay tôi lại ước giá như mình cứ đơn giản làm bù lu lên rồi chia tay thì bây giờ đã không khó xử.

Buổi tối cách đây ít hôm tôi nhận được thông báo Thục đang ở 1 khách sạn gần nhà, tôi gọi thêm 2 thằng bạn nữa định bụng đến "vạch mặt" Thục, tôi đút cho nhân viên lễ tân 1 chút tiền, làm căng nói là chồng Thục nếu không sẽ báo công an thì mới được lên phòng. Khi tôi mở cửa phòng thì thấy Thục đang quần lấy người đàn ông lạ đó.

Vừa thấy tôi 2 người ngỡ ngàng vơ vội quần áo, bạn tôi lao vào đánh tới tấp, nhưng khi định thần lại cả 3 đều chết lặng, tôi vội van 2 người bạn mình vì người Thục đang "hú hí" là sếp lớn của tôi. Đứng trước tình huống này tâm thế đánh ghen của tôi trùng xuống hẳn, không phải vì tôi sợ mà vì biết mặt nhau thế này muốn làm gì cũng khó.

Tôi lại kéo váy lên cho Thục, mặc em ấp úng muốn giải thích tôi vẫn ra về. Sau buổi tôi đi nhậu long trời lở đất, tôi xóa số của Thục, chặn tất cả những thứ liên quan tới em và viết đơn xin nghỉ việc.

Buổi sáng đến công ty, bồ của Thục gọi tôi vào phòng nói chuyện, ông ta nói ông ta đánh giá cao năng lực của tôi vì vậy nếu chỉ vì Thục mà tôi nghỉ việc thì rất phí cho tương lai. Ông ấy đề bạt tôi lên vị trí trưởng phòng cơ sở, ngoài ra chuyện của tôi, ông ta và Thục xem như là dĩ vãng, ông ta không qua lại với Thục nữa, quyết định còn lại là của tôi.

Tôi chia tay Thục rồi, chắc chắn không có chuyện quay lại nhưng đứng trước cơ hội lớn thế này, tôi nên thỏa hiệp hay là vẫn cứ cứng rắn nghỉ như đã dự định. Tôi hoang mang quá!

Cưới bốn năm chưa có con, đêm ấy nằm cùng mẹ chồng, nghe tiết lộ từ bà mà tôi sửng sốt, sợ hãi vì những sự thật xảy ra

Cưới bốn năm chưa có con, đêm ấy nằm cùng mẹ chồng, nghe tiết lộ từ bà mà tôi sửng sốt, sợ hãi vì những sự thật xảy ra

Nếu như những điều ấy là thật, tôi không biết phải làm thế nào. Vì quá khó có con nên đến giờ này tôi vẫn còn rất băn khoăn.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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