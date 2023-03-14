Vội vội vàng vàng thông báo bạn trai có thai, anh liền chuyển ngay cho tôi 200 triệu, chưa kịp mừng rỡ ngày hôm sau đi làm tôi chết lặng trước độ tàn nhẫn của anh ta

Tâm sự 14/03/2023 10:50

Nghe tin tôi có thai, sếp trầm ngâm một lát rồi nói cho anh chút thời gian để suy nghĩ.

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lâm vào tình thế này. Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ mình phải kiếm được một tấm chồng tốt. Thứ nhất, vì tôi cũng là người phụ nữ thông minh, lại có nhan sắc. Thứ hai, tôi đã lớn lên trong cái nghèo, chứng kiến bố mẹ cãi nhau vì chạy cơm từng bữa, tôi dặn lòng không thể để mình trở thành vết xe đổ của mẹ.

Khi đi làm, người mà tôi ấn tượng nhất là sếp của mình. Anh chưa có gia đình, lại đẹp trai phong độ, thu nhập không hề kém cạnh ai. Chính vì thế, tôi tự nhủ phải làm vợ anh bằng mọi giá. Thú thật thời bây giờ, không dùng chút tiểu xảo thì không thể hơn người khác. Vì thế, tôi cũng tìm cách để tiếp cận sếp của mình.

Vội vội vàng vàng thông báo bạn trai có thai, anh liền chuyển ngay cho tôi 200 triệu, chưa kịp mừng rỡ ngày hôm sau đi làm tôi chết lặng trước độ tàn nhẫn của anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 tháng trước, chúng tôi cùng nhau đi một chuyến công tác. Hôm ấy trời mưa rất lớn, lại có sấm sét, tôi nói mình sợ nên đã sang phòng anh. Lúc đầu hai người ngồi nói chuyện bình thường. Sau đó, dưới không khí của phòng ngủ, chúng tôi đã thuộc về nhau.

Chuyện tôi và sếp quen nhau không có ai biết. Bởi anh muốn công tư phân minh, tôi thấy có lý nên luôn kín miệng. Một tuần trước, tôi biết mình có thai. Cứ nghĩ đây sẽ là kim bài đưa mình bước chân vào giới hào môn, không ngờ mọi nỗ lực của tôi đều là công cốc. Nghe tin tôi có thai, sếp trầm ngâm một lát rồi nói cho anh chút thời gian để suy nghĩ.

Vội vội vàng vàng thông báo bạn trai có thai, anh liền chuyển ngay cho tôi 200 triệu, chưa kịp mừng rỡ ngày hôm sau đi làm tôi chết lặng trước độ tàn nhẫn của anh ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tối qua, tôi thấy tài khoản của mình được cộng thêm 200 triệu. Kiểm tra thấy người gửi là sếp, tôi hí hửng nghĩ mình may mắn hơn người. Vậy mà chỉ vài phút sau, sếp liền gọi lại thú nhận một chuyện không tưởng. Anh nói anh đã có gia đình, vợ con hiện đang ở nước ngoài định cư. Do mới đến công ty này chưa được bao lâu nên mọi người không hề hay biết.

Tôi còn chưa kịp hiểu ý sếp thì ngay sáng hôm nay, nhân sự đã gọi điện nói hợp đồng của tôi không được ký tiếp, tôi sẽ phải nghỉ việc ngay trong tháng này. Càng nghe càng thấy buồn, tôi không ngờ sếp của mình lại cạn tình đến vậy. Chuyện đến nước này, tôi có nên báo cáo lên cấp trên để sếp bị liên lụy không?

Phát hiện mùi hôi nồng nặc phát ra từ căn phòng của bố chồng, đẩy cửa nhìn vào tôi chết lặng phát hiện bí mật động trời của em dâu

Phát hiện mùi hôi nồng nặc phát ra từ căn phòng của bố chồng, đẩy cửa nhìn vào tôi chết lặng phát hiện bí mật động trời của em dâu

Tôi ngửi thấy mùi khai nồng nặc xộc thẳng vào mũi, sao trong nhà chồng tôi lại có mùi này? Chẳng lẽ không ai lau dọn phòng của bố chồng tôi sao?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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