Vội vàng đón con tìm mẹ trong đêm, chồng tá hỏa phát hiện vợ ‘đi gặp khách hàng’ ở rạp chiếu phim

Những tưởng cô ấy chung thủy nhưng tôi đâu ngờ... những hành động ngoại tình của cô ấy lại ập đến với tôi như vậy.

Người vợ đầu cũng từng ngoại tình tôi, cách đây 15 năm. Chúng tôi không thể tạo dựng lại niềm tin nên cuối cùng ly hôn.

Sau khi ly hôn, tôi không nghĩ mình sẽ lại mở lòng được với ai khác nhưng rồi tôi gặp cô ấy trong một lớp học buổi tối. Chúng tôi lập tức bị người kia thu hút.

Sau 18 tháng yêu nhau, chúng tôi lại quyết định kết hôn. Khi ấy tôi 42 tuổi, còn cô ấy 38.

Tôi cứ nghĩ rằng cuộc hôn nhân thứ hai này nhất định sẽ hạnh phúc. Tôi đã trải qua những mất mát nên biết trân trọng những gì mình đang có hơn. Chúng tôi có 2 con trai, cùng chia sẻ việc chăm sóc con cái và việc nhà. Vợ tôi làm kế toán nên cô ấy có thể làm việc ở nhà. Tôi thì làm ca chiều hoặc tối trong vai trò một nhân viên kỹ thuật.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn lại, tôi mới thấy vợ tôi lúc nào cũng khư khư giữ điện thoại. Cô ấy còn bị ám ảnh bởi việc ăn uống lành mạnh và đi tập thể dục để giữ gìn vóc dáng.

Một buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ trường của con trai nói rằng con bị ốm, nhưng các cô không gọi được cho mẹ. Tôi đến đón con. Những lời giải thích của vợ tôi tối đó khiến tôi thấy có gì đó không ổn.

Vài ngày sau, vợ tôi bảo phải "đi gặp khách hàng". Nếu vợ tôi làm sale thì đã đi một nhẽ, đằng này cô ấy làm kế toán, sao lại phải đi gặp khách hàng? Tôi hoài nghi nên dựa theo ứng dụng định vị để tìm vợ, cuối cùng gặp cô ấy đi xem phim với một người đàn ông.

Họ ngồi sát nhau trong lúc chờ đến suất chiếu, vợ tôi nép vào vai hắn, thi thoảng hai người họ hôn nhau. Tôi đứng như trời trồng, không tin vào những điều mình đang nhìn thấy.

Tôi chưa nói chuyện với vợ. Tôi không muốn từ bỏ cuộc sống mà vợ chồng đã cùng nhau tạo dựng nhưng không biết tiếp theo đây mình nên làm gì. Tôi sợ sự đổ vỡ trong hôn nhân của bố mẹ sẽ ảnh hưởng đến các con. Có phải tôi lại đang đối mặt với thất bại hôn nhân một lần nữa?

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