‘Vô tình’ lắp camera trong phòng ngủ, tôi choáng váng phát hiện bí mật động trời của vợ, sốc đến mất ăn mất ngủ

Tâm sự 14/02/2023 14:24

Tôi không biết cư xử thế nào khi chứng kiến bí mật của vợ ngoan hiền. Thế là nhân lúc nghỉ trưa, tôi bật camera lên, hình ảnh đập vào mắt lúc này khiến tôi choáng váng.

Năm nay, tôi 28 tuổi và đã lập gia đình được 3 năm, có một bé trai lên 2 tuổi. Vợ chồng tôi cùng tuổi, có 4 năm yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Tôi làm nhân viên tư vấn cho sàn giao dịch bất động sản còn vợ làm việc ở phòng bán vé máy bay.

Nhờ ông bà nội ngoại giúp đỡ nên chúng tôi đã có nhà riêng, mua được xe ô tô. Tôi vẫn nghĩ mình hiểu vợ trong tất cả mọi chuyện do đã có thời gian dài yêu nhau trước khi cưới.

 

Trong chuyện chăn gối, vợ tôi khá thụ động, rất truyền thống, tôi luôn là người điều khiển mỗi cuộc vui. Thậm chí, nếu tôi có hơi mạnh bạo, vợ tìm cách né tránh vì sợ.

‘Vô tình’ lắp camera trong phòng ngủ, tôi choáng váng phát hiện bí mật động trời của vợ, sốc đến mất ăn mất ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà, mới đây, do người giúp việc cũ nghỉ nên chúng tôi phải thuê người làm mới để trông con. Vì không yên tâm nên vợ chồng tôi bàn bạc lắp camera trong nhà để giám sát người giúp việc khi đi làm.

Ban đầu tôi chỉ định lắp một cái trong phòng ngủ của con và phòng khách. Còn một cái ở bếp, hai cái ở hành lang và trong phòng ngủ hai vợ chồng, phòng làm việc, tôi chỉ định lắp mô hình để "dọa" người giúp việc thôi.

Vợ tôi cũng đồng ý như thế, một phần đỡ tốn kém, phần nữa nghe mấy vụ "hack" camera gia đình đưa lên mạng cũng sợ. Nhưng sau đó, tôi được một người bạn giới thiệu cho một lô hàng camera giá rẻ công ty thanh lý nên lắp thật toàn bộ luôn chứ không dùng mô hình.

Vợ tôi không biết chuyện đó vì tôi quên nói cho vợ biết. Ngày hôm sau, khi tôi lên công ty, tranh thủ uống cà phê sáng vừa kiểm tra camera ở nhà. Tôi giật mình khi nhìn camera trong phòng ngủ, vợ tôi đang loay hoay "tự sướng" với đồ chơi tình dục, trước mặt là chiếc laptop đang mở phim nóng.

‘Vô tình’ lắp camera trong phòng ngủ, tôi choáng váng phát hiện bí mật động trời của vợ, sốc đến mất ăn mất ngủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn những hình ảnh đó, tôi thật sự choáng váng, không thể tưởng tượng được vợ mình lại làm như thế. Chuyện chăn gối của chúng tôi rất hòa hợp, thậm chí đêm hôm trước vợ chồng mới ân ái mặn nồng.

 

Theo dõi thêm vài ngày nữa, tôi thấy vợ đều đặn mở phim sex và "tự sướng" trong phòng ngủ trước khi đi làm mỗi buổi sáng. Hộp đựng đồ chơi tình dục cô ấy cất ở dưới bếp chứ không phải trong phòng ngủ.

Cứ sau khi tôi đi làm, người giúp việc cho con ăn sáng ở phòng riêng, vợ tôi lại tự xử rồi mới thay áo quần đến công ty. Từ ngày phát hiện ra chuyện, tôi như người mất hồn, trong đầu luôn ám ảnh về cảnh tượng đó. Tôi không còn hứng thú chuyện chăn gối, nhìn vợ cười nói, tôi có cảm giác ớn lạnh.

Tôi không biết phải làm sao, có nên trao đổi thẳng thắn với vợ về chuyện đó không?. Liệu vợ tôi có bị mắc bệnh gì không? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

 

Ba năm yêu nhau mới về làm vợ, đêm hôm say rượu, vợ bất ngờ kéo tôi xuống thú nhận điều động trời, nghe xong tôi choáng váng

Ba năm yêu nhau mới về làm vợ, đêm hôm say rượu, vợ bất ngờ kéo tôi xuống thú nhận điều động trời, nghe xong tôi choáng váng

Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng cô ấy nói rằng đây là sự thật và bản thân đã cố che giấu trong nhiều năm qua.

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

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