Vô tình ghé nhà sếp lấy đồ, được chị vợ đẹp gái ra tiếp đón, nhưng thấy con trai ông ấy vô cùng khác thường, về hỏi chồng tôi sững sờ trước câu trả lời

Tâm sự 30/06/2023 17:32

Nghe cuộc gọi thân mật ấy, tôi đau đớn trước câu trả lời. Hóa ra chồng bao năm không muốn tôi đi làm là để tôi không ra ngoài, không biết chồng ngoại tình.

Tôi đã lấy chồng 8 năm, sinh được hai con đáng yêu. Sau khi sinh con, tôi chỉ ở nhà chăm con, lo cơm nước cho gia đình. Ban đầu tôi không quen lắm nhưng dần dà lại thích công việc ở nhà làm vợ làm mẹ để chồng yên tâm ra ngoài kiếm tiền.

Sau khi hai con đã đi học, tôi quyết định ra ngoài đi làm. Tôi không muốn một mình chồng gánh tài chính, sẽ vất vả lắm. Tôi đã ở nhà nhiều năm, không còn nhanh nhạy như trước, kinh nghiệm làm việc ngày trước cũng trở nên mơ hồ. Nhưng sau vài tháng cố gắng, cũng không yêu cầu cao về lương bổng, tôi tìm được một công việc ưng ý.

 

Trời thương, tôi gặp được một người sếp có tâm, luôn giúp đỡ tôi trong cuộc. Ông ấy luôn động viên tôi, không ngại tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Sau 5 tháng cố gắng không ngừng, tôi được sếp công nhận, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt hơn.

Vô tình ghé nhà sếp lấy đồ, được chị vợ đẹp gái ra tiếp đón, nhưng thấy con trai ông ấy vô cùng khác thường, về hỏi chồng tôi sững sờ trước câu trả lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm, sếp tôi đang ở ngoài thì nhờ tôi về nhà giúp ông lấy một tập tài liệu quan trọng. Theo địa chỉ ông ấy đưa, tôi đến một căn biệt thự sang trọng. Ra đón tôi là vợ của sếp, một người phụ nữ xinh đẹp. Chúng tôi có trò chuyện với nhau một lúc, sau đó tôi thấy con trai của sếp đi ra. Khi nhìn mặt của thằng bé, tôi bàng hoàng vô cùng.

Tôi cứ ngắm nhìn con trai của sếp mà trong lòng có loại cảm giác nghi ngờ kì lạ. Sao con trai của sếp lại trông giống con của tôi như đúc?

 

Khi về nhà, tôi thử nói với chồng một câu: “Chẳng hiểu sao em cứ thấy con mình giống con trai của sếp quá!”.

Chồng tôi mặt không biến sắc, còn nói tôi nói năng cẩn thận, không chừng mất việc như chơi. Đến đêm hôm đó, tôi nằm nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ được. Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng chồng ngồi dậy đi ra ngoài. Tôi lén đi theo sau thì nghe anh gọi điện cho người nào đó:

Vô tình ghé nhà sếp lấy đồ, được chị vợ đẹp gái ra tiếp đón, nhưng thấy con trai ông ấy vô cùng khác thường, về hỏi chồng tôi sững sờ trước câu trả lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Em hạn chế gặp vợ anh đi. Biết thế anh để vợ ở nhà cho rồi, đi làm chi rồi để lộ chuyện thì toang, con của chúng ta không thể bị lộ được”.

 

Tôi chết lặng khi nghe những gì chồng nói. Hóa ra chồng có con riêng bên ngoài, tình cờ nhân tình của chồng lại là vợ của sếp tôi. Chồng tôi bao năm không muốn tôi đi làm là để tôi không ra ngoài, không biết chồng ngoại tình.

Giờ tôi phải làm sao đây? Nếu ly hôn với chồng thì giờ tôi chưa đủ tài chính để nuôi con. Nhưng nếu không ly hôn thì tôi rất đau khổ.

 

Giải thoát khỏi chồng vì quá mệt mỏi, vừa từ quê lên thành phố, nghe tin cuộc gọi báo về, tôi hốt hoảng trước cảnh ấy

Giải thoát khỏi chồng vì quá mệt mỏi, vừa từ quê lên thành phố, nghe tin cuộc gọi báo về, tôi hốt hoảng trước cảnh ấy

Sau khi ly hôn, cuộc sống khó khăn hơn nhưng tôi cũng dần vượt qua được. Thời gian này, tôi lên thành phố.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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