Vợ con rơi vào giờ phút sinh tử, đứng trước yêu cầu sinh mổ từ bác sĩ, tôi và tất cả mọi người xung quanh rợn tóc gáy trước độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự 18/03/2023 09:55

Trong giây phút sinh tử ấy, bác sĩ bảo chồng P phải kí giấy sinh mổ cho vợ để cứu cả hai mẹ con. Thế nhưng chồng P kiên quyết không chịu kí mà đòi bác sĩ phải tiêm thuốc kích đẻ cho P sinh thường.

Dù mới sinh con nhưng P luôn trong trạng thái đau khổ, u uất. Vì tâm lý bị tổn thương nên việc chăm con, ổn định sức khỏe sau sinh của P cũng không được thuận lợi. Bởi P vừa trải qua một lần sinh tử trong đời nhưng thái độ của chồng mới là điều khiến trái tim P vỡ vụn.

Chồng P miệng lưỡi ngọt ngào lắm. P yêu anh cũng vì thế. Anh có thể thuyết phục P làm những việc mà P không bao giờ làm. Ví như chuyện quan hệ trước hôn nhân là điển hình. P là một người bảo thủ trong chuyện đó nhưng vẫn mềm lòng trước những lời hứa hẹn đường mật của anh. Kết quả P có thai.

Phát hiện có thai, P gần như sụp đổ. P run rẩy gọi điện báo tin cho anh. Anh hờ hững bảo có bầu thì cưới. Nhưng đám cưới diễn ra hết sức giản đơn, lễ cưới cũng bèo bọt chẳng khác làm qua loa cho có. Bố mẹ P buồn lòng lắm nhưng con dại cái mang, vì muốn P có chồng con ổn định mà cắn răng chịu đựng.

Vợ con rơi vào giờ phút sinh tử, đứng trước yêu cầu sinh mổ từ bác sĩ, tôi và tất cả mọi người xung quanh rợn tóc gáy trước độ tàn nhẫn của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về sống chung, P mới hay chồng P có quá nhiều tật xấu. Anh lười biếng, ở bẩn, công việc làng nhàng nhưng miệng lúc nào cũng khoe mẽ. Nếu như mới gặp, ai cũng sẽ nghĩ anh là người rất giỏi, sống ngăn nắp và trật tự. Nhưng chỉ cần quen biết lâu hơn, họ sẽ đánh giá anh kiểu khác.

Chỉ riêng việc tắm mỗi ngày thôi với chồng P cũng là điều khó khăn. Một tuần anh tắm ba lần dù trời nóng hay lạnh. Quần áo cho thơm tho thì dùng nước hoa át mùi đi. Đến P cũng phải choáng khi thấy bộ mặt thật của anh.

Lương hai vợ chồng P đều thấp nên P tiêu xài rất tằn tiện để dành tiền sinh đẻ. P dành dụm được 10 triệu, dự định sinh dịch vụ cho khỏe thân. Không ngờ P lại bị suy thai ở tuần thai 34. Thấy con không đạp cả ngày, P đến viện kiểm tra và bị buộc phải mổ gấp để cứu con.

Vợ con rơi vào giờ phút sinh tử, đứng trước yêu cầu sinh mổ từ bác sĩ, tôi và tất cả mọi người xung quanh rợn tóc gáy trước độ tàn nhẫn của chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong giây phút sinh tử ấy, bác sĩ bảo chồng P phải kí giấy sinh mổ cho vợ để cứu cả hai mẹ con. Thế nhưng chồng P kiên quyết không chịu kí mà đòi bác sĩ phải tiêm thuốc kích đẻ cho P sinh thường.

Thuyết phục không được, bác sĩ hỏi anh vì sao? Trong khi P còn nằm ngay đấy để đo tim thai, truyền nước thì chồng P thản nhiên nói rằng: "Sống chết có số, cứ cho vợ tôi sinh thường cho đỡ tốn kém. Tự dưng phát sinh thêm, tôi lấy đâu ra tiền?". Câu nói của anh khiến mọi người đứng hình còn trái tim P thì vỡ vụn nghìn mảnh. P rơi nước mắt. Bác sĩ và những sản phụ khác phải lớn tiếng mắng mỏ anh mới miễn cưỡng kí để P sinh mổ.

Giờ P đã về nhà, đang trong giai đoạn ở cữ nhưng câu nói của chồng cứ vang mãi trong đầu. Thật không ngờ, anh lại nhẫn tâm với P đến thế. Anh thà chọn tiền chứ không chọn vợ. P đau khổ quá các mẹ ạ. P sợ mình bị trầm cảm mất thôi. Có nên đợi con lớn hơn rồi ly hôn không đây?

Hí hửng sau khi tặng cho nhân tình đóa hoa tuyệt đẹp, về đến nhà tôi choáng váng khi thấy vợ cầm trên tay thứ y chang như vậy

Hí hửng sau khi tặng cho nhân tình đóa hoa tuyệt đẹp, về đến nhà tôi choáng váng khi thấy vợ cầm trên tay thứ y chang như vậy

Hôm đấy, chiều tan làm về nhà anh bất ngờ thấy trên bàn ăn của gia đình có một bó hoa hồng đỏ, giống hệt bó hoa lúc sáng anh gửi tặng cô bồ.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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