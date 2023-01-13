Cách đây một tuần, em đã về nhà Trình, bạn trai em ra mắt bố mẹ anh. Bố mẹ anh rất vui mừng, tiếp đón em cực kỳ chu đáo. Ngày hôm đó, bố mẹ anh làm hẳn 4 mâm cỗ mời anh em họ hàng thân thiết đến ăn cơm đồng thời xem mặt bạn gái của Trình.

Em khổ tâm quá các chị ạ. Có bạn trai gần 2 năm, những tưởng sắp đi đến một cái kết thúc có hậu cho mối tình này thì lại phải rơi vào chào cảnh ngộ oái oăm đến tột cùng.

Ăn tối xong thì em mệt nên đi ngủ sớm, còn Trình vẫn ngồi tiếp chú bác và mấy người bạn của anh. Chúng em chưa phải vợ chồng chính thức, mẹ anh sắp xếp cho em ngủ ở một phòng riêng, là căn phòng nhà anh dành cho khách khứa đến chơi thì ngủ lại.

Mẹ anh tâm lý và hiếu khách lắm, bác ấy nấu nướng hết, em chỉ phụ bên cạnh mà thôi. Nói chung thái độ và cách đối xử của mẹ Trình với em không có chỗ nào để chê cả.

Cả ngày đi đường xa mệt mỏi, em nhanh chóng ngủ say. Không biết ngủ được bao lâu, đến lúc thấy có tiếng động trong phòng thì em mới giật mình choàng tỉnh. Chiếc chăn em đang đắp trên người đột nhiên bị kéo xuống khiến em sợ hãi run lập cập. Mở mắt ra, trong phòng vẫn tối om, em đứng tim khi thấy một bóng người đứng bên cạnh giường.

Người này chắc chắn không phải Trình vì vóc dáng của anh thấp và đầy đặn hơn. Cũng không phải phụ nữ, dường như là một người đàn ông trẻ tuổi. Em sợ hãi cuốn chặt chăn cất tiếng hỏi ai đấy khiến bóng đen kia khựng người lại. Em và đối phương còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên cửa phòng bị tông mạnh vào, điện bật sáng choang cùng với tiếng quát tháo ầm ĩ của mẹ Trình vang lên:

Ảnh minh họa: Internet

- Chúng mày làm cái gì đấy, ngay trong nhà tao mà làm trò gì thế này? Một đứa là bạn gái của con trai tao, một đứa là bạn thân của con trai tao, nửa đêm khuya vắng lại lén lút ở chung một phòng! Chúng mày định cắm sừng lên đầu con trai tao phải không?

Bác ấy la lên khiến cho Trình cũng thức dậy. Anh lao sang nhìn thấy em và người đàn ông kia, lúc này thì em đã biết là bạn thân cùng quê của anh, lập tức tối sầm mặt mũi lại. Anh sấn đến quăng cho em một cái tát, chửi em là đồ lẳng lơ, thấy ai cũng liếc mắt đưa tình, gặp ai đẹp mã là muốn quyến rũ.

Em khóc lóc thanh minh rằng mình không hề biết gì hết. Người đàn ông kia tên Tuấn cũng ngượng ngùng giải thích rằng anh ta cứ tưởng em ngủ trong phòng Trình nên mới vào phòng này ngủ. Còn mẹ Trình nửa đêm dậy vào toilet, tình cờ lại thấy bóng người trong phòng em nên mới lao vào.

Trong bữa tối, nhiều người uống say nên có 2 người chú của Trình và Tuấn đều ngủ lại nhà anh. Mẹ Trình sắp xếp cho ba người đó ngủ chung một phòng. Song hai người đàn ông kia ngáy to quá nên Tuấn muốn tìm chỗ khác ngủ. Anh ta tưởng em cùng Trình một phòng, là bạn thân của Trình nên biết mọi ngõ ngách trong nhà anh, Tuấn định vào phòng dành cho khách này ngủ. Ai ngờ em lại ở đây và còn sơ ý quên không chốt cửa.

Trình rất hay ghen vì anh tự ti về ngoại hình, em lại xinh xắn dễ thương nên anh lúc nào anh cũng lo mình bị cắm sừng. Tuấn thì đẹp trai, cao ráo hơn hẳn Trình, bởi vậy anh ấy mới mắng chửi em như vậy. Thêm mẹ Trình cũng nóng tính, đa nghi, không hề nói đỡ cho em một câu mà còn khăng khăng quy cho em tội quyến rũ Tuấn.

Sáng hôm sau em gần như bị đuổi khỏi nhà Trình mà không can tâm chút nào. Trình phải cái hay ghen nhưng đối xử với em rất tốt, chỉ cần em chung thủy thì gần như muốn gì cũng được. Mẹ anh cũng là người thẳng thắn và tốt bụng, em không hề muốn chia tay chút nào. Nhưng bây giờ anh nhất quyết không chịu gặp mặt em, phải xin lỗi thế nào mới khiến anh hết giận?