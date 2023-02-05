Về làm dâu nhà chồng, đêm nào tôi cũng phát hoảng với hành động thiếu tế nhị của mẹ chồng làm trong phòng tôi mỗi tối

Tâm sự 05/02/2023 11:56

Cách cư xử kém duyên, thiếu ý nhị của mẹ chồng khiến tôi chẳng biết phải nói sao nữa.

Những ngày chúng tôi còn yêu nhau, cả anh và mẹ anh đều bảo là sau ngày cưới sẽ cho chúng tôi ra ở riêng. Thế rồi cưới về, mẹ chồng lại nhất quyết không cho chúng tôi ra ngoài ở. Nhà chồng không rộng lắm nhưng được cái thoáng. Ngặt một lỗi là chỉ có duy nhất một căn phòng có điều hòa.

Về làm dâu đúng những ngày thời tiết nắng nóng. Nhà chỉ có một phòng có điều hòa nên cả nhà tập trung ngủ trong đó. Cứ khi vợ chồng tôi vừa chợp mắt ngủ là mẹ chồng lại phi vào phòng ngủ cùng. Tôi cũng không có ý kiến hay suy nghĩ gì cả. Nếu như mẹ chồng nằm một mình ở riêng ở trên giường hoặc là đệm ở phía dưới thì không sao. Đằng này bà lại chen vào nằm giữa hai vợ chồng tôi vì kêu nằm ngoài sợ bị ngã.

Về làm dâu nhà chồng, đêm nào tôi cũng phát hoảng với hành động thiếu tế nhị của mẹ chồng làm trong phòng tôi mỗi tối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chẳng những vậy, mẹ chồng tôi ngáy lại to. Nằm được một lúc thì bà đứng dậy đi vệ sinh xong đóng cửa cái rầm. Nhiều đêm như vậy khiến tôi mất ngủ, trong khi chồng tôi cứ đặt mình xuống là anh được giấc ngon lành. Cách cư xử kém duyên, thiếu ý nhị của mẹ chồng khiến tôi chẳng biết phải nói sao nữa. Tôi bảo mẹ chồng để chúng tôi lắp riêng một cái điều hòa ở phòng bà mà bà nhất định lại không chịu. Lí do mẹ chồng tôi đưa ra là nhà có ít người ngủ chung cả phòng, lắp thêm một cái vừa tốn kém mà hàng tháng lại tốn tiền điện hơn.

Chồng tôi vì nghe lời mẹ nên cũng kệ. Mấy hôm rồi tôi bực lắm chẳng biết nói gì với mẹ chồng nữa. Từ khi về làm dâu tôi cảm thấy mẹ chồng không ưa tôi. Ngày chúng tôi còn yêu nhau, bà không chê gì tôi nhưng cũng không muốn cho lấy vì gia đình ở xa. Vì chồng tôi năn nỉ nên mẹ chồng mới ưng thuận. Rồi lúc tôi có bầu, ốm đau bà lại quở là xẩy ra một cái là ốm đau, người ta mang bầu khỏe như vâm.

Những lúc như vậy tôi thấy tủi thân lắm. Tôi cũng không biết có phải vì mẹ chồng không ưa tôi mà cứ ngủ chung cùng với vợ chồng tôi như vậy. Đâu phải vợ chồng tôi tiếc tiền không lắp cho bà điều hòa riêng cơ chứ. Giờ tôi không biết nên làm thế nào để bà đồng ý lắp điều hòa rồi không ngủ chung cùng vợ chồng tôi nữa. Mất ngủ nhiều hôm khiến tôi không đủ tỉnh táo để giải quyết việc gì nữa?.

Kết hôn nửa tháng vẫn chưa có được 'đêm tân hôn', lần mò vào điện thoại chồng, tôi sụp đổ phát hiện sự thật trớ trêu

Kết hôn nửa tháng vẫn chưa có được 'đêm tân hôn', lần mò vào điện thoại chồng, tôi sụp đổ phát hiện sự thật trớ trêu

Anh không muốn động vào người vợ, thậm chí ra đường không cho vợ nắm tay, ôm ấp. Khi đi ngủ, anh chẳng bao giờ chủ động mà luôn tránh né chuyện vợ chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu mẹ chồng mẹ chồng nàng dâu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt