Kết hôn nửa tháng vẫn chưa có được 'đêm tân hôn', lần mò vào điện thoại chồng, tôi sụp đổ phát hiện sự thật trớ trêu

Anh không muốn động vào người vợ, thậm chí ra đường không cho vợ nắm tay, ôm ấp. Khi đi ngủ, anh chẳng bao giờ chủ động mà luôn tránh né chuyện vợ chồng.

Đầu tháng trước, đám cưới của chúng tôi đã diễn ra sau hơn một năm yêu nhau. Khi đến với nhau, cả tôi và chồng đều đã ngoài 30 tuổi. Nhờ sự mai mối, chúng tôi đã biết đến, yêu nhau. Cả hai chúng tôi đã khá ngọt ngào trong đám cưới và hạnh phúc khi nhận được giấy đăng ký kết hôn. Vậy nhưng sau đêm tân hôn, tôi choáng váng, thất vọng nặng nề vì cuộc sống hạnh phúc mà bấy lâu tôi tưởng tượng hoàn toàn không tồn tại. Ngay trong đêm tân hôn ấy, tôi đã thấy chồng có biểu hiện khác lạ. Ngày còn yêu, chúng tôi tôn trọng nhau nên không đi quá giới hạn. Cứ nghĩ là anh sẽ háo hức với đêm tân hôn ấy, nhưng không anh lấy cớ say rượu không chạm vào vợ. Đêm tân hôn anh mệt thì cũng có thể thông cảm được vì đúng là ngày hôm ấy anh đã uống rất nhiều.

Đằng này sau đêm tân hôn, tôi thấy tính tình và thái độ của chồng thay đổi rõ rệt. Anh không muốn động vào người vợ, thậm chí ra đường không cho vợ nắm tay, ôm ấp. Khi đi ngủ, anh chẳng bao giờ chủ động mà luôn tránh né chuyện vợ chồng. Ở nhà chồng đã nửa tháng trời, tôi vẫn còn trinh nữ. Tôi đã rất thất vọng. Và cho đến vài ngày trước mới bất ngờ phát hiện sự thật khi vô tình thấy tin nhắn báo ở điện thoại của chồng. Tôi đã tìm cách để biết mật khẩu và tìm vào trang cá nhân riêng của anh. Chồng tôi có những cuộc nói chuyện hết sức ngọt ngào, nóng bỏng cùng một người khác.

Ảnh minh họa: Internet Tôi càng tò mò tìm hiểu về "tiểu tam" này. Đau đớn khi tôi nhận ra người "tiểu tam" ấy không phải là một cô gái xinh đẹp, gợi cảm mà lại là một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn. Hóa ra chồng tôi là một người đồng tính mà tôi không nhận ra. Anh chỉ lấy vợ để mà che đậy đi con người thật của mình và làm vừa lòng với người thân. Cả thế giới của tôi lúc đó như sụp đổ. Suy nghĩ rất lâu, tôi đã quyết định hỏi rõ mọi chuyện với chồng. Sau khi bị phát hiện, anh không những từ chối trả lời tin nhắn của vợ mà còn cắt đứt liên lạc với tất cả các thành viên trong gia đình. Hiện giờ tôi hoang mang không biết mình phải giải quyết mọi việc ra sao. Tôi mong muốn có cách giải quyết cho cuộc hôn nhân này. Thế nhưng nếu nói thẳng ra mọi chuyện thì không đành vì hiện mọi người trong nhà không ai biết con người thật của chồng tôi. Anh đã cố tình lấy tôi để che đậy đi. Bản thân tôi cũng yêu anh ấy thực lòng, nhưng chớ trêu là anh lại đồng tính.

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