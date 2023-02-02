Được mẹ đẻ cho 4 tỷ, vợ sợ chồng ham tiền của mình mà tính kế thử thách chồng, ai ngờ đến lúc anh ấy vượt qua, cuộc hôn nhân cũng tan vỡ

Cũng may rất nhanh sau đó Hương gặp được “chân mệnh thiên tử” của đời mình là Hậu. Hoàn cảnh của Hậu cũng bình thường nhưng vô cùng yêu thường Hương, khiến Hương muốn kết hôn và gửi gắm tấm thân cả đời cho anh. Lúc ấy, hai người còn chưa chuẩn bị tốt mọi thứ cho kết hôn, đặc biệt là cơ sở vật chất cần thiết nhưng vì tình yêu quá mãnh liệt nên họ vẫn quyết định dấn thân vào hôn nhân.

Hương, điều kiện gia đình khi còn bé không tệ, từ nhỏ đã luôn được nuông chiều, nhưng giữa đường gia đạo gặp bất hạnh, rơi vào đường cùng khiến cô rất khó đối mặt với hiện thực.

Nhưng mừng vì Hậu một người đàn ông vô cùng có trách nhiệm. Anh luôn trách bản thân, cho rằng sau kết hôn mà để vợ phải sống khổ cực như vậy chỉ chứng minh mình không có năng lực. Để cuộc sống gia đình dễ chịu hơn, anh cố gắng làm tăng ca, thậm chí ký thêm hợp đồng bên ngoài để có nhiều thu nhập hơn.

Tuy nhiên, khi yêu và khi đã kết hôn hoàn toàn khác nhau. Tình yêu thì trong sáng và mộng mơ nhưng hôn nhân thì thực tế và phức tạp. Với vợ chồng trẻ như Hương và Hậu thì gần như phải tự lực cánh sinh, áp lực xã hội rất lớn, thách thức không nhỏ.

Hương không phải là người chú trọng vật chất, mà là một người lãng mạn kiên định, hy vọng mình có thể được chồng sủng ái và che chở vô điều kiện. Nhưng sự nghiệp và gia đình thường tạo ra xung đột, đặc biệt là một cặp vợ chồng trẻ vừa kết hôn, luôn phải đứng ở ngã ba của sự lựa chọn. Nhìn chồng mỗi ngày đi sớm về muộn, trong lòng Hương không những không thông cảm mà thậm chí toàn là oán giận. Oán giận chồng mỗi ngày đều trở về nhà muộn nên đánh thức mình, oán giận chồng mỗi ngày bận rộn công việc không có thời gian quan tâm mình, cũng oán trách vì sao trong mắt chồng chỉ có công việc không có mình.

Hương là như vậy, vẫn còn tính tình trẻ con. Có lẽ bởi vì thời gian dài dưới sự che chở của cha mẹ, gần như không phải trải qua gian khổ gì nên không biết thấu hiểu cho chồng. Trong khi sự nghiệp của chồng đang rất phát triển thì sự uất ức trong lòng Hương càng tăng.

Chính bởi quan điểm sống khác nhau như vậy nên khó tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn. Vợ chồng Hương nhao nhao chỉ trích lẫn nhau, ai cũng không biết đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ, vì vậy mà hai người vốn yêu thương lại sinh ra ngăn cách.

Dần dần Hương hoài nghi, có phải chồng không còn yêu mình nữa, cho nên mới đối với một ít yêu cầu của cô luôn làm thinh như không thấy. Suy nghĩ như vậy một khi sinh ra liền không thể tự kiềm chế, khiến bản thân phát điên, thậm chí có đôi khi sẽ khao khát muốn chồng chứng minh tình yêu đối với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian dài, những biểu hiện khó chịu của vợ khiến Hậu thấy vô cùng phản cảm, thậm chí còn cho rằng vợ đang cố tình gây sự với mình. Mà trong mắt Hương, chồng là người không chịu thua kém người khác, trong mắt chỉ có tiền. Cho nên khi biết tin nhà mẹ đẻ được đền bù tiền đất giải phóng mặt bằng, bản thân được chia 4 tỷ, Hương không những không thấy phấn khởi mà ngược lại là lo lắng.

Chồng yêu tiền như vậy, có phải cũng sẽ ham tiền của mình không? Để chứng minh xem tình yêu của chồng dành cho mình có thật hay không, cô quyết định thử thách anh. Nếu vượt qua được thử thách này, lúc đó Hương mới có thể yên tâm sống với chồng lâu dài.

Cho nên Hương nghĩ ra một cách. Cô làm một tờ giấy kết quả khám bệnh giả, sau đó ra vẻ bi thương, nói với chồng mình bị ung thư. Điều này làm cho Hậu đang ngồi ở ghế sofa liền đứng bật dậy: “Sao có thể? Sao em có thể bị bệnh được? Đang khỏe mạnh thế cơ mà?”

Nhìn chồng biểu hiện vô cùng thống khổ, Hương quyết định tương kế tựu kế: "Em cũng không biết nữa. Đây chính là số phận trêu ngươi. Anh còn trẻ như vậy, em không muốn liên lụy anh. Em cảm thấy chúng ta vẫn nên tách nhau ra thì hơn”.

"Em đang nói bậy gì đấy? Anh không cho phép em tự quyết định như vậy, dựa vào cái gì anh phải rời xa em? Em là vợ anh, làm sao anh không quan tâm em được. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ đều ở bên em. Chúng ta còn trẻ, đừng suy nghĩ quá nhiều! Những ngày tới đều phải nghĩ theo hướng tích cực!”

Nhìn phản ứng của chồng như vậy, Hương thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ trước nay cô đã trách lầm chồng. Anh vẫn là người đàn ông tốt nhất dành cho mình.

Mà khoảng thời gian đó Hậu đối Hương đúng là quan tâm rất tỉ mỉ, còn không ít lần gạt công việc sang một bên để chăm sóc vợ cho tốt. Hương vô cùng hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này của chồng, đây chính là kiểu hôn nhân mà cô khao khát nhất.

Hương nghĩ Hậu đã vượt qua thử thách, vì thế tự “lật bài ngửa”: "Chúc mừng anh đã vượt qua cuộc khảo nghiệm của em! Trước đây em vẫn cho rằng anh chỉ biết coi trọng tiền bạc, không nghĩ tới trong lòng anh vẫn có em như vậy. Anh biết không, nhà đẻ em được đền bù đất, mẹ cho em 4 tỷ, bây giờ vợ chồng mình có thể dùng số tiền đó để mở một cửa hàng nhỏ”.

Nhưng điều khiến Hương không ngờ tới chính là, sắc mặt Hậu ngay lập tức thay đổi, đem canh bưng trong tay lập tức đổ xuống đất: "Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Trong mắt cô, tôi là gì? Cô còn giả bệnh để thử thách tôi? Tôi vốn cũng đã không thể chiều được cái tính tình trẻ con không chịu lớn của cô. Tôi chịu đựng như vậy là đủ rồi. Nếu cô không có bệnh, cô cho rằng tôi sẽ đối tốt với cô như vậy sao?”

“Đừng nói gì nữa. Chúng ta đi ly hôn đi! Tình cảm giữa chúng ta đã thay đổi. Tôi có thể chấp nhận cô bệnh tật, nhưng không thể chấp nhận cô đem suy nghĩ của tôi trở nên hạ tiện như vậy”. Hậu hung tợn nói, trong mắt anh mọi tình cảm dành cho vợ đã tan thành mây khói.

Hương không nghĩ tới một hành động nhỏ của mình lại đổi lấy kết quả như vậy. Cô khóc cầu xin chồng tha thứ cho mình, nói cô nhất thời bồng bột nên mới đưa ra quyết định đó. Nhưng Hậu đã kiên định, trước đây bị vợ cố tình gây sự, khiến mình phải chịu rất nhiều sức ép, bây giờ lại lừa gạt khiến sợi rơm cuối cùng cũng bốc cháy.