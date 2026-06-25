Tưởng vợ đang tắm bình thường, tôi ngó qua thì phát hiện điều khiến mình kinh ngạc

Tâm sự 25/06/2026 19:09

Ngày vợ tôi sinh con đầu lòng, tôi còn đang ở tận ngoài Bắc chạy công trình. Ngày con tròn một tháng tuổi, tôi chỉ về thăm nhà được đúng 3 hôm rồi lại đi. Tôi biết vợ chăm con một mình cực khổ nhưng công việc liên quan tới thăng tiến, tôi không thể từ bỏ. Huống hồ, vợ tôi còn động viên chồng cố gắng, cô ấy có thể tự lo cho mình.

Tôi còn nhớ lúc mới cưới, vợ tôi nói nhiều lắm, than thở với tôi cũng nhiều. Nhưng vì tôi cứ đi sớm về khuya, dần dà cô ấy cũng chẳng trách gì tôi nữa. Thay vì trông chờ tôi giúp cái gì, cô ấy sẽ tìm cách tự làm. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý, vì cứ tối tăm mặt mũi đi làm. Nhưng sau này rồi tôi mới thấy những việc đáng lẽ một người đàn ông là tôi nên làm, chẳng hạn như thay bóng đèn, sửa máy quạt… thì vợ tôi từ lúc nào đã học làm.

Ngày vợ tôi sinh con đầu lòng, tôi còn đang ở tận ngoài Bắc chạy công trình. Ngày con tròn một tháng tuổi, tôi chỉ về thăm nhà được đúng 3 hôm rồi lại đi. Tôi biết vợ chăm con một mình cực khổ nhưng công việc liên quan tới thăng tiến, tôi không thể từ bỏ. Huống hồ, vợ tôi còn động viên chồng cố gắng, cô ấy có thể tự lo cho mình.

Con trai của tôi đã 4 tuổi thì đã hết 3 năm vợ tôi phải nuôi con một mình. Tôi biết vợ chịu nhiều cực khổ nên luôn gửi tiền về cho vợ nhiều hơn, còn mua những món đồ quý giá để tặng vợ. Nhưng khi nhận những món đó, vợ tôi cũng không vui hơn được bao nhiêu.

Một đợt về thăm nhà hơn một tháng, tôi mới phát hiện sức khỏe của vợ mình giảm sút đi nhiều. Cô ấy gầy đi tận 6, 7 ký, ăn uống cũng không được như trước. Khi tôi hỏi thì vợ chỉ bảo do gần đây không khỏe trong người. Tôi nghe thế thì vội đi mua thức ăn bổ dưỡng về để nấu cho vợ ăn, mong vợ mau khỏe hơn.

Một hôm tôi bất ngờ về nhà sau 3 tháng xa vợ con. Vợ tôi lại trông kém sắc hơn lần trước tôi về. Tôi gặng hỏi thế nào vợ tôi cũng nói không sao, nhưng tôi có linh cảm vợ có chuyện gì đó chưa thể nói với tôi.

Đến chiều hôm đó, tôi thấy vợ vào nhà tắm cả tiếng đồng hồ rồi mà không thấy ra. Tôi sốt ruột không biết vợ có bị gì không nên vội ghé mắt qua cửa để nhìn. Tôi bàng hoàng khi phát hiện bí mật của vợ. Cô ấy đứng ngẩn ra nhìn vào gương. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của vợ thì thấy một bên ngực của vợ đã mất đi. Tôi chết sững, rốt cuộc vợ tôi đã trải qua chuyện gì mà không hề nói với tôi?

Tưởng vợ đang tắm bình thường, tôi ngó qua thì phát hiện điều khiến mình kinh ngạc - Ảnh 1
Tôi chết sững, rốt cuộc vợ tôi đã trải qua chuyện gì mà không hề nói với tôi? - Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi phát hiện chồng đang nhìn thì vội vàng tìm chiếc khăn để che đi phần ngực kia. Tôi thấy mắt vợ ầng ậng nước như sắp tuôn ra. Sau khi nghe tôi hỏi có chuyện gì thì cô ấy òa khóc lớn.

Hóa ra, vợ tôi bị u nang trên ngực, nếu phát hiện trễ một chút thì rất có thể trở thành ung thư. Từ khi biết bệnh, vợ tôi sụt cân liên tục, cũng không ăn được gì. Đến khi cắt một bên ngực, vợ tôi cũng không muốn để tôi biết vì sợ ảnh hưởng đến công việc của chồng. Giờ khi đã cắt một bên ngực, cô ấy tự ti hơn, cảm thấy mình không còn sức hút với chồng.

Tôi không cầm được nước mắt. Tôi thấy mình tệ quá, vợ bệnh như thế cũng không biết. Tôi nói với vợ:

“Anh xin lỗi giờ mới biết. Vợ anh là đẹp nhất, vợ anh là duy nhất. Sau này, anh sẽ đền bù lại hết cho em. Anh sẽ không để em chịu khổ một mình nữa”.

Cũng trong đêm đó, tôi quyết định chuyển công tác về gần nhà. Tiền bạc, danh vọng gì chứ nếu tôi không thể là người chồng thương vợ, báo đáp ân tình vợ hy sinh cho gia đình. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho vợ hơn, để động viên, chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Bởi giờ tôi mới hiểu quan trọng hơn mọi thứ là gia đình, là người vợ tào khang của mình.

Đang đi chơi cùng con thì bị xin tóc, tôi chết lặng khi biết lý do thật sự

Đang đi chơi cùng con thì bị xin tóc, tôi chết lặng khi biết lý do thật sự

Khi tiệc tan, mọi người về hết thì chỉ còn một người phụ nữ xinh đẹp ở lại nói chuyện với con trai của tôi. Suốt bữa tiệc tôi cũng để ý thấy cô ấy thường xuyên nhìn con trai mình, hình như muốn nói điều gì đó.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tưởng chồng đã trưởng thành hơn, nào ngờ sự thật khiến tôi chỉ biết cười cay đắng

Tưởng chồng đã trưởng thành hơn, nào ngờ sự thật khiến tôi chỉ biết cười cay đắng

Tâm sự 29 phút trước
Bỏ vợ vì bồ bảo bầu con trai, gã chồng khóc nghẹn trước câu nói lật bài ngửa của nhân tình lúc lâm bồn

Bỏ vợ vì bồ bảo bầu con trai, gã chồng khóc nghẹn trước câu nói lật bài ngửa của nhân tình lúc lâm bồn

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Mối tình đầu xuất hiện trở lại, sự thật phía sau khiến anh bàng hoàng

Mối tình đầu xuất hiện trở lại, sự thật phía sau khiến anh bàng hoàng

Tâm sự 34 phút trước
Tôi tưởng mọi chuyện chỉ là một đêm bình thường, cho đến khi chồng vứt tiền và nói điều không thể tin nổi

Tôi tưởng mọi chuyện chỉ là một đêm bình thường, cho đến khi chồng vứt tiền và nói điều không thể tin nổi

Tâm sự 35 phút trước
Đêm mưa định rời đi mãi mãi, mẹ đơn thân chết lặng trước người bất ngờ tìm đến

Đêm mưa định rời đi mãi mãi, mẹ đơn thân chết lặng trước người bất ngờ tìm đến

Tâm sự 38 phút trước
Thấy con gái bị chồng và mẹ chồng bạo hành ngay ngày cưới, người mẹ nghèo khóc nghẹn: "Về nhà với mẹ, mang tiếng 1 đời chồng cũng được!"

Thấy con gái bị chồng và mẹ chồng bạo hành ngay ngày cưới, người mẹ nghèo khóc nghẹn: "Về nhà với mẹ, mang tiếng 1 đời chồng cũng được!"

Tâm sự Eva 39 phút trước
Shipper giao hàng và chi tiết nhỏ khiến người vợ phát hiện bí mật động trời

Shipper giao hàng và chi tiết nhỏ khiến người vợ phát hiện bí mật động trời

Tâm sự 45 phút trước
Hớn hở đón bồ nhí về nhà vì mẹ mở lời "nuôi giúp", gã chồng bội bạc sụp đổ trước màn lật bài ngửa kinh hoàng

Hớn hở đón bồ nhí về nhà vì mẹ mở lời "nuôi giúp", gã chồng bội bạc sụp đổ trước màn lật bài ngửa kinh hoàng

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Khi hôn nhân trở thành sự im lặng, tôi mới hiểu thế nào là cô đơn thật sự

Khi hôn nhân trở thành sự im lặng, tôi mới hiểu thế nào là cô đơn thật sự

Tâm sự 49 phút trước
Cuộc hôn nhân tan vỡ vì một người phụ nữ bình thường, 2 năm sau sự thật mới được phơi bày

Cuộc hôn nhân tan vỡ vì một người phụ nữ bình thường, 2 năm sau sự thật mới được phơi bày

Tâm sự 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng là trò đùa vô duyên của người lạ, tôi không ngờ vài sợi tóc lại hé lộ bí mật động trời

Tưởng là trò đùa vô duyên của người lạ, tôi không ngờ vài sợi tóc lại hé lộ bí mật động trời

Chồng tôi bỗng nhiệt tình với con chị hàng xóm, tôi âm thầm theo dõi và phát hiện bí mật đau lòng

Chồng tôi bỗng nhiệt tình với con chị hàng xóm, tôi âm thầm theo dõi và phát hiện bí mật đau lòng

Không thèm đánh ghen, tôi vạch trần bộ mặt thật của tiểu tam khiến chồng ngoại tình phải quỳ sụp xin quay về

Không thèm đánh ghen, tôi vạch trần bộ mặt thật của tiểu tam khiến chồng ngoại tình phải quỳ sụp xin quay về

Yêu nhau nhiều năm, cô gái vẫn chọn quay đầu khi nhận ra một điều không thể dung hòa

Yêu nhau nhiều năm, cô gái vẫn chọn quay đầu khi nhận ra một điều không thể dung hòa

Gặp cô em chồng thích soi mói, chị dâu cao tay đáp trả khiến cả nhà tròn mắt ngỡ ngàng

Gặp cô em chồng thích soi mói, chị dâu cao tay đáp trả khiến cả nhà tròn mắt ngỡ ngàng

Tưởng có thể lên mặt dạy dỗ chị dâu, em chồng không ngờ bị chồng tôi xử lý gọn trong một nốt nhạc

Tưởng có thể lên mặt dạy dỗ chị dâu, em chồng không ngờ bị chồng tôi xử lý gọn trong một nốt nhạc