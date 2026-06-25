Món quà sinh nhật đặc biệt của chồng biến niềm vui thành khoảnh khắc hoảng sợ

Tâm sự 25/06/2026 19:07

Chồng tôi làm kinh doanh tự do, mặc dù vậy, tôi vẫn hỗ trợ anh trong công việc, nhân sự đều do tôi tuyển dụng. Bình thường thư ký của chồng tôi là đàn ông, 4 tháng trước, anh nói muốn tuyển phụ nữ làm việc cho mình. Đôi khi trong các cuộc họp, sự khôn khéo của phụ nữ sẽ dễ làm việc hơn.

Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm rồi. Vì không nặng kinh tế, lại có con cái cả nếp cả tẻ nên cuộc sống trôi qua rất nhẹ nhàng.

Chồng tôi làm kinh doanh tự do, mặc dù vậy, tôi vẫn hỗ trợ anh trong công việc, nhân sự đều do tôi tuyển dụng. Bình thường thư ký của chồng tôi là đàn ông, 4 tháng trước, anh nói muốn tuyển phụ nữ làm việc cho mình. Đôi khi trong các cuộc họp, sự khôn khéo của phụ nữ sẽ dễ làm việc hơn.

Thấy chồng nói có lý, tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Chỉ nửa tháng sau, tôi đã tuyển dụng được thư ký cho anh, đó là người quen của bạn tôi, thành ra tôi không có sự đề phòng như những người khác.

Món quà sinh nhật đặc biệt của chồng biến niềm vui thành khoảnh khắc hoảng sợ - Ảnh 1
 Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Ảnh minh họa: Internet

Đợt này chồng tôi thường xuyên đi công tác, anh cũng không chia sẻ nhiều về công việc như trước. Đã vậy, lúc nào anh cũng kè kè điện thoại bên mình. Linh tính của một người vợ cho tôi thấy, chồng mình bắt đầu có những biểu hiện lạ. Tôi thuê người theo dõi chồng trong 1 tuần, cuối cùng đã có trong tay mọi bằng chứng ngoại tình của anh và thư ký.

Thật ra ngay từ lúc ấy, tôi có thể làm to mọi chuyện. Có điều nghĩ đến những gì hai vợ chồng đã có, tôi vẫn muốn cho anh cơ hội. Chính vì vậy, tôi yêu cầu chồng chấm dứt với thư ký, đồng thời đuổi việc cô ta. Sau sự việc này, tôi cũng dặn lòng sẽ tha thứ và bỏ qua quá khứ cho chồng. Hôm qua là sinh nhật tôi, buổi chiều chồng nói xong việc muộn nên gửi quà về nhà trước. Toi háo hức ra nhận quà, không ngờ vừa mở ra đã kinh hãi hất tung thứ bên trong.

Trong hộp quà là rất nhiều sâu lông - con vật mà tôi sợ nhất. Tôi chắc chắn người chuẩn bị quà cho mình là người tình của chồng. Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không

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Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn sau những gì đã trải qua. 5 năm đi làm dâu, tôi chưa bao giờ tranh giành hay soi mói ai. Bố mẹ chồng tôi có đông con, ông bà có 5 người con cả trai cả gái, chồng tôi là con út.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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