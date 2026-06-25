Tưởng chỉ là con của người quen, tôi chết đứng khi biết danh tính thật của đứa bé

Tâm sự 25/06/2026 19:55

Anh trai tôi còn trẻ nhưng mắc bệnh ung thư không thể qua khỏi, qua đời đã 6 tháng. Anh trai tôi lấy vợ 7 năm, có hai con. Anh lại là con trai một trong nhà, cũng may bố mẹ tôi còn có hai cháu để bớt nhớ thương con trai.

Anh trai tôi còn trẻ nhưng mắc bệnh ung thư không thể qua khỏi, qua đời đã 6 tháng. Anh trai tôi lấy vợ 7 năm, có hai con. Anh lại là con trai một trong nhà, cũng may bố mẹ tôi còn có hai cháu để bớt nhớ thương con trai.

Thời gian gần đây, tôi thường thấy chị dâu dẫn một đứa trẻ lạ mặt về nhà tôi chơi. Đứa trẻ này nhỏ tuổi hơn hai đứa cháu của tôi. Chị dâu tôi và anh trai có một con trai và một con gái. Thấy đứa trẻ lạ này về nhà chơi, cháu của tôi vì không quen nên chưa thân thiết. Thấy thế, chị dâu tôi làm căng để con mình đến làm quen với đứa trẻ lạ kia.

Tôi hỏi mẹ về danh tính của đứa trẻ thì mẹ tôi bảo là con của đồng nghiệp,chị chỉ trông giúp một lúc. Nhưng tôi thấy có vẻ không phải như thế. Tôi thấy chị dâu thường dỗ ngọt đứa trẻ này, nhiều khi còn bắt con mình nhường nó. Thái độ của chị có vẻ lạ lắm.

Không tự suy đoán nữa, tranh thủ lúc nấu ăn cùng nhau trong bếp, tôi hỏi nhỏ chị dâu đứa trẻ kia là con của ai? Chị dâu tôi im lặng, suy nghĩ một lúc rồi chị thì thầm vào tai tôi. Nghe được những gì chị nói, tôi ngỡ ngàng đến ngây người. Đứa trẻ kia là con của người đồng nghiệp trong công ty của chị dâu. Chị dâu và anh ta đang tìm hiểu, với hy vọng sẽ tái hôn cùng nhau.

Tưởng chỉ là con của người quen, tôi chết đứng khi biết danh tính thật của đứa bé - Ảnh 1
Chị dâu và anh ta đang tìm hiểu, với hy vọng sẽ tái hôn cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet 

Chị dâu kể với tôi anh đồng nghiệp này đã ly hôn với vợ nhiều năm, người vợ cũng đã sang nước ngoài tái hôn. Sau khi anh trai tôi mất, người này thường xuyên hỏi han, an ủi và động viên chị rất nhiều. Chị định khoảng vài tháng nữa thì cả hai sẽ công khai việc chuẩn bị tái hôn. Có nghĩa là chị muốn đi bước nữa khi anh trai tôi mất chưa tròn năm.

Giờ tôi đã hiểu vì sao chị thường đưa đứa trẻ kia về nhà chồng cũ. Chị muốn con mình làm quen với con của chồng tương lai. Tôi vẫn thấy sốc vô cùng, dù hai người họ đều đang độc thân. Nhưng tôi không muốn cháu mình đi theo mẹ lấy chồng khác. Bố mẹ tôi đã không còn con trai, giờ chẳng lẽ lại không có cháu nội bên cạnh? Huống hồ, tôi không muốn cháu mình chịu cảnh con chung con riêng.

Tôi nói chuyện này cho bố mẹ, sau đó chúng tôi họp gia đình trò chuyện với chị dâu. Nhưng chị dâu không hề nghĩ cho bố mẹ tôi, chỉ một mực không chịu sống xa con. Giờ tôi phải làm sao đây?

 

 

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng, tôi chết lặng khi nhìn thấy người đi cạnh cô ấy

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng, tôi chết lặng khi nhìn thấy người đi cạnh cô ấy

Tôi và chồng sống cùng nhau đã 5 năm nhưng vẫn chỉ có hai vợ chồng với nhau sớm hôm. Chúng tôi khó có con, mà nguyên nhân là nằm ở tôi. Tôi đã chạy chữa rất nhiều nơi, đổ tiền bạc không ít nhưng vẫn chưa có tin tức con cái. Chồng tôi chưa từng tỏ ra chán ghét tôi. Nhưng tôi biết anh rất muốn có con, chỉ cần nhìn ánh mắt anh khi thấy bọn trẻ, tôi chạnh lòng và thấy có lỗi với chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Video 41 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 1 giờ 41 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua