Tưởng có thể lên mặt dạy dỗ chị dâu, em chồng không ngờ bị chồng tôi xử lý gọn trong một nốt nhạc

Tâm sự 25/06/2026 20:24

Nhưng đỉnh điểm của câu chuyện là trong ngày mùng 2 Tết, khi em chồng tôi về nhà ăn Tết. Cả tôi và em đều có con nhỏ, nên mọi việc trong nhà mẹ chồng tôi bảo chị em tự chia nhau làm để còn chăm con. Thế nhưng lấy cớ con nhỏ quấy, em chồng tôi đùn đẩy hết công việc cho tôi. Nghĩ thương em, vừa về nhà bố mẹ được vài hôm nên tôi nhận làm hết mọi việc, cúng kính, dọn dẹp, khách khứa tôi đều làm hết. 

Mối quan hệ em chồng – chị dâu của tôi từ trước đến nay chưa bao giờ tốt đẹp. Một bên là tôi thì luôn nhẫn nhịn để giữ hòa khí trong nhà, còn một bên là em chồng thì lúc nào cũng cố tình gây sự, khiến tôi nhiều phen phải khốn đốn. Tuy vậy, tôi thấy mình vẫn còn quá may mắn vì có bố mẹ chồng và chồng yêu thương, thấu hiểu. Có nhiều lúc thấy tôi bị em chồng bắt nạt, chồng tôi nổi “máu nóng”, nhưng không muốn bố mẹ phiền lòng, cũng không muốn mối quan hệ với em chồng tồi tệ hơn nên tôi thường can ngăn chồng ra mặt.

Nhưng đỉnh điểm của câu chuyện là trong ngày mùng 2 Tết, khi em chồng tôi về nhà ăn Tết. Cả tôi và em đều có con nhỏ, nên mọi việc trong nhà mẹ chồng tôi bảo chị em tự chia nhau làm để còn chăm con. Thế nhưng lấy cớ con nhỏ quấy, em chồng tôi đùn đẩy hết công việc cho tôi. Nghĩ thương em, vừa về nhà bố mẹ được vài hôm nên tôi nhận làm hết mọi việc, cúng kính, dọn dẹp, khách khứa tôi đều làm hết. 

Tưởng có thể lên mặt dạy dỗ chị dâu, em chồng không ngờ bị chồng tôi xử lý gọn trong một nốt nhạc - Ảnh 1
Em chồng 'yêu sách' khiến tôi 'chóng mặt' - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cô em chồng ngang ngược này còn “yêu sách” với tôi. Dù nhỏ tuổi hơn, vai vế cũng thấp hơn, nhưng em không ngần ngại sai vặt tôi. Khi thì lấy cho em cái khăn, khi thì lấy chiếc thìa cho con uống nước. Những việc nhỏ này em hoàn toàn có thể tự làm được, thế mà tôi dù đang ở tít sau bếp cũng bị em réo tên. Trong khi tôi cũng vừa trông con nhỏ, vừa bận rất nhiều việc nhưng vẫn cố gắng giúp em. Rồi ngay cả việc xếp quần áo, em cũng “nhờ” tôi làm hộ, còn mình thì ngồi bấm điện thoại. Thế là chồng tôi “nóng mặt”. Anh mang hết quần áo của em gái bỏ vào máy giặt dù tất cả vừa mới giặt xong. Sau đó, anh kéo tôi lên phòng, không quên nói em gái tự giặt giũ phơi đồ rồi xếp quần áo của mình.

Cô em vừa tức vừa xấu hổ, ngay trong chiều mùng 2 Tết đã xách đồ về lại nhà mình. Tôi vừa nể phục chồng vì đã “xử đẹp” cô em khó chiều, vừa muốn giận anh vì làm hơi quá. Trong mấy ngày Tết mà nhà tôi đã có chuyện không vui, tôi không biết phải xin lỗi bố mẹ và làm hòa với em dâu như thế nào đây!

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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