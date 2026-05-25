Tưởng chỉ sửa laptop giúp bạn gái, ai ngờ chàng trai phát hiện bí mật không thể chấp nhận

Anh A đặc biệt giỏi trong mảng xử lý máy móc, anh tự nhận mình là một thợ sửa chữa chuyên nghiệp của bạn gái, anh sửa chữa miễn phí tất cả các đồ vật có trong phòng trọ của cô bạn gái.

Cụ thể là vào ngày 14 (giờ địa phương), trang truyền thông trực tuyến TEEPR đã đăng tải câu chuyện của một người đàn ông A đòi tiền bạn gái và thông báo chia tay một cách lạnh lùng.Theo câu chuyện, một người đàn ông A khoảng 20 sống ở Đài Loan, đã bất chấp chia tay người bạn gái mà trước đó anh rất yêu thương.

Trong thư mục được giấu kín, chứa đầy hình ảnh của bạn gái anh đang cười rạng rỡ trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ.

Một ngày nọ, theo yêu cầu của bạn gái, anh A đã đi sửa chiếc laptop của cô. Tuy nhiên, trong lúc sửa anh A đã phát hiện ra một thư mục, bản năng mách bảo anh mở nó ra và sau khi thấy những tấm ảnh bên trong, người anh cứng lại.

Đó là một biểu cảm vui cười thực sự hạnh phúc mà cô bạn gái chưa từng biểu hiện cho anh A xem. Anh A cảm thấy mình bị phản bội lớn đến mức cảm thấy rằng bạn gái của mình thật thấp hèn.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng nội dung cuộc trò chuyện và hình ảnh giữa bạn gái với người đàn ông xa lạ kia, anh A đã biết được sự thật gây sốc nặng. Bạn gái thật sự có bạn trai khác bên ngoài.

Anh A nghĩ rằng mình chẳng khác gì một kỹ thuật viên phục vụ miễn phí chỉ gọi đến khi cô bạn gái cần. Anh A suy nghĩ đến việc:

'Làm thế nào để trả thù bây giờ...'

Sau nhiều lần cân nhắc, anh A đã quyết định trở nên lạnh lùng. Anh A không thể đòi được tất cả số tiền mà anh đã vất vả hy sinh cho cô bạn gái trong thời gian qua, nhưng anh A nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút khi nhận được phí sửa chữa laptop.

Anh A đã thay đổi hoàn toàn từ hình tượng thiên thần hiền lành sang lạnh lùng và yêu cầu phí sửa chữa lap top là 3.000 nhân dân tệ (khoảng 11 triệu đồng) và nhanh chóng đưa ra lời chia tay một cách gọn gàng. Người bạn gái cũng cảm thấy có lỗi với anh A nên đã gửi tiền cho anh ngay lập tức.

Ngay khi câu chuyện của anh A được đăng tải, cư dân mạng đã để lại những bình luận an ủi anh A như "Anh đã phải tức giận đến mức nào cơ chứ", "Nếu là tôi thì tôi sẽ đập vỡ cái laptop luôn", "Vết thương lòng của anh ấy sẽ rất lớn cho coi".