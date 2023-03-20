Tưởng bạn trai âm thầm lo lắng cho mình khi ghi lại chi tiết chu kỳ đèn đỏ của tôi, nào ngờ đằng sau đó là một âm mưu đen tối của anh ta

Tâm sự 20/03/2023 14:55

Cô ấy vui mừng trong lòng và nghĩ rằng: ‘Khi bắt đầu kỳ hành kinh, anh ấy sẽ chăm sóc tôi, cho tôi thuốc giảm đau và sô cô la'. Cô A đã bắt đầu kỳ kinh nguyệt và đã thông báo cho bạn trai biết điều này. Nhưng không có món quà bất ngờ nào mà cô ấy mong đợi.

Câu chuyện về một người phụ nữ thấy bạn trai ghi chú ngày kinh nguyệt và tưởng nhầm bạn trai mình là 'kẻ si tình' đã được đăng tải.

Cụ thể, vào ngày 20 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông Hồng Kông 'hk01' đưa tin câu chuyện về một cô gái đang dự tính chia tay với bạn trai của mình vì người bạn trai đang ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của cô ấy.

Cô gái A tình cờ phát hiện ra rằng bạn trai của cô đã ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của cô trong vài tháng.

Cô ấy vui mừng trong lòng và nghĩ rằng: ‘Khi bắt đầu kỳ hành kinh, anh ấy sẽ chăm sóc tôi, cho tôi thuốc giảm đau và sô cô la'.

Tưởng bạn trai âm thầm lo lắng cho mình khi ghi lại chi tiết chu kỳ đèn đỏ của tôi, nào ngờ đằng sau đó là một âm mưu đen tối của anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô A đã bắt đầu kỳ kinh nguyệt và đã thông báo cho bạn trai biết điều này. Nhưng không có món quà bất ngờ nào mà cô ấy mong đợi.

Sau khoảng một tuần, cô gái A đã nghe được những lời vô lý từ bạn trai. "Em yêu à, bây giờ anh cắt móng tay được chưa?" Điều này thường có nghĩa là cắt móng tay để âu yếm thân mật.

Cô gái A vô cùng tức giận nói:"Tôi tưởng bạn trai tôi là một kẻ si tình, nhưng giờ tôi phát hiện ra rằng anh ta chỉ đang kiểm tra xem khi nào tôi có thể quan hệ với anh ta".

Cô A xin lời khuyên: "Tôi rất thất vọng khi biết bạn trai tôi có ý đồ khác. Là do tôi nhạy cảm hay đó thực sự là hành động quan tâm của bạn trai với tôi?"

Tưởng bạn trai âm thầm lo lắng cho mình khi ghi lại chi tiết chu kỳ đèn đỏ của tôi, nào ngờ đằng sau đó là một âm mưu đen tối của anh ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đa phần cư dân mạng đều để lại phản ứng đồng cảm: "Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ rất buồn". Và cũng có các bình luận cho rằng người bạn trai ích kỷ hơn là quan tâm bạn gái và ham muốn của người bạn trai mạnh mẽ hơn so với tình yêu mà anh ta dành cho bạn gái.

Tuy nhiên, mọi người cũng để lại những bình luận khuyên cô A rằng: "Đây là vấn đề có thể giải quyết bằng cách nói chuyện rõ với nhau", "Thay vì ngồi đây đoán mò sự chân thành của bạn trai thì bạn nên hỏi trực tiếp anh ta". "Dù có chia tay với bạn trai thì cũng phải nói rõ lý do tại sao bạn chọn chia tay".

Giống như lời khuyên của họ, điều cần thiết nhất đối với A bây giờ là một cuộc nói chuyện chân thành cởi mở với bạn trai.

Tặc lưỡi đồng ý lên giường 'ân ái' với cô hàng xóm nóng bỏng, đang lúc cao trào tôi bị đánh tới tấp từ người đàn ông núp sẵn dưới gầm giường

Tặc lưỡi đồng ý lên giường 'ân ái' với cô hàng xóm nóng bỏng, đang lúc cao trào tôi bị đánh tới tấp từ người đàn ông núp sẵn dưới gầm giường

Kế bên nhà tôi có một cô hàng xóm xinh đẹp và trẻ trung, tên Hồng. Cô ấy dọn về gần nhà tôi cũng gần một năm nay nhưng không có tiếp xúc với gia đình tôi. Tôi là đàn ông có vợ nên không thể tỏ vẻ thân thiết với người khác giới. Hồng cũng không hề có biểu hiện muốn làm thân với gia đình tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 24 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 45 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 4 giờ 50 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường