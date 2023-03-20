Tưởng bạn trai âm thầm lo lắng cho mình khi ghi lại chi tiết chu kỳ đèn đỏ của tôi, nào ngờ đằng sau đó là một âm mưu đen tối của anh ta

Cụ thể, vào ngày 20 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông Hồng Kông 'hk01' đưa tin câu chuyện về một cô gái đang dự tính chia tay với bạn trai của mình vì người bạn trai đang ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của cô ấy.

Câu chuyện về một người phụ nữ thấy bạn trai ghi chú ngày kinh nguyệt và tưởng nhầm bạn trai mình là 'kẻ si tình' đã được đăng tải.

Cô ấy vui mừng trong lòng và nghĩ rằng: ‘Khi bắt đầu kỳ hành kinh, anh ấy sẽ chăm sóc tôi, cho tôi thuốc giảm đau và sô cô la'.

Cô gái A tình cờ phát hiện ra rằng bạn trai của cô đã ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của cô trong vài tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Cô A đã bắt đầu kỳ kinh nguyệt và đã thông báo cho bạn trai biết điều này. Nhưng không có món quà bất ngờ nào mà cô ấy mong đợi.

Sau khoảng một tuần, cô gái A đã nghe được những lời vô lý từ bạn trai. "Em yêu à, bây giờ anh cắt móng tay được chưa?" Điều này thường có nghĩa là cắt móng tay để âu yếm thân mật.

Cô gái A vô cùng tức giận nói:"Tôi tưởng bạn trai tôi là một kẻ si tình, nhưng giờ tôi phát hiện ra rằng anh ta chỉ đang kiểm tra xem khi nào tôi có thể quan hệ với anh ta".

Cô A xin lời khuyên: "Tôi rất thất vọng khi biết bạn trai tôi có ý đồ khác. Là do tôi nhạy cảm hay đó thực sự là hành động quan tâm của bạn trai với tôi?"

Ảnh minh họa: Internet

Đa phần cư dân mạng đều để lại phản ứng đồng cảm: "Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ rất buồn". Và cũng có các bình luận cho rằng người bạn trai ích kỷ hơn là quan tâm bạn gái và ham muốn của người bạn trai mạnh mẽ hơn so với tình yêu mà anh ta dành cho bạn gái.

Tuy nhiên, mọi người cũng để lại những bình luận khuyên cô A rằng: "Đây là vấn đề có thể giải quyết bằng cách nói chuyện rõ với nhau", "Thay vì ngồi đây đoán mò sự chân thành của bạn trai thì bạn nên hỏi trực tiếp anh ta". "Dù có chia tay với bạn trai thì cũng phải nói rõ lý do tại sao bạn chọn chia tay".

Giống như lời khuyên của họ, điều cần thiết nhất đối với A bây giờ là một cuộc nói chuyện chân thành cởi mở với bạn trai.