Túc trực 5 ngày trời để đưa bồ đi đẻ, ngày trở về với vợ tôi hóa đá khi nhìn thiệp mời cưới trên bàn

Khi trước chúng tôi yêu nhau thắm thiết, đậm sâu lắm song vì cái tôi của mỗi người quá cao nên đã bỏ lỡ mất nhau. Cô ấy vội đi lấy chồng còn tôi thì cũng lấy vợ. Vợ tôi là người phụ nữ tốt, đã sinh cho tôi 1 bé trai kháu khỉnh, sống chung thời gian dài tôi cũng nảy sinh tình cảm với vợ.

Tôi không biết mình có phải là một người đàn ông tham lam hay không. Nhưng khi nhìn người yêu cũ khóc nấc lên trong vòng tay mình thì tôi thật sự không thể làm ngơ được.

Phần vì tôi giấu giếm kỹ lưỡng phần vì về nhà vẫn quan tâm, yêu thương vợ con nên vợ tôi chẳng hề hay biết gì. Người cũ sợ mất tôi nên bằng mọi cách có thai để ràng buộc, tôi cũng chấp nhận vì đã xác định sẽ để cô ấy làm phòng nhì rồi. Trong thời gian bồ mang thai, tôi có qua lại quan tâm nhiều hơn để cô ấy khỏi tủi thân, chạnh lòng. May mắn là vợ rất tin tưởng chồng nên không hề nghi ngờ gì.

Khi người cũ ly hôn và muốn đoàn tụ, tôi bảo rằng nếu chấp nhận làm phòng nhì thì tôi sẽ chăm lo cho hai mẹ con cô ấy, vợ tôi không làm gì sai nên tôi không thể ly hôn được và người cũ đồng ý. Bên nào cũng thương cũng có tình nghĩa, tôi chỉ còn cách như vậy mà thôi.



Ảnh minh họa: Internet

Ngày cô bồ đi sinh, tôi phải túc trực bên cạnh 5 ngày trời, viện lý do đi công tác với vợ. Hai mẹ con cô bồ vừa xuất viện về nhà, tôi cũng vội về với vợ ngay, định bụng phải hết lòng bù đắp và nịnh nọt để cô ấy không sinh nghi.

Ai ngờ đâu về đến nhà thì thấy nhà cửa vắng tanh, vợ con tôi đã chẳng còn bóng dáng. Tôi tìm quanh nhà thì thấy một tấm thiệp mời đỏ chót đặt trên bàn. Kinh khủng nhất là ở phần tên cô dâu lại chính là tên vợ tôi. Còn phần chú rể, cái tên có phần quen thuộc ấy khiến tôi nghĩ mãi mới nhớ ra, gã đàn ông đó chính là một người bạn của vợ!

Tôi sợ toát mồ hôi vội vàng gọi điện cho cô ấy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cô ấy biết chuyện chồng ngoại tình nên cố tình đặt tấm thiệp mời để dằn mặt chồng mà thôi. Ai ngờ đâu vợ tôi nghe điện thoại rồi đủng đỉnh trả lời:

"Anh về rồi đấy à? Mẹ con cô ta vẫn khỏe chứ? Tôi đã dọn hết đồ của hai mẹ con tôi ra khỏi nhà rồi, anh có thể thoải mái đón cô ta về chăm sóc. Tôi đang đi chụp ảnh cưới nên không nói chuyện lâu được, nếu hôm đó rảnh thì mời anh đến dự tiệc chung vui với chúng tôi nhé!".

Nói xong cô ấy nhanh chóng cúp máy, tôi điên cuồng gọi lại mà không được. Mãi đến tối muộn cô ấy mới gọi lại, kể tường tận mọi chuyện cho tôi nghe. Hóa ra vợ đã biết tỏng tôi có bồ từ rất lâu. Vốn cô ấy muốn cho tôi 1 cơ hội quay về nhưng không ngờ tôi lại quyết tâm lập phòng nhì. Sau khi biết cô bồ của tôi mang thai, vợ hạ quyết tâm ly hôn. Song cô ấy không thẳng thừng ném đơn ly hôn ra trước mặt tôi mà quyết tâm cho tôi một vố bất ngờ ngã ngửa.

Ảnh minh họa: Internet

Từ khi đó vợ không cho tôi động vào người với lý do mệt mỏi, ốm bệnh và tôi chẳng nghi ngờ gì. Trong lúc tôi tưởng mình đang lừa được vợ thì hóa ra cô ấy cũng âm thầm lên kế hoạch cho tôi một vố đau điếng.

Vợ bảo trong khoảng thời gian đó cô ấy đã qua lại tìm hiểu người bạn kia, mới phát hiện anh ta đã có tình cảm với vợ từ lâu nhưng ngại gần không dám bày tỏ. Thấy hôn nhân của vợ không hạnh phúc mới dũng cảm tuyên bố muốn che chở và chăm lo cho cô ấy. Cô ấy quyết định ly hôn tôi và cưới người bạn của mình.

"Dù chúng ta vẫn chưa chính thức ly hôn nhưng chẳng hề gì. Anh đã ngoại tình có con riêng thì hà cớ gì tôi không thể cưới người khác? Để mai tôi viết đơn gửi cho anh, anh cũng cần đăng ký với bồ để làm khai sinh cho con mình chứ nhỉ?", vợ cười bảo tôi.

Hôm sau thấy vợ đăng ảnh buổi chụp hình album ảnh cưới lên facebook, tôi mới dám tin chắc mọi chuyện là sự thật chứ không phải 1 cơn ác mộng. Cô ấy nói đúng tôi ngoại tình có con riêng thì cô ấy cũng được quyền đi cưới người khác mà chẳng cần thông báo với tôi nửa lời. Từ khi tìm hiểu anh chàng kia tới nay cũng hơn nửa năm rồi, chúng tôi ly thân trong suốt thời gian đó, tính ra vợ không hề có lỗi với ai.

Tôi còn cách nào khác đâu là ký vào lá đơn ly hôn vợ đưa và nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly dị. Cô bồ của tôi rất vui vì bỗng dưng được lên chức chính thất. Vợ cũ thì hớn hở bên duyên mới. Còn tôi sao vẫn thấy cay đắng thế này!