Túc trực 5 ngày trời để đưa bồ đi đẻ, ngày trở về với vợ tôi hóa đá khi nhìn thiệp mời cưới trên bàn

Tâm sự 14/02/2023 18:57

Ngày cô bồ đi sinh, tôi phải túc trực bên cạnh 5 ngày trời, viện lý do đi công tác với vợ. Hai mẹ con cô bồ vừa xuất viện về nhà, tôi cũng vội về với vợ ngay, định bụng phải hết lòng bù đắp và nịnh nọt để cô ấy không sinh nghi.

Tôi không biết mình có phải là một người đàn ông tham lam hay không. Nhưng khi nhìn người yêu cũ khóc nấc lên trong vòng tay mình thì tôi thật sự không thể làm ngơ được.

Khi trước chúng tôi yêu nhau thắm thiết, đậm sâu lắm song vì cái tôi của mỗi người quá cao nên đã bỏ lỡ mất nhau. Cô ấy vội đi lấy chồng còn tôi thì cũng lấy vợ. Vợ tôi là người phụ nữ tốt, đã sinh cho tôi 1 bé trai kháu khỉnh, sống chung thời gian dài tôi cũng nảy sinh tình cảm với vợ.

Khi người cũ ly hôn và muốn đoàn tụ, tôi bảo rằng nếu chấp nhận làm phòng nhì thì tôi sẽ chăm lo cho hai mẹ con cô ấy, vợ tôi không làm gì sai nên tôi không thể ly hôn được và người cũ đồng ý. Bên nào cũng thương cũng có tình nghĩa, tôi chỉ còn cách như vậy mà thôi.

Phần vì tôi giấu giếm kỹ lưỡng phần vì về nhà vẫn quan tâm, yêu thương vợ con nên vợ tôi chẳng hề hay biết gì. Người cũ sợ mất tôi nên bằng mọi cách có thai để ràng buộc, tôi cũng chấp nhận vì đã xác định sẽ để cô ấy làm phòng nhì rồi. Trong thời gian bồ mang thai, tôi có qua lại quan tâm nhiều hơn để cô ấy khỏi tủi thân, chạnh lòng. May mắn là vợ rất tin tưởng chồng nên không hề nghi ngờ gì.

Túc trực 5 ngày trời để đưa bồ đi đẻ, ngày trở về với vợ tôi hóa đá khi nhìn thiệp mời cưới trên bàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày cô bồ đi sinh, tôi phải túc trực bên cạnh 5 ngày trời, viện lý do đi công tác với vợ. Hai mẹ con cô bồ vừa xuất viện về nhà, tôi cũng vội về với vợ ngay, định bụng phải hết lòng bù đắp và nịnh nọt để cô ấy không sinh nghi.

Ai ngờ đâu về đến nhà thì thấy nhà cửa vắng tanh, vợ con tôi đã chẳng còn bóng dáng. Tôi tìm quanh nhà thì thấy một tấm thiệp mời đỏ chót đặt trên bàn. Kinh khủng nhất là ở phần tên cô dâu lại chính là tên vợ tôi. Còn phần chú rể, cái tên có phần quen thuộc ấy khiến tôi nghĩ mãi mới nhớ ra, gã đàn ông đó chính là một người bạn của vợ!

Tôi sợ toát mồ hôi vội vàng gọi điện cho cô ấy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cô ấy biết chuyện chồng ngoại tình nên cố tình đặt tấm thiệp mời để dằn mặt chồng mà thôi. Ai ngờ đâu vợ tôi nghe điện thoại rồi đủng đỉnh trả lời:

"Anh về rồi đấy à? Mẹ con cô ta vẫn khỏe chứ? Tôi đã dọn hết đồ của hai mẹ con tôi ra khỏi nhà rồi, anh có thể thoải mái đón cô ta về chăm sóc. Tôi đang đi chụp ảnh cưới nên không nói chuyện lâu được, nếu hôm đó rảnh thì mời anh đến dự tiệc chung vui với chúng tôi nhé!".

Nói xong cô ấy nhanh chóng cúp máy, tôi điên cuồng gọi lại mà không được. Mãi đến tối muộn cô ấy mới gọi lại, kể tường tận mọi chuyện cho tôi nghe. Hóa ra vợ đã biết tỏng tôi có bồ từ rất lâu. Vốn cô ấy muốn cho tôi 1 cơ hội quay về nhưng không ngờ tôi lại quyết tâm lập phòng nhì. Sau khi biết cô bồ của tôi mang thai, vợ hạ quyết tâm ly hôn. Song cô ấy không thẳng thừng ném đơn ly hôn ra trước mặt tôi mà quyết tâm cho tôi một vố bất ngờ ngã ngửa.

Túc trực 5 ngày trời để đưa bồ đi đẻ, ngày trở về với vợ tôi hóa đá khi nhìn thiệp mời cưới trên bàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ khi đó vợ không cho tôi động vào người với lý do mệt mỏi, ốm bệnh và tôi chẳng nghi ngờ gì. Trong lúc tôi tưởng mình đang lừa được vợ thì hóa ra cô ấy cũng âm thầm lên kế hoạch cho tôi một vố đau điếng.

Vợ bảo trong khoảng thời gian đó cô ấy đã qua lại tìm hiểu người bạn kia, mới phát hiện anh ta đã có tình cảm với vợ từ lâu nhưng ngại gần không dám bày tỏ. Thấy hôn nhân của vợ không hạnh phúc mới dũng cảm tuyên bố muốn che chở và chăm lo cho cô ấy. Cô ấy quyết định ly hôn tôi và cưới người bạn của mình.

"Dù chúng ta vẫn chưa chính thức ly hôn nhưng chẳng hề gì. Anh đã ngoại tình có con riêng thì hà cớ gì tôi không thể cưới người khác? Để mai tôi viết đơn gửi cho anh, anh cũng cần đăng ký với bồ để làm khai sinh cho con mình chứ nhỉ?", vợ cười bảo tôi.

Hôm sau thấy vợ đăng ảnh buổi chụp hình album ảnh cưới lên facebook, tôi mới dám tin chắc mọi chuyện là sự thật chứ không phải 1 cơn ác mộng. Cô ấy nói đúng tôi ngoại tình có con riêng thì cô ấy cũng được quyền đi cưới người khác mà chẳng cần thông báo với tôi nửa lời. Từ khi tìm hiểu anh chàng kia tới nay cũng hơn nửa năm rồi, chúng tôi ly thân trong suốt thời gian đó, tính ra vợ không hề có lỗi với ai.

Tôi còn cách nào khác đâu là ký vào lá đơn ly hôn vợ đưa và nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly dị. Cô bồ của tôi rất vui vì bỗng dưng được lên chức chính thất. Vợ cũ thì hớn hở bên duyên mới. Còn tôi sao vẫn thấy cay đắng thế này!

Sướng rơn vì hốt được cô vợ nóng bỏng tay, đêm tân hôn đang nồng nàn vừa cởi chiếc áo của vợ tôi hốt hoảng xô cửa bỏ chạy

Sướng rơn vì hốt được cô vợ nóng bỏng tay, đêm tân hôn đang nồng nàn vừa cởi chiếc áo của vợ tôi hốt hoảng xô cửa bỏ chạy

Thế rồi cái đêm tân hôn ấy cũng đến. Chồng tôi kéo vợ lên phòng từ sớm, hấp tấp và vội vã vô cùng. Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại không đẹp đẽ và nồng nàn như anh ta tưởng tượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva góc tâm sự tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 4 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 7 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 13 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 14 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường