Bố chồng khiến cả nhà đứng ngồi không yên, nhưng cái kết lại ấm lòng đến bất ngờ

Tâm sự 25/06/2026 17:11

Vừa lúc ấy mẹ chồng tôi về đến đầu ngõ, nhìn chiếc bình hoa không may bị tôi va vào rơi vỡ, cơn giận dữ của bà sục sôi. Đúng lúc đó, tiếng bố chồng tôi vang lên đanh gọn: “Tôi đi qua đụng vào khiến bị rơi vỡ đấy. Bà phải đặt nó vào cái kệ trên kia cho gọn gàng chứ. Để vậy thì làm sao không vỡ. Vỡ cái này mua cái khác”.

“Choang...”, tiếng vỡ chát chúa của chiếc bình hoa bằng men sứ khiến bố chồng tôi vội vàng chạy lại. Dường như không quan tâm mấy đến chiếc bình hoa đắt tiền, ông hỏi thăm tôi ngay xem tay chân có bị xây xước làm sao không.

Vừa lúc ấy mẹ chồng tôi về đến đầu ngõ, nhìn chiếc bình hoa không may bị tôi va vào rơi vỡ, cơn giận dữ của bà sục sôi. Đúng lúc đó, tiếng bố chồng tôi vang lên đanh gọn: “Tôi đi qua đụng vào khiến bị rơi vỡ đấy. Bà phải đặt nó vào cái kệ trên kia cho gọn gàng chứ. Để vậy thì làm sao không vỡ. Vỡ cái này mua cái khác”.

Thái độ của ông làm mẹ chồng uất ức ra mặt những cũng đành câm nín không nói nên lời.

Bố chồng đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Hôm sau cả nhà đi vắng hết, ông chỉ dặn tôi một câu: “Lần sau con nhớ cẩn thận nhé”, khiến tôi nhớ mãi và cảm động vô cùng.

Chồng tôi mặc dù đã lấy vợ nhưng được mẹ nuông chiều nên tính tình vẫn còn trẻ con, ham chơi ham bạn. Mấy ngày cuối năm, anh tham gia triền miên các bữa tiệc tất niên, nào của công ty, của các hội các nhóm nhiều vô kể, ngày nào cũng muộn mới trở về nhà. Tôi đang bụng mang dạ chửa, gần tới ngày sinh nở, ì ạch và chậm chạp nhiều hơn nên chỉ mong chồng bên cạnh đỡ đần. Mặc dù tôi đã khuyên chồng nhiều lần nhưng anh vẫn "chứng nào tật nấy". Bố chồng tôi thấy vậy tức giận vô cùng.

Bố chồng khiến cả nhà đứng ngồi không yên, nhưng cái kết lại ấm lòng đến bất ngờ - Ảnh 1
Bố chồng luôn mong vợ chồng tôi sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Bữa ấy, cũng đã đêm muộn mà chưa thấy bóng dáng con trai về, biết chồng tôi dạo này không mang chìa khóa nhà, ông yêu cầu tôi và mẹ chồng tuyệt đối không được mở cửa cho chồng tôi vào nhà.

Nghe tiếng đập cửa rầm rầm của anh, tôi và mẹ chồng theo lệnh ông nên đành nằm im không dám ho he. Anh gọi điện cho ông, bố chồng tôi chỉ nói một câu: “Mày cứ đi ăn nhậu luôn, đừng về nữa nhà này nữa”.

Thương con, đợi đến khi bố tôi thiu thiu ngủ, mẹ tôi lén lút mở cửa cho chồng tôi vào. Cả tuần sau đó, không khí trong nhà buồn bã vắng lặng bởi bố chồng không nói một lời nào với con trai. Cơn giận của trong lòng ông chưa thể nguôi ngoai được. Sau đó, nhân một buổi cả gia đình ăn cơm, ông chỉ nói: "Vợ con sắp sinh rồi, chuẩn bị làm bố nên đừng rong chơi nữa". Chồng tôi ân hận, từ đó chỉn chu, chăm lo gia đình hơn trước hơn.

Những chiêu cứu tôi của bố chồng thì nhiều lắm. Tôi cảm giác vô cùng may mắn khi được làm con dâu của ông. Mặc dù không sinh ra tôi, không nuôi tôi ngày nào nhưng ông xem tôi chẳng khác gì con đẻ.

Lấy chồng tôi, tôi chưa bao giờ ân hận.

 

Chồng nằng nặc đòi về quê vợ đón Tết, tôi chết lặng khi phát hiện điều giấu kín

Chồng nằng nặc đòi về quê vợ đón Tết, tôi chết lặng khi phát hiện điều giấu kín

Dòng tin nhắn trên điện thoại như mũi dao nhọn xé nát tim tôi. Thì ra đây mới là lý do anh nằng nặc đòi về quê vợ ăn Tết!

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tưởng chồng đã trưởng thành hơn, nào ngờ sự thật khiến tôi chỉ biết cười cay đắng

Tưởng chồng đã trưởng thành hơn, nào ngờ sự thật khiến tôi chỉ biết cười cay đắng

Tâm sự 23 phút trước
Bỏ vợ vì bồ bảo bầu con trai, gã chồng khóc nghẹn trước câu nói lật bài ngửa của nhân tình lúc lâm bồn

Bỏ vợ vì bồ bảo bầu con trai, gã chồng khóc nghẹn trước câu nói lật bài ngửa của nhân tình lúc lâm bồn

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Mối tình đầu xuất hiện trở lại, sự thật phía sau khiến anh bàng hoàng

Mối tình đầu xuất hiện trở lại, sự thật phía sau khiến anh bàng hoàng

Tâm sự 29 phút trước
Tôi tưởng mọi chuyện chỉ là một đêm bình thường, cho đến khi chồng vứt tiền và nói điều không thể tin nổi

Tôi tưởng mọi chuyện chỉ là một đêm bình thường, cho đến khi chồng vứt tiền và nói điều không thể tin nổi

Tâm sự 30 phút trước
Đêm mưa định rời đi mãi mãi, mẹ đơn thân chết lặng trước người bất ngờ tìm đến

Đêm mưa định rời đi mãi mãi, mẹ đơn thân chết lặng trước người bất ngờ tìm đến

Tâm sự 33 phút trước
Thấy con gái bị chồng và mẹ chồng bạo hành ngay ngày cưới, người mẹ nghèo khóc nghẹn: "Về nhà với mẹ, mang tiếng 1 đời chồng cũng được!"

Thấy con gái bị chồng và mẹ chồng bạo hành ngay ngày cưới, người mẹ nghèo khóc nghẹn: "Về nhà với mẹ, mang tiếng 1 đời chồng cũng được!"

Tâm sự Eva 34 phút trước
Shipper giao hàng và chi tiết nhỏ khiến người vợ phát hiện bí mật động trời

Shipper giao hàng và chi tiết nhỏ khiến người vợ phát hiện bí mật động trời

Tâm sự 40 phút trước
Hớn hở đón bồ nhí về nhà vì mẹ mở lời "nuôi giúp", gã chồng bội bạc sụp đổ trước màn lật bài ngửa kinh hoàng

Hớn hở đón bồ nhí về nhà vì mẹ mở lời "nuôi giúp", gã chồng bội bạc sụp đổ trước màn lật bài ngửa kinh hoàng

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Khi hôn nhân trở thành sự im lặng, tôi mới hiểu thế nào là cô đơn thật sự

Khi hôn nhân trở thành sự im lặng, tôi mới hiểu thế nào là cô đơn thật sự

Tâm sự 44 phút trước
Cuộc hôn nhân tan vỡ vì một người phụ nữ bình thường, 2 năm sau sự thật mới được phơi bày

Cuộc hôn nhân tan vỡ vì một người phụ nữ bình thường, 2 năm sau sự thật mới được phơi bày

Tâm sự 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không thèm đánh ghen, tôi vạch trần bộ mặt thật của tiểu tam khiến chồng ngoại tình phải quỳ sụp xin quay về

Không thèm đánh ghen, tôi vạch trần bộ mặt thật của tiểu tam khiến chồng ngoại tình phải quỳ sụp xin quay về

Yêu nhau nhiều năm, cô gái vẫn chọn quay đầu khi nhận ra một điều không thể dung hòa

Yêu nhau nhiều năm, cô gái vẫn chọn quay đầu khi nhận ra một điều không thể dung hòa

Gặp cô em chồng thích soi mói, chị dâu cao tay đáp trả khiến cả nhà tròn mắt ngỡ ngàng

Gặp cô em chồng thích soi mói, chị dâu cao tay đáp trả khiến cả nhà tròn mắt ngỡ ngàng

Tưởng có thể lên mặt dạy dỗ chị dâu, em chồng không ngờ bị chồng tôi xử lý gọn trong một nốt nhạc

Tưởng có thể lên mặt dạy dỗ chị dâu, em chồng không ngờ bị chồng tôi xử lý gọn trong một nốt nhạc

Em chồng vừa về ăn Tết đã bắt tôi phục tùng đủ điều, nhưng chỉ sau một ngày đã phải thay đổi thái độ

Em chồng vừa về ăn Tết đã bắt tôi phục tùng đủ điều, nhưng chỉ sau một ngày đã phải thay đổi thái độ

Tưởng chồng đã trưởng thành hơn, nào ngờ sự thật khiến tôi chỉ biết cười cay đắng

Tưởng chồng đã trưởng thành hơn, nào ngờ sự thật khiến tôi chỉ biết cười cay đắng