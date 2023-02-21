Lâu dần những mẫu thuẫn cứ chất chồng càng làm cho mối quan hệ của họ lạnh nhạt, rạn nứt. Cho dù chưa ly thân hay ly hôn, tình cảnh "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" khiến cho 2 người khó dung hòa.

Kết hôn với nhau khi tuổi đời còn trẻ, đôi vợ chồng về sống chung một nhà với những lời chúc và hy vọng về tổ ấm hạnh phúc. Thế nhưng, trong thời gian sống chung 6 năm, cặp đôi này liên tục xảy ra những cuộc tranh cãi, bất hòa.

Xuất phát từ những cãi vã, lâu dần Thục không còn nói chuyện với chồng. Cô xin làm việc ở một siêu thị và không muốn về nhà. Đông hiểu nguyên nhân, anh cảm thấy xấu hổ với mọi người song chẳng còn cách nào khác để cứu vãn.

Bản thân Thục mệt mỏi, cô hối hận vì nghe lời gia đình sắp đặt để rồi bước vào tình cảnh hôn nhân ở chẳng đành, đi chẳng được. Người phụ nữ này muốn ly thân để sớm tìm giải pháp cho cuộc hôn nhân bế tắc, song chồng lại không đồng ý.

Trong thời gian không về nhà, Thục xiêu lòng trước một người đàn ông khác. Được yêu thương, chăm sóc, che chở, người phụ nữ dần quên đi cuộc hôn nhân kéo dài mấy năm trời không hạnh phúc để bắt đầu tình yêu với nhân tình. Tất cả những điều này đều được giấu kín suốt một thời gian, qua mặt Đông một cách dễ dàng.

Nhận thấy vợ ngày càng lạnh nhạt hơn, Đông bắt đầu nghi ngờ Thục có người đàn ông khác. Nhằm bắt quả tang vợ cặp bồ, Đông dành thời gian ngồi trước cửa siêu thị theo dõi. Linh tính của người đàn ông này đã đúng khi anh phát hiện vợ lên ô tô của một người đàn ông.

Ảnh minh họa: Internet

Anh cố gắng bám theo cặp đôi nhưng bị mất dấu vết. Không còn cách nào khác, Đông nảy sinh kế hoạch để bắt quả tang tại trận, vạch trần sự bội bạc của vợ và nhân tình.

Sau đó, Đông bịa chuyện đi với những người trong làng tìm cơ hội việc làm mới, giúp kiếm tiền cho gia đình. Anh dự kiến đi vài ngày và sau khi trở về sẽ nói chuyện với vợ về cuộc hôn nhân đang ở bên bờ vực đổ vỡ.

Thục tin lời Đông cô tỏ ra ủng hộ chuyện chồng xa nhà vài ngày. Tuy nhiên, người phụ nữ không hề biết được kế hoạch đằng sau mà chồng đã lập từ trước.

Đông xách theo vali như kịch bản đã dựng sẵn, nhưng không phải đi tìm việc làm mà tới khách sạn ngủ qua đêm. Hôm sau, anh ta quay lại nơi ở của Thục, đột nhập vào bên trong lúc người phụ nữ này không ở nhà. Anh chui xuống gầm giường để rình rập nhằm bắt quả tang vợ cặp bồ.

Chờ quá lâu, Đông ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay và bị đánh thức bởi tiếng động của Thục và nhân tình. Vô cùng tức giận, anh lao ra đánh hai kẻ ngoại tình, nhưng nào ngờ vì yếu hơn, hai kẻ túm đánh lại anh bầm dập rồi bỏ đi.

Một mình anh trong căn phòng trống vắng, lạnh lẽo mà...