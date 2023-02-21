Rủ vợ ra nhà nghỉ đổi gió nhưng vừa đến nơi nhận phòng, tôi phải 'há hốc' vì điều không dám tưởng tượng

Tâm sự 21/02/2023 13:05

Hí hửng bước đến nơi hai vợ chồng có không gian riêng tư tận hưởng cùng nhau, nhưng đến nơi, tôi phải kinh hoàng khi điều này xảy ra.

Vợ chồng tôi kết hôn 9 năm rồi, chúng tôi có 2 cháu, 1 bé lên 7 và 1 bé lên 3. Cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến chúng tôi bị cuốn đi, không có thời gian dành cho nhau nên đôi lúc tình cảm đi xuống. 9 năm mà có tới 2 lần vợ chồng tôi cãi nhau định viết đơn ly hôn, nhưng rồi mọi thứ lại ổn. Sau tất cả dù đúng sai tôi là người nhận lỗi với vợ.

Nói về vợ tôi thì chê có mà khen cũng có. Cô ấy rất hay ghen, hay dỗi lại còn kẹt xỉ nữa. Nhưng đổi lại vợ tôi giỏi làm ăn tính toán, quyết đoán trong công việc. Cô ấy sẵn sàng bỏ công việc văn phòng ổn định về kinh doanh, và giờ vợ tôi là bà chủ của một kho đồ gia dụng với thu nhập đủ lo cho gia đình. Áp lực công việc, mệt mỏi khiến vợ hay cáu gắt, bực dọc với tôi. Là chồng nhưng tôi luôn phải nhịn cô ấy, tôi không hiểu ai là vợ nữa đây.

Làm ra tiền, vợ bàn với tôi muốn thay bố mẹ ở quê lo cho đứa em gái đang học Đại học trên này. Lúc đầu tôi không đồng ý vì cho rằng đó chỉ là em vợ, trong khi đó em trai tôi vợ chưa cho được gì. Nhưng nghĩ lại tôi chiều lòng cô ấy vì nghĩ đơn giản bây giờ vợ là thu nhập chính của gia đình, lương của tôi không bằng 1/10 của cô ấy. Nếu đồng ý vợ sẽ biết ơn và tự biết đối xử với nhà chồng cho hợp lý.

Rủ vợ ra nhà nghỉ đổi gió nhưng vừa đến nơi nhận phòng, tôi phải 'há hốc' vì điều không dám tưởng tượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy là vợ nhận trách nhiệm nuôi em thay bố mẹ. Ngoài tiền học phí, mỗi tháng cô ấy sẽ cho em 3 triệu ăn tiêu. Thư - em vợ tôi trong mắt gia đình là đứa ham học, chịu khó, ngoan hiền, nhút nhát. Nó ít nói và cũng sợ giao tiếp với người lạ. Lên Đại học có lẽ là cơ hội để em va vấp, mạnh mẽ và trưởng thành hơn so với hồi ở nhà.

 Nhận trợ cấp từ chị gái, Thư hay qua nhà tôi chơi với tụi trẻ. Tôi là anh rể nhiều khi cũng chỉ biết nhắc em nên cẩn thận khi yêu đương thời kỳ này, là con gái sẽ thiệt thòi hơn con trai. Vả lại vợ tôi tính nóng, khắt khe với em gái nên cô ấy cấm tiệt yêu đương.

Cuối tuần vừa rồi, tôi nổi hứng rủ vợ ra nhà nghỉ đổi gió 1 hôm xem sao. 9 năm kể từ ngày yêu chúng tôi chưa được tận hưởng cảm giác riêng tư. Vợ nghĩ ngợi một lúc rồi tặc lưỡi đi luôn. Hai vợ chồng ra ngoài như đôi trai gái mới yêu nhau, chúng tôi đặt ngay phòng vip để tận hưởng.

Rủ vợ ra nhà nghỉ đổi gió nhưng vừa đến nơi nhận phòng, tôi phải 'há hốc' vì điều không dám tưởng tượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng vừa đi lên tầng nhận phòng tôi đã phải kéo vợ đi xuống khi thấy cô gái mặc áo hở lưng đang mở cửa phòng cùng với một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Là Thư - em vợ tôi. Em ấy vào đây với người yêu ư? Chưa bao giờ tôi thấy Thư mặc đồ hở, gợi cảm và trang điểm đậm như thế. Em ấy bước vào nơi này không chút e dè mà vô cùng tự nhiên, vui vẻ.

Sợ vợ tôi gặp em gái sẽ làm ầm lên ở đây, ảnh hưởng đến danh dự của Thư, tôi vội đưa cô ấy về với lý do mình đột ngột đau bụng. Vợ cáu gắt vì tôi làm hỏng hết mọi chuyện, tôi chỉ biết im lặng và cứ suy nghĩ về chuyện của Thư. Tôi không biết nên nói với vợ không, bởi sau lưng gia đình, hóa ra Thư không phải là gái ngoan, tôi nên mặc kệ hay để vợ "dạy bảo" em trước khi xảy ra điều gì tệ hại?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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