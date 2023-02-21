Tận mắt thấy chồng dẫn người tình vào khách sạn, vợ thản nhiên như không rồi từ tốn nói một câu khiến anh ta rụng rời

Người vợ chia sẻ: "12 năm sống chung dưới một mái nhà, em một lòng tin tưởng, hi sinh mọi thứ vì chồng, chưa một lần nghi ngờ, đề phòng anh kể cả khi 2 đứa chưa có gì trong tay hay lúc đã có nhà lầu xe hơi. Vậy mà cuối cùng em lại bị cho ăn ‘cú lừa’ đau điếng từ chính người đàn ông mình một đời tin yêu.

Khi kết hôn, điều mà mỗi người vợ mong muốn nhất là có được tổ ấm bình yên, hạnh phúc bên người đàn ông họ chọn làm chồng. Vậy nên nếu bị bạn đời phản bội, sẽ không một người vợ nào có thể chấp nhận ngồi im. Có điều trước những tổn thương tình cảm, phụ nữ sẽ chọn cho mình một cách đối diện riêng. Như cô vợ trong câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây chẳng hạn.

Chuyện là cuối tuần trước chồng em báo sẽ đi Cửa khẩu vài ngày để nhập hàng. Vẫn như mọi khi, nghe chồng báo lịch đi là vội vàng sắm sửa đồ đạc, chuẩn bị quần áo tư trang cá nhân cho anh đi không thiếu thứ gì. Thực tình, em cũng quen với việc chồng vắng nhà nên không buồn, lão ấy phải đi suốt cũng mệt chứ đâu sung sướng. Thôi thì vì tương lai chung, vợ chồng mỗi người cố gắng một chút.

Lão đi được 2 hôm, ở nhà hai mẹ con buồn quá nên chiều đó đón con đi học về em chở thằng bé vài vòng quanh bờ Hồ thay đổi không khí rồi mẹ con đưa nhau ăn ngoài, không nấu tối nữa. Ai ngờ vừa đi dạo được 1 lúc, vô tình lại lại thấy xe ô tô của chồng đậu trước cửa một khách sạn gần đó. Lễ tân của khách sạn đánh xe của anh ra, nhìn đúng biển số của chồng, em lặng người đứng quan sát. Quả nhiên vài phút sau chồng em ôm eo một cô gái trẻ đi từ trong khách sạn ra. Anh ả cười nói hỉ hả tình tứ, hạnh phúc lắm. Em đứng lấp sau 1 gốc cây gần đó chứng kiến tất cả.

Có lẽ chỉ có ai từng bị phản bội mới hiểu được cảm giác của em lúc đó, đau mà không rơi nổi nước mắt. Thực sự nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh chồng ôm người đàn ấy thì có chết em cũng không bao giờ tin bản thân bị chồng lừa. Hóa ra anh ta dối em đi nhập hàng nhưng thực chất vẫn ở trong thành phố đưa người tình vào khách sạn đổi gió.

Đang mở cửa xe cho người tình ngồi lên, chồng em tái mặt nhận ra giọng vợ phía sau lưng:

‘Hóa ra anh nhập hàng ở đây hả?’.

Ảnh minh họa: Internet

Anh ta luống cuống định giải thích lấp liếm nhưng em cười tươi tiếp lời:

“Không cần nhiều lời. Tôi tin vào những gì mình tự mắt nhìn tai thấy. Mà từ lần sau muốn ăn nằm với người khác, anh không việc gì phải nói dối quanh co cho mệt, cứ dẫn thẳng về nhà. Tính tôi cũng thoải mái, chỉ cần anh nói một câu là hết tình cảm muốn ly hôn, tôi ký giấy ngay. Việc gì anh phải vụng trộm như này cho khổ”.

Chồng em nghe thế tái mặt vội đuổi ả bồ xuống xe rồi một mạch lao về nhà năn nỉ, van xin vợ tha thứ. Anh khẳng định chỉ vui vẻ với cô ta gọi là đổi gió qua đường chứ không có tình cảm gì, cũng tuyệt đối không có ý định bỏ vợ.

Còn em, tuy suy sụp và mất niềm tin hoàn toàn ở chồng nhưng thực sự cũng chưa sẵn sàng ly hôn. Em cần thời gian tĩnh tâm suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo rồi mới quyết định nên làm thế nào cho đúng".

Phụ nữ vốn rất bao dung nhưng tình yêu của họ không mù quáng. Họ có thể vì chồng mà làm mọi thứ thì khi bị chồng quay lưng họ cũng sẵn sàng phá nát tất cả những gì đã từng vì các anh mà gây dựng. Vậy nên đàn ông đừng thách thức niềm tin của vợ, đừng đặt vợ mình vào tình thế đau lòng bởi một khi niềm tin của họ dành cho chồng không còn, các anh sẽ mất tất cả.