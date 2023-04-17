Tôi và anh qua lại với nhau “trong tối” được 2 năm. Lúc đó, vợ anh chưa biết, mọi người đều nghĩ mối quan hệ của chúng tôi đơn giản chỉ là bạn bè, không hơn không kém. Nhưng rồi đến một thời điểm, anh dành nhiều thời gian bên gia đình hơn là cho tôi. Đàn bà vốn có máu ghen, tôi cũng không ngoại lệ. Vậy là tôi quyết tâm lên kế hoạch để anh danh chính ngôn thuận là của riêng tôi.

5 năm trước, tôi ra sức cướp anh từ tay của người phụ nữ 2 con. Bởi lẽ tình yêu đã làm tôi trở nên mù quáng. Khi đó tôi chỉ muốn có bằng được anh, muốn anh chỉ là của riêng tôi, không được san sẻ với người khác. Cũng vì sự ích kỷ đó, cuộc sống của tôi ngày càng mệt mỏi và bế tắc. Có anh rồi nhưng lại chẳng thể giữ được.

Hôm đó, tôi tìm đến nhà anh, với danh nghĩa là đồng nghiệp. Thấy tôi đến nhà vợ anh tiếp đón rất nhiệt tình. Nói chuyện một hồi lâu, tôi xác định chị ấy là người nhẹ dạ cả tin, việc gì cũng chia sẻ, tâm sự cùng tôi. Trong thâm tâm tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng vì yêu anh, tôi không còn cách nào khác. Sau đó, tôi tìm cách làm thân với chị, cho đến khi chị ấy xem tôi là người em thật sự. Dường như chuyện gì chị cũng kể cho tôi nghe, việc về anh cũng không ngoại lệ.

Thời gian đó, tôi tìm cách kéo chị đi chơi thường xuyên để chị không có thời gian ở bên anh. Thấy chị dạo này hay bỏ bê chuyện nhà, anh bắt đầu sinh nghi. Hôm đó, tôi cố tình hẹn chị đến khách sạn. Sau đó, tôi chuốc thuốc cho chị ngủ say rồi thuê một người đàn ông đến ngủ bên cạnh, tiện thể chụp cho họ một tấm hình để đời. Đó cũng là bằng chứng dùng để "tố cáo" chị ngoại tình.

Tấm hình đó nhanh chóng được gửi đến anh bằng một số điện thoại rác. Vậy là mọi chuyện như những gì tôi dự đoán. Vợ chồng anh cãi nhau long trời lở đất, anh buồn bực tìm đến tôi để tâm sự. Tôi được một công đôi việc, vừa khiến vợ chồng anh mâu thuẫn, vừa có được một vị trí không thể thiếu trong lòng anh. Chị trở thành người đàn bà tình ngay lý gian, có giải thích thế nào cũng không thể nào rửa sạch tội cho mình. Từ đó, tôi cắt đứt hết mọi liên lạc với chị.

Những ngày sau đó, anh tìm đến tôi thường xuyên hơn. Anh có vẻ mệt mỏi và nghe nói cả hai sẽ ly hôn trong thời gian sắp đến. Lòng tôi có chút vui nhưng cũng có gì đó vô cùng áy náy. Có được anh rồi, đáng lẽ tôi phải vui mới đúng, không hiểu sao giờ lòng dạ lại rối bời. Sau ly hôn, anh dọn đến ở cùng tôi. Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa bao giờ anh nói đến chuyện kết hôn. Tôi nghĩ anh mới chịu cú sốc lớn nên tôi cũng không hối thúc, sợ sẽ tạo áp lực cho anh.

Sống với nhau không chút danh phận suốt 5 năm, đến nay tôi đã có với anh một trai, một gái. Nhưng dạo này anh có nhiều điều khả nghi, hình như anh vẫn còn qua lại với mẹ con của chị ấy. Anh hay nói chuyện điện thoại với ai đó lúc nửa đêm rồi thường xuyên đi làm về trễ. Lòng dạ tôi bất an, linh cảm có điều gì đó không hay sẽ xảy ra. Đúng như những gì tôi nghĩ, hôm đó, tôi thấy điện thoại anh báo có tin nhắn đến. Lén anh, tôi mở ra xem, toàn bộ là tin nhắn với vợ cũ. Tôi tức tối làm lớn chuyện, anh cũng tức nước vỡ bờ nói ra hết những điều bản thân ấm ức thời gian qua.

Ảnh minh họa: Internet

Anh biết tôi là người dàn xếp chụp hình vợ cũ của anh, vì thế không muốn tiếp tục sống chung với người đàn bà nguy hiểm như tôi nữa. Anh biết điều đó là vì tình cờ thấy được tấm hình năm xưa trong máy tôi. Dạo gần đây, anh lẳng lặng điều tra và đã tìm ra người đàn ông nằm cạnh bên chị ấy lúc đó. Vậy là mọi chuyện sáng tỏ, tôi bị “kết án” vừa trở thành kẻ cướp chồng, vừa là người phá hoại danh dự của người khác. Chúng tôi không có giấy hôn thú nên không cần chờ thủ tục giấy tờ lằng nhằng, anh bỏ rơi mẹ con tôi một cách nhanh chóng.