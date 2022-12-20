Top 7 bí quyết giường chiếu kinh điển giúp vợ chồng "nghiện" nhau như ngày mới cưới

Việc chờ đợi người người ấy hỏi bạn đang cảm thấy tốt không là một việc hoàn toàn thụ động. Nếu như anh ấy là một người khá nhạy cảm và nhẹ nhàng. Thì nếu như bạn không nói, anh ấy sẽ ngầm hiểu rằng anh ấy đang làm tốt. Vấn đề ở đây không dừng lại ở việc “tốt” hay không. Mà chính là bạn có thấy sự mong muốn điều đó diễn ra thêm nhiều lần nữa hay không.

Trang phục cũng chính là một trong những bí quyết giường chiếu để thu hút sự chú ý của chàng. Thay vì những bộ đồ ngủ hằng ngày. Bạn hãy thử đổi sang những bộ đồ sexy, gợi cảm và nóng bỏng hơn sao. Những phong cách đấy sẽ giúp bạn trở nên mới lạ và làm người người ấy trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết.

Yếu tố lớn nhất của đời sống tình dục tuyệt vời là được thoải mái với người tình của bạn. Và khám phá giới hạn bản thân bằng cách nhập vai chính là một trong những bí quyết giường chiếu tuyệt vời. Bạn có thể kiểm tra được giới hạn của mình và thử ở những điều tương tự như thế. Đó dường như là một cách hay ho để giúp hai bạn có thể hiểu về người người ấy của mình nhiều hơn.

4. Giữ gìn vệ sinh cơ thể

Một vấn đề cần chú trọng trước khi chuyện ấy. Đó chính là việc cần vệ sinh cơ thể sạch sẽ trước khi bắt đầu “lên giường”. Đặc biệt đối với phụ nữ nên biết cách quan tâm đến cơ thể mình hơn. Trước khi bắt đầu “cuộc yêu” nên phải giữ gìn sạch sẽ vùng kín.

5. Thay đổi vị trí cũng là cách giúp chuyện ân ái thêm nồng cháy

Hãy thử thay đổi các tư thế mới khi “yêu” để giúp hai người thêm phần hào hứng trong mỗi cuộc “yêu”. Việc đổi tư thế thường xuyên sẽ giúp chuyện ân ái của hai người không bị nhàm chán và trở nên thú vị, hứng thú hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

6. Làm cho người ấy ngạc nhiên

Nếu trước kia là bạn trai luôn là người gợi mở “chuyện đấy” thì bây giờ bạn là người gợi mở. Chắc hẳn sẽ làm người ấy ngạc nhiên. Bạn có thể chủ động gợi cảm, sexy để ra hiệu cho người ấy về “cuộc vui”, hãy thả lỏng tâm trí của bản thân.

7. “Nhịn yêu” trong giai đoạn nhạy cảm

Để có một cuộc yêu hoàn hảo chỉ khi cơ thể và tinh thần của bạn đều đã sẵn sàng. Phụ nữ có những thời điểm nhạy cảm mà tuyệt đối cần tránh quan hệ. Đó chính là: khi làm việc quá mệt, khi đã sử dụng chất kích thích, trong kì kinh nguyệt, 3 tháng đầu và 3 tháng cuối khi mang thai. 7 tuần đầu tiên sau khi sinh con, khi quan sinh dục bị tổn thương và một số giai đoạn đặc biệt theo lời khuyên của bác sĩ. Hãy bảo vệ “cô bé” để tránh những căn bệnh phụ khoa không đáng tiếc xảy ra.