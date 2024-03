Đàn ông đã có vợ con, biết thế nào là đủ, biết giới hạn trong tất cả các mối quan hệ thì đàn bà nào dám ngã vào lòng? Chúng ta thường được nghe những câu na ná như nhau khi đàn ông bị phát hiện ăn vụng: “Do anh say quá, do đồng nghiệp chèo kéo, do ả đàn bà kia dụ dỗ, do một phút ham muốn trỗi dậy mà không kìm nén được…”. Tất cả chỉ là bao biện cho sự tham lam, ích kỉ của mình. Đâu có ai thừa nhận mình tham quá, có vợ mà còn muốn thêm nhân tình nên mới có ngày hôm nay.

Không có người đàn ông không ham muốn trước người đàn bà khác. Nhưng đàn ông ở đời hơn nhau chính là bản lĩnh kiềm chế. Một lần ăn vụng sẽ có lần hai, rồi hậu quả của ngoại tình như chiếc thòng lọng sẵn sàng giết chết cuộc hôn nhân bất cứ lúc nào. Đàn ông mỗi khi lên giường có mấy ai nghĩ đến điều đó? Họ chỉ nghĩ làm thế nào để được thỏa mãn, được sung sướng hả hê…

Đã là phận đàn bà, ai cũng mang ít nhiều thiệt thòi. Tự sâu thẳm trong trái tim mỗi người ai cũng thèm khát được yêu thương và có được hạnh phúc đích thực cho mình. Là vợ, dù đau đớn cỡ nào khi chồng ăn vụng thì đánh ghen cũng không khiến đàn ông hối lỗi quay về. Còn nhân tình, ôm chồng người khác trong tay cũng chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo. Người đàn ông đó rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ích kỉ và tầm thường. Lòng tham của họ biết mấy cho vừa, có một người rồi thì cũng sẽ có thêm người nữa.

Cả vợ và nhân tình chung quy cũng chỉ là nạn nhân của một người đàn ông tồi tệ. Đàn bà khôn ngoan khi chồng ngoại tình sẽ không thèm đánh ghen. Chọn cách buông tay kẻ dối trá, lọc lừa. Còn kẻ đi cướp chồng người, ngỡ hạnh phúc nhưng hóa ra cũng chỉ ôm một người tê bạc rồi cuối cùng nhận trái đắng mà thôi.