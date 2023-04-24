Tìm khắp nơi mong cầu một đứa con, đêm ấy thấy chồng cầm điện thoại tần ngần hồi lâu, nhìn kĩ những bức hình, tôi rớt nước mắt xót xa cho số phận

Tâm sự 24/04/2023 18:09

Tự bản thân tôi thấy thật may mắn khi chồng còn ở bên an ủi, nhưng sự chờ đợi của chúng tôi sao khó quá.

Hôm qua, nửa đêm tôi chợt tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thấy chồng đang mở điện thoại xem gì đó. Có lẽ ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại của anh là nguyên nhân khiến tôi ngủ không sâu giấc.

Để rồi sau khi nhìn rõ những hình ảnh trên màn hình mà chồng đang xem, tôi không khỏi lặng người. Không dám đánh động cho chồng biết, tôi vờ trở mình, xoay người sang bên kia để anh không nhìn thấy mặt vợ. Và rồi nước mắt tôi cứ thế chảy dài ướt đẫm cả gối. Hình ảnh mà chồng say sưa ngắm nhìn là những em bé đáng yêu được mọi người chia sẻ trên mạng xã hội!

Tìm khắp nơi mong cầu một đứa con, đêm ấy thấy chồng cầm điện thoại tần ngần hồi lâu, nhìn kĩ những bức hình, tôi rớt nước mắt xót xa cho số phận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm rồi nhưng chưa có con, nguyên nhân bởi tại tôi. Gia đình chồng nhiều lần gây áp lực, nói bóng gió xa xôi đủ điều nhưng chồng tôi luôn đứng về phía vợ. Thậm chí anh còn cãi lời bố mẹ dọn ra ở riêng vì muốn tôi được thoải mái tư tưởng. Chúng tôi đã làm thụ tinh ống nghiệm một lần song thất bại, tiêu tốn sạch số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng.

Tìm khắp nơi mong cầu một đứa con, đêm ấy thấy chồng cầm điện thoại tần ngần hồi lâu, nhìn kĩ những bức hình, tôi rớt nước mắt xót xa cho số phận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh bảo không sinh con cũng chẳng sao, chỉ cần tôi khỏe mạnh và vui vẻ, vợ chồng yêu thương nhau là được. Và tôi đã tin lời anh nói. Cho đến đêm hôm qua, nhìn ánh mắt ngời sáng và hạnh phúc khi anh ngắm nhìn những em bé trên mạng, tôi mới hiểu sâu trong lòng anh vẫn khát khao được làm bố.

Tôi thương anh và cũng thương chính bản thân mình. Tôi biết anh là người đàn ông sống có tình nghĩa và trách nhiệm, anh sẽ không đời nào ruồng bỏ tôi. Nhưng có phải tôi đang làm khổ anh không hả mọi người? Tôi có nên chủ động giải thoát cho anh?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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