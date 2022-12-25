Thuê thám tử theo dõi chồng ngoại tình, tôi chết lặng khi thấy chồng và cô thư ký đang ‘làm chuyện ấy’ ngay trong căn chung cư mà 2 vợ chồng dành dụm 10 năm mới mua được

Tâm sự 25/12/2022 04:44

Nhận được tin của thám tử rằng anh lại đến đó. Chị gửi con cho nhà nội ở cách đó mấy km rồi cùng thám tử đến. Chị cũng có khóa của căn chung cư này nên tự động mở vào. Chị như chết lặng thấy chồng cùng cô nhân viên đang ôm riết lấy nhau trên chiếc ghế sofa vẫn còn bọc vỏ bóng.

Chị Cúc và chồng yêu nhau 2 năm thì kết hôn. Tính đến nay cuộc hôn nhân của anh chị cũng kéo dài 8 năm có lẻ. Hai tiểu công chúa đáng yêu xinh xắn chính là kết tinh cho tình yêu đẹp của anh chị. Vợ chồng đều làm ra kinh tế lại không sống cùng bố mẹ chồng nên cuộc sống vô cùng thoải mái.

Ai nhìn vào cũng cảm phục hạnh phúc gia đình chị. Có lẽ vì thế mà cũng nhiều kẻ đố kỵ ghen ghét đồn thổi chồng chị ngoại tình. Điều đó khiến chị rất hoang mang. Vốn vẫn tin anh không phải người như thế hơn nữa đó đều từ những người vốn chẳng ưa gì chồng chị. Thế nhưng tin đồn ngày một nhiều, chị quyết định thuê thám tử theo dõi chồng.

Tuần đầu tiên, thám tử chẳng tìm ra bằng chứng gì. Chồng chị vẫn đi làm và về đúng giờ. Công việc vốn tiếp xúc với nhiều khách hàng nên gặp ai chồng chị cũng niềm nở. Duy chỉ có một manh mối, cứ vào cuối giờ làm, chồng chị vẫn cùng cô thư ký hay ghé qua một khu chung cư.

Thuê thám tử theo dõi chồng ngoại tình, tôi chết lặng khi thấy chồng và cô thư ký đang ‘làm chuyện ấy’ ngay trong căn chung cư mà 2 vợ chồng dành dụm 10 năm mới mua được - Ảnh 1
Tin đồn ngày một nhiều, chị quyết định thuê thám tử theo dõi chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn địa chỉ, chị thở phào bởi đó là căn chung cư anh chị dành dụm vốn liếng suốt gần 10 năm qua để mua. Đang chờ hoàn thiện để nhận nhà. Có lẽ anh ấy đến để tiếp nhận bàn giao. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng chị vẫn có phần bối rối.

Hôm ấy như mọi lần, nhận được tin của thám tử rằng anh lại đến đó. Chị gửi con cho nhà nội ở cách đó mấy km rồi cùng thám tử đến. Chị cũng có khóa của căn chung cư này nên tự động mở vào. Chị như chết lặng thấy chồng cùng cô nhân viên đang ôm riết lấy nhau trên chiếc ghế sofa vẫn còn bọc vỏ bóng.

Họ say mê đến độ không nhận ra có người bước vào. Chị không đủ bình tĩnh tiến đến trước hai người họ. Chồng chị và cô gái kia vô cùng hoảng hốt. Anh liên tục giải thích với chị nhưng tai chị ù đi, mọi tình cảm dành cho chồng đều tan biến.

Thuê thám tử theo dõi chồng ngoại tình, tôi chết lặng khi thấy chồng và cô thư ký đang ‘làm chuyện ấy’ ngay trong căn chung cư mà 2 vợ chồng dành dụm 10 năm mới mua được - Ảnh 2
Chị như chết lặng thấy chồng cùng cô nhân viên đang ôm riết lấy nhau trên chiếc ghế sofa vẫn còn bọc vỏ bóng - Ảnh minh họa: Internet

Chị khóc và chạy khỏi nơi đó. Chẳng thể ngờ một người chồng luôn hết mình với vợ con, hết lòng với nhà ngoại, chị cũng chẳng để anh thiếu thốn chuyện vợ chồng bao giờ. Ấy thế mà anh vẫn "cắm sừng" sau lưng chị.

Chị vẫn còn yêu anh nhiều lắm, chị muốn cho anh một cơ hội làm lại nhưng làm sao để có thể quên những hình ảnh tồi tệ đó đây. Và rằng liệu sau này anh có lại lặp đi điều ấy... nước mắt tuôn rơi, lòng chị nặng trĩu ôm hai con ngủ... không biết rồi tương lai của chị sẽ thế nào nữa.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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