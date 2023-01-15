Thuê nhà ở với bồ hàng đêm tôi lại hãi hùng khi chứng kiến cảnh tượng cô ấy cùng lời đề nghị kiên quyết đến mức toát mồ hôi hột

Tâm sự 15/01/2023 14:27

Tôi cứ nghĩ, mình sẽ chấp nhận dần dần đến khi điều mà cô ấy đưa ra vô cùng 'sốc' khiến tôi khó lòng đáp ứng thêm.

Việc này thật sự rất khó mở miệng, khiến tôi do dự thật lâu nhưng vì càng ngày càng hoang mang, càng ngày càng sợ hãi, lại không có lựa chọn nào, không thể hỏi bạn bè thân thiết nên tôi đành viết ra đây, xin mọi người tư vấn.

Thực sự, đã viết ra như thế này rồi tôi cũng không muốn vòng vo, tôi muốn hỏi là làm sao để thích ứng được hoặcặ thay đổi được "nhu cầu" quá cao của bạn gái.

Tôi và cô ấy là bạn học thời đại học, tuy rằng không thể nói là vừa gặp đã yêu nhưng đôi bên cũng có thể coi là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Từ năm thứ nhất tôi đã theo đuổi cô ấy, đến năm thứ 3 đại học, rốt cuộc tôi cũng nhận được lời đồng ý.

Sau khi xác định quan hệ yêu đương, tôi vẫn không quên những hành động lãng mạn, vẫn khiến cô ấy mỉm cười hạnh phúc ngọt ngào như thời còn đang được theo đuổi. Trong suốt thời gian yêu nhau, mặcặ dù đôi lúc giận hờn nhưng tôi và cô ấy đã có thậtậ nhiều ký ức tươi đẹp.

Lần đầu tiên phát sinh quan hệ thể xác là sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, cùng đi làm. Trong một lần công tác, cô ấy đi cùng tôi, không còn điều gì ngăn trở, chúng tôi trao cho nhau lần đầu tiên thuần khiết, nồng cháy nhất.

Thuê nhà ở với bồ hàng đêm tôi lại hãi hùng khi chứng kiến cảnh tượng cô ấy cùng lời đề nghị kiên quyết đến mức toát mồ hôi hột - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bởi đã tiến thêm một bước rất quan trọng, chúng tôi quyết định thuê chung một căn nhà, có phòng khách và phòng ngủ.

Tôi và cô ấy vẫn ngủ riêng, mỗi người mộtộ phòng. Vừa có thể hỗ trợ lẫn nhau lại vừa có không gian sinh hoạt tương đối độc lập. Tôi khá thỏa mãn với trạng thái sống chung đó.

Tuy vậy, càng ngày cô ấy càng dính chặtặ lấy tôi, luôn muốn ngủ cạnh tôi, luôn đòi hỏi được "yêu". Mới đầu, tôi cũng yêu đương không biết mệt mỏi nhưng mỗi ngày đều đặn, tôi dần dần đuối sức, cảm thấy áp lực rất lớn. Mỗi lần thân thiết, tôi cảm thấy như phải trả nợ, không còn hứng thú, vui vẻ. Đặc biệt , cô ấy cứ quấn quít tôi không rời khiến tôi tan làm cũng không muốn về nhà ngay. Chỉ cần cô ấy ở nhà, thì dù cho ngày nghỉ tôi cũng kiếm cớ đi làm, bịa ra đủ các lý do để không phải ở nhà với cô ấy.

Tuy nhiên, lẩn tránh thực sự không phải biệnệ pháp khả thi. Nếu như hai ngày chúng tôi không sinh hoạt, từ một cô gái tính tình dịu ngoan, cô ấy sẽ trở nên buồn bực, hoặcặ là trầm mặc ít

nói, làm mặt lạnh với tôi. Hoặc là cô ấy sẽ nổi cơn giận, trút hết mọi phẫn nộ lên người tôi, kiếm chuyệnệ , gây sự không thiếu điều gì.

 

Thành thật mà nói, đàn ông giống nhau, đều sẽ không cự tuyệt chuyện quan hệ với người yêu, đặcặ biệtệ là khi người yêu chủ động. Tuy nhiên, hiệnệ tại đối với tôi, chuyện sinh hoạt thân mật khiến tôi hoảng sợ, áp lực.

Thuê nhà ở với bồ hàng đêm tôi lại hãi hùng khi chứng kiến cảnh tượng cô ấy cùng lời đề nghị kiên quyết đến mức toát mồ hôi hột - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thực sự rất yêu cô ấy nhưng nghĩ tới chuyện cô ấy luôn luôn chủ độnộ g đòi hỏi, lại rất thường xuyên, liên tục trong khi tôi không cam tâm tình nguyện , tôi lại thấy bối rối, đau đầu.

Tôi cảm thấy, hiện tại còn chưa kết hôn đã sức cùng lực kiệt. Nếu như thực sự là vợ chồng rồi, chẳng phải ngày nào tôi cũng phải đối mặt, giải quyết nhu cầu quá cao của cô ấy hay sao. Hơn nữa, chuyện yêu khi quá độ đều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cả hai, đặc biệt là đàn ông. Chuyện này khó giãi bày, có thể nói ra sẽ bị người khác chê cười là yếu sinh lý nhưng đối với tôi, sinh hoạt thân mậtậ đã trở thành ám ảnh. Nếu như không tìm kiếm giải pháp, có thể tôi và cô ấy sẽ chẳng đến được với nhau. Hoặcặ nếu có đến được với nhau cũng không thể lâu dài.

Phải nói thêm rằng, bạn gái của tôi cái gì cũng tốt, xinh xắn ưa nhìn, nói chuyệnệ dễ nghe, biết chiều lòng người khác, lại độc lập tài chính. Chỉ là nhu cầu yêu của cô ấy quá cao, khiến tôi cảm thấy không thể áp ứng được. Nếu không vì chuyện này, tôi đã sớm đề nghị chuyệnệ kết hôn với cô ấy.

Xin hỏi mọi người, bạn gái của tôi có phải có bệnh lý gì đó khiến ham muốn thể xác lúc nào cũng quá độ hay không? Có nên tìm cách để đưa cô ấy đến bác sĩ không? Tôi nên làm cái gì mới phải bây giờ?

Vào nhà nghỉ với sếp, đang cởi đồ giữa chừng bỗng dòng tin nhắn ấy hiện lên, tôi cuống cuồng bỏ chạy bỏ lại cơn mê sai lầm

Vào nhà nghỉ với sếp, đang cởi đồ giữa chừng bỗng dòng tin nhắn ấy hiện lên, tôi cuống cuồng bỏ chạy bỏ lại cơn mê sai lầm

Sếp bất ngờ đưa tôi rẽ vào nhà hàng tâm sự, chẳng nói chẳng rằng anh lao đến gần, hứa cho tôi địa vị, danh tiếng.

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